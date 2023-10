Furiloche: 70 mil mujeres y diversidades se acuerparon contra la derecha

Como un cuerpo en plena transición y en constante movimiento, el Encuentro de Mujeres tuvo este año su 36° edición, pero la segunda en toda su historia como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries y la primera edición con esta nueva denominación que no tiene otro encuentro paralelo, a diferencia de lo sucedido en San Luis en 2022. Por eso es posible decir que la llegada de 70 mil mujeres y diversidades a Furilofche (Bariloche en lengua mapuzugun) estuvo teñido de una sensación de victoria materializada en la palabra, pero sobre todo hecha carne en el territorio y en los cuerpos. Porque lo que no se nombra no existe, y porque la inclusión y la equidad son bandera de lucha hacia afuera, pero también hacia adentro del movimiento feminista y transfeminista.

El Nahuel Huapi, la cordillera de los Andes y el viento frío y seco del sur abrazaron durante tres días, desde el 14 al 16 de octubre, a las/les 70 mil que viajamos hasta tierra mapuche para acuerparnos a una semana de las elecciones presidenciales en Argentina, en defensa de la democracia y contra el avance indiscutido de la derecha y la ultraderecha con candidatos como Javier Milei o Patricia Bullrich. En contra de todo tipo de negacionismo, de los 30 mil desaparecides, del cambio climático, y de la violencia de género y los femicidios y transfemicidios, y en defensa de la ley por el aborto legal, la ley de Educación Sexual Integral, la lucha contra la violencia de género, el cupo trans, la ley de equidad de género en los medios, y tantos otros derechos conseguidos. Pero también, y principalmente, en solidaridad con las mujeres mapuche perseguidas, torturadas y encarceladas por defender territorios ancestrales el 4 de octubre de 2022 durante un violento operativo de desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, llevado adelante por el Comando Unificado de Fuerzas Federales de Seguridad.

Fue justamente la violación a todos sus derechos y las aberraciones a las que fueron sometidas ellas, sus bebés y niñes, por parte del Estado -como fue el caso de Romina Rosas, obligada a parir en cautiverio- lo que generó la elección de Furilofche/Bariloche como sede del 36° Encuentro el año pasado en San Luis. De allí, la importancia de la ceremonia ancestral de apertura de esta edición, así como la asamblea de feministas del Abya Yala que se llevó a cabo el domingo al mediodía en un Centro Cívico donde durante tres días la escultura de un cultrún gigante (instrumento sagrado que representa la cosmovisión mapuche) envolvió el monumento del genocida Julio Argentino Roca.

Talleres, asambleas y marchas en paz y aportando al turismo

Durante los tres días que duró el Encuentro no hubo presencia policial en toda la ciudad y las actividades transcurrieron de forma totalmente organizada y tranquila, lo que pone de manifiesto el carácter pacífico del movimiento de mujeres y diversidades, muchas veces estigmatizado y criminalizado.

El dato no es menor teniendo en cuenta que esta edición, totalmente autogestionada, movilizó 70 mil personas y debería ser tenido en cuenta y destacado por los mismos medios de comunicación que en múltiples oportunidades han ocupado sus páginas con imágenes que contribuyen a la demonización de un movimiento que lucha básicamente por los derechos humanos. Y que desde un punto de vista económico, si lo anteriormente mencionado no fuera suficiente o de interés para quien lee, aporta en creces al turismo a través de traslados, hospedaje y gastronomía, entre otros tantos rubros. Es decir, un buen cambio de foco podría ser uno que gire hacia los ingresos económicos que cada edición del Encuentro genera, hecho real e indiscutible, y no en los “disturbios”, la mayoría de las veces construidos con cierta intencionalidad desde quienes ejercen la comunicación.

En ese marco, de tranquilidad y orden, garantizado por un trabajo de meses de la comisión organizadora del 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, durante el sábado y el domingo se llevaron a cabo 112 talleres donde se debatió, se reflexionó colectivamente y se elaboraron conclusiones que fueron leídas en el cierre, el lunes 17 de octubre en el Velódromo, en torno a la feminización de la pobreza, el avance del fascimos, las niñeces y adolescencias, las identidades transgénero, los conflictos ambientales, las trabajadoras de casas de familia, la trata de personas, la medicina ancestral y el derecho al aborto legal, fueron algunas de las temáticas.

El sábado a la tarde, con el viento patagónico haciendo flamear las banderas multicolores, comenzó la marcha contra los travesticidios y transfemicidios, que recorrió 15 cuadras de la ciudad, con el Nahuel Huapi como testigo y haciendose eco del pedido de aparición con vida de Tehuel de la Torre.

El domingo continuaron los talleres por la mañana y la siesta, mientras también había asambleas en las plazas. La emoción de escuchar en otres la palabra propia, y viceversa, se cristalizó en la marcha general, donde flamearon juntas la whipala, la bandera mapuche y las banderas de la diversidad atravesando las callecitas barilochenses en un serpenteo de subidas y bajadas, que los cerros nevados a nuestras espaldas parecían empujar.

Próxima sede, Jujuy

Así ya acuerpadas de tanta emoción por los derechos conquistados y por conquistar, y porque sabemos que el ajuste y la crisis económica golpea a todes, pero a las mujeres y a la diversidad siempre un poco más, llegamos el lunes al Velódromo, donde las 70 mil que llegamos desde distintos territorios escuchamos atentamente las conclusiones de los 112 talleres y elegimos a fuerza de aplauso colectivo la sede del 37° Encuentro. Ese acaso fue el momento más emotivo y catártico, porque cómo evitar emocionarse al ver a las compañeras del Tercer Malón de la Paz subir al escenario para dar los argumentos de porqué consideraban que Jujuy debía ser la próxima sede. Cómo no emocionarse ante su dignidad y fortaleza contra los abusos cometidos por el Gobierno de Gerardo Morales para reformar la Constitución de Jujuy y poder avanzar indiscriminadamente sobre los recursos naturales y los territorios de las comunidades originarias. Por eso, ni el cansancio del viaje, ni del caminar durante tres días con el frío del sur pegando fuerte, ni del participar de taller a la asamblea y la asamblea al taller, fueron suficientes para que las 70 mil mujeres y diversidades, muchas junto a sus hijes, otras resignando estar con elles el Día de la Madre (que tocó en pleno encuentro), estallaran en un aplauso que más que aplauso sonó como un abrazo colectivo, plurinacional y diverso.

