Mediante una carta pública y un formulario de adhesión que fue creado por mujeres autoconvocadas, miles de cordobesas difundieron su postura de cara a las elecciones en segunda vuelta para elegir el próximo presidente argentino el domingo 19 de noviembre.

La nota que continúa sumando firmas - consiguó 1800 adhesiones en media hora y continúa recibiendo firmas en este enlace - se titula "Carta de mujeres cordobesas por la democracia" .

"Más de 1500 mujeres de toda la provincia de Córdoba -periodistas, escritoras, actrices, deportistas, docentes, músicas, amas de casa, investigadoras, dirigentes sindicales y referentes de la sociedad civil- firmamos una carta pública en defensa de la democracia y en contra de las propuestas de la Libertad Avanza que encabezan Javier Milei y Victoria Villarruel", indica la iniciativa.

La carta señala:

"Somos mujeres cordobesas; madres, hijas, estudiantes, trabajadoras, empresarias, amas de casa, profesionales de diferentes espacios que estamos preocupadas por el futuro del país.

Nos preocupa que en estas elecciones participe un candidato que sostiene propuestas que atentan contra los valores básicos que la sociedad argentina construyó en estos 40 años de democracia.

Nos da miedo que se impongan ideas inhumanas e irresponsables como la venta de órganos, la venta de niños o la libre portación de armas, que agravarían la violencia social y pondrían en grave riesgo a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Defendemos la educación y la salud pública frente a quienes la quieren arancelar, dejando a miles sin la posibilidad de estudiar o acceder a un tratamiento médico.

Defendemos la Educación Sexual Integral, que permitió detectar el 80% de los abusos sexuales intrafamiliares, frente a quienes la quieren eliminar y recomiendan a nuestros hijos ver pornografía.

Defendemos el cuidado del ambiente -somo mujeres que vivimos incendios, sequías e inundaciones- frente a quienes niegan el cambio climático.

Defendemos la igualdad, el respeto y el buen trato -aún entre quienes piensan distinto- frente a los gritos, la violencia y el desprecio.

Nos preguntamos qué podemos esperar de un candidato que niega los femicidios, las violaciones, el robo de bebés y la desaparición de personas ocurridas durante el terrorismo de Estado. Qué podemos esperar de quienes humillan, persiguen y amenazan. Qué podemos esperar de quienes provocan zozobra y siembran dudas ilegitimas sobre el sistema electoral.

Ante este panorama, no podemos mantenernos indiferentes.

Como mujeres, sabemos mejor que nadie cómo nos golpean la inflación y la inseguridad. Sabemos que hay mucho para mejorar en nuestro país. Y estamos convencidas de que las respuestas están en las propuestas más humanas, en el diálogo y en la convivencia democrática.

Sentimos amor y orgullo por Córdoba, por nuestro país y por su gente. Queremos que la realidad cambie, ¡Sí! pero para avanzar, no para retroceder. Queremos ser libres y no vivir con miedo. Queremos ampliar horizontes y no quitar derechos.

El voto de las mujeres cambió la historia argentina hace 72 años. Este 19 de noviembre somos protagonistas, una vez más. A 40 años de democracia ininterrumpida, votemos por una Argentina con más democracia, más igualdad, más libertad. El futuro depende de nosotras. No votemos a Milei.

Entre las firmantes se encuentran: Paola Bernal, Eugenia Almeida, Daniela Diaz, Gloria Edelstein, Carolina Scotto, Raquel Krawchik, Ana Mariani, Liliana Montero, Ilda Bustos, Olga María Rista, Natalia De La Sota, María Teresa Andruetto, Soledad Ferraro, Bibiana Claria, Ana Alderete, Patricia Coppola, Bettina Marengo, Josefina Rodríguez, Ayelén Altamirano, Judith Gerbaldo, Fátima Reales, Florencia Wehbe, Mari Luque, María Cristina Mata, Guadalupe Molina, Mónica Ambort, María Teresa Bossio, Ruth Ahrensburg, Lorena Jiménez, Leticia Medina, Lyllan Luque, Mayca Balaguer, Zulema Miretti, Cecilia Battistini, Ana Mohaded, Marta Platía,

Alicia Carranza, Adriana Verónica Castrillo, Alba Ruibal, María José Quiroga, Luciana Schneider, Constanza San Pedro, Fernanda Juárez, Mariana Mondini, Ana Baruzzi, Magdalena Da Porta, Rosana Ramonda, Adriana Rivarosa, Miriam Abate Daga, Beatriz Molinari, Carina Bittar, Andrea Guiu, Mónica Nazar, Consuelo Cabral, Marina Tomasini, María Ana Mandakovic, Roxana Cattáneo, Soledad Quadri, Virginia Digón, Fabiana Bringas, Marta Díaz, Constanza San Pedro, Cristina Cravero, Laura Leonelli Morey, Andrea Musso, Susana Nieri, Victoria Mendizábal, Julieta Pollo, Gabriela Weller, Victoria Vaca Narvaja, Ana Morillo, Julia Reartes, Mirta Iriondo, María Eleonora Cristina, Graciela Albarenque, Laura Monayar, Carina Ambrogi, Camila Gomez Parodi, Haidé Giri, Betiana Cabrera Fasolis, María Soledad Ceballos, Jimena Massa, Silvia Raquel Attwood, María Cristina Mola, Graciela Ayame, Sofia Lozada, Mónica Ferreyra, Paula Hernández, Lila Aizenberg, Griselda Gómez, Esther Galina, Gabriela Estévez, y siguen las firmas.