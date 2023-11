Martín Llaryora manifestó su rechazo al "Juicio político a la Corte Suprema"

En consonancia con lo manifestado por el gobernador Juan Schiaretti y el día después de que Sergio Massa, en su visita a Córdoba, anticipara que si gana el balotaje lo llamará para armar una agenda de trabajo en conjunto; el gobernador electo Martín Llaryora expresó en X (Twitter) que ratifica "la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de #JuicioPolítico a la Corte Suprema".

En el marco de la "neutralidad" planteada por Schiaretti y Llaryora, respecto de la contienda que sostendrán en la segunda vuelta del 19 de noviembre Sergio Massa y Javier Milei, esta manifestación pareciera tomar distancia del candidato justicialista.

Empero, cabe recordar que este domingo, en una entrevista con La Nación +, Massa tomó distancia del juicio político a la Corte Suprema, promovido por sectores de la Coalición Cívica y también del kirchnerismo, al afirmar: “Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”.

Ratifico la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de #JuicioPolítico a la Corte Suprema, en consonancia con @JSchiaretti. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 7, 2023

