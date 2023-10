Elecciones: el peso argentino terminó ganándole al dólar en las urnas

Especial para La Nueva Mañana

Si lo que se plebiscitó en las urnas fue la moneda nacional, frente a la propuesta de desmonetizarla para suplirla por una moneda acuñada por otro país, quien ganó fue el peso. Los efectos post electorales van en esa dirección. Si bien la expectativa devaluatoria permanece (pues las reservas internacionales del Banco Central escasean), cierto es que se moderaron. Así lo demuestran las transacciones al dólar futuro que preanuncian cuanto valdrá el dólar más adelante. Tras conocerse la derrota de la propuesta dolarizadora, el tipo de cambio que convalidan este tipo de transacciones se desplomó.

El resultado de la elección no solo tuvo su efecto inmediato en el aspecto cambiario, sino que también reconfigura el escenario político. La configuración será diferente no solo porque no estarán en las boletas los dirigentes que hegemonizaron la escena política en, al menos, la última década; sino porque se alteró la alianza opositora que surgió en la Convención de Gualeguaychú al comienzo del 2015. Cambiemos se desvanece. Inclusive, dirigentes del mismo partido fundado por Mauricio Macri se oponen a la alianza del ex presidente con el libertario, proponiendo dejar el amarillo atrás.

Despedazado por mil partes

Pero detengámonos aquí. La mala performance electoral de la alianza Cambiemos. Si incorporamos la variable económica al análisis, no podemos soslayar los malos resultados que obtuvo esta administración. Recordemos que hubo cuatro ejes que fueron claves en la narrativa cambiemita: reducción de la inflación, fin de planes sociales, eliminación de las retenciones y acabar con el “cepo” (control cambiario). Se trata de sus principales activos discursivos que los diferenciaba de la experiencia que los antecedió y prometían transformar en políticas efectivas.

Sin embargo, tras cuatro años, el macrismo abandona la Rosada sin lograrlo. Su lucha contra la inflación fracasó. En su año de salida las subas llegaron a 54%, prácticamente redoblaron a la inflación que recibieron. Habiendo recesión en tres de los cuatro años de gestión, aumentaron los planes sociales para contener la tensión social en aumento. Así, en lo que refiere al plan Potenciar Trabajo pasó de 253.939 beneficiarios en el 2015 a 641.762 “planeros” cuando Cambiemos terminó su mandato.

Sobre las retenciones, el por entonces presidente decía que “son un mal impuesto, tiene que desaparecer”, al tiempo que enfatizaba que ningún país serio cobraba este tributo. Sin embargo, luego de anunciar retenciones cero para economías regionales, trigo, maíz, girasol y una baja paulatina para la soja, terminó por restablecer el tributo tras la crisis desatada en el 2018. Lo mismo ocurrió con los controles a la compra de dólares, a días de asumir declaró la libertad cambiaria que revirtió en el 2019 para desarmar algunas de las múltiples corridas cambiarias de ese año.

Cambiemos: una marca asociada al fracaso económico

Entre estas marchas y contramarchas, avances y recules, los indicadores económicos se deterioraron. Entre medio se perdieron casi 30 mil empresas, muchas de las cuales fueron pymes, según cifras de Afip. Consecuentemente, el empleo registrado cayó. De acuerdo a reportes del Ministerio de Trabajo, durante ese período se perdieron más de 200 mil empleos registrados dentro del sector privado. Lo cual explica que haya caído el consumo privado y el desplome de la inversión durante esos años. En efecto, el nivel de actividad se contrajo.

No solo se trata únicamente de una administración fatídica, sin logro alguno para mostrar, sino que a esto hay que sumarle la herencia más pesada con la que debe lidiar la actual gestión y deberán hacerlo las próximas administraciones. Un endeudamiento con el prestamista de última instancia, el FMI, que no tuvo beneficio alguno. En efecto, esto explica en gran parte que Mauricio Macri, la cara visible de aquella gestión, sea el político con mayor imagen negativa del país, según encuestas. Pero también que la alianza Pro, UCR y CC quede asociada a un gobierno tan ineficiente como innecesario.

Cambiemos fue una alianza efectiva para ganar la elección del 2015, pero los resultados económicos de su administración lo condenan. Las urnas sentenciaron que ya ni siquiera es un instrumento electoral efectivo. Por tanto… lo inevitable está sucediendo.

El ministro de economía se acerca a Balcarce 50

Por otro lado, así como el arrastre de una gestión económica mala es una de las dinamitas que terminan por detonar Cambiemos, la economía también explica el resultado electoral del domingo. Si bien deslucida y con no pocos indicadores que ya encendieron las luces de alarma del tablero económico, hay otros que se mantienen en positivo. Por supuesto que 103% de inflación acumulada en solo nueve meses genera pánico. Pero tras las subas hay un nivel de actividad económica oscilante, más no depresiva.

Con salarios bajos, contratar es barato para el sector privado. En efecto, en los últimos 36 meses se advierte incremento de la oferta laboral privada. Tal es así que los últimos registros del Ministerio de Trabajo contabilizan en 6.402.900 a los asalariados registrados de las empresas privadas, lo que significa que hay más de 120 mil trabajadores que en el mejor momento del gobierno anterior: diciembre del 2017. En línea, la tasa de desocupación se mantiene baja.

Un boom de consumo

El corolario de esto puede notarse en el patentamiento de automóviles que mantiene un nivel “aceptable”, según expresiones del sector. También en el récord de turismo que se advierte tanto en fines de semana largos como en vacaciones, con alta ocupación hotelera. Del mismo modo, los conciertos de bandas internacionales agotan sus tickets a la venta en cuestión de horas. Seguro que la alta inflación obliga a cambiar rápido el dinero por un bien o servicio antes que la inflación lo esmerile. Además, sin crédito hipotecario accesible, ahorrar para la vivienda no es una posibilidad. Pero bien vale destacar que este fenómeno de consumo se mantiene constante en el tiempo.

Desde luego que, como venimos enunciando en estas páginas, la economía se caracteriza por su desvencije. Sin embargo, no solo no está en un estado tan crítico como le asignan fácilmente algunos, sino que al parecer el electorado no encontró en las otras boletas propuestas superadores para encauzarla.

