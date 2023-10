Se registraron 250 mil beneficiarios del bono para trabajadores informales

Especial para La Nueva Mañana

EL 8% SON DE CÓRDOBA

En la lista de medidas que anunció el ministro de Economía Massa en este último tiempo, figura el refuerzo destinado a trabajadores informales que no cuenten con ningún tipo de asistencia del Estado. Es el objetivo del mismo, aportar al sector de mayor vulnerabilidad social, una ayuda económica. Está directamente apuntado a un grupo donde las políticas públicas compensatorias no llegaron en el contexto devaluatorio y de inflación. Se trata de montos de 47 mil a pagarse en octubre y noviembre. Dirigido a mayores de 18 años, a personas que no se encuentren en el circuito formal de empleo. El programa no incluye a personas que reciben asistencia del Estado tanto nacional, provincial como municipal. “Esto presta a confusión porque muchos no entienden a las políticas más que nada provinciales como un acompañamiento del Estado”, dijo Leandro Gamba titular de una de las sedes de ANSES en Córdoba a La Nueva Mañana. En Córdoba, específicamente, entre las políticas que impedirían el acceso al bono está la tarifa social, el boleto educativo gratuito, Paicor, la tarjeta social, Vida Digna y Por mí.

Por qué hay quienes no logran acceder a este beneficio

En la formalidad o en la informalidad, en general, los adultos trabajan. Anses genera articulaciones y cruces de bases de datos con diferentes organismos nacionales. Por ejemplo, con AFIP que periódicamente va actualizando la información de los trabajadores formales, monotributistas. Quienes están por fuera de estos registros son los denominados trabajadores informales. ANSES los identifica como potenciales beneficiarios de las políticas. Existe en Córdoba un registro de personas beneficiarias de programas sociales. Aquí están incluidos aquellos que cuentan o no con transferencia directa de recursos económicos como lo es el Boleto Educativo, por ejemplo. Quedan asentados en este listado y en el caso del cobro del bono, es posible que lance incompatibilidad.

Es por esta razón que un número importante de personas que se inscribieron no lograron ser parte de la población destinataria.

Leandro Gamba: titular de una de las sedes de ANSES en Córdoba.

Mayor vulnerabilidad

“La orientación del programa es a personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de un 8% de la población que no tiene ingresos de ningún tipo y ni siquiera cubre su canasta alimentaria. Apunta a quienes están muy mal”, explicó el titular de ANSES Córdoba. Es un público más reducido que el alcanzado por el IFE anterior, donde las políticas de asistencia no le llegaron. En líneas generales, las medidas de seguridad social tanto nacionales como provinciales van dirigidas a infancias, mujeres, diversidad de género y adultos mayores. En el medio se encuentra este sector de trabajadores informales.

Largas filas se generaron en las oficinas de ANSES por consultas que la comunidad quería hacer sobre este extra. Entre los interrogantes, el blanqueo de claves de seguridad social, método de inscripción, falta de acceso a un dispositivo digital. Las inscripciones pueden realizarse tanto desde la página del organismo como presencialmente. Gamba explicó que unos de los inconvenientes en el registro fue la falta de actualización de las vías de contacto.

El martes pasado comenzó el pago

El martes de esta semana comenzó el pago mediante un cronograma según la terminación del DNI. La disposición de un CBU fue un gran impedimento también para el cobro. Muchas personas no lograron que les den de alta el CBU a tiempo entonces no pudieron completar la inscripción.

Como sucede habitualmente, hay un trabajo comunitario para el registro de este tipo de programas. Hay redes que existen en las comunidades que son las que hacen que sea posible el alcance de la medida. Aquellas personas que desconocen cómo ingresar a la inscripción reciben ayuda de cercanos que disponen de sus herramientas para colaborar en la posibilidad del acceso al beneficio. El trámite para el bono no fue una excepción.

En su lanzamiento, Nación estimaba llegar a los 3 millones de beneficiarios. En septiembre anunciaron oficialmente que había 250 mil. Estiman que en los próximos días publicarán nuevos datos actualizados. “Esta semana aumentó muchísimo la cantidad de personas haciendo la clave de seguridad social, así que creo que se debe haber superado ampliamente ese número”, explicó Gamba.

Cuáles son los pasos para inscribirse

Hasta el 31 de octubre hay tiempo de inscribirse para recibir el refuerzo. Los pasos son los siguientes: Tener clave de seguridad social, ingresar a Mi Anses con Cuil, elegir la opción de refuerzo para trabajadores informales e ingresar una CBU a tu nombre. Si la solicitud fue aprobada, conocerán la fecha de pago en la página de ANSES (anses.gob.ar) .

En la publicación de la medida en el boletín oficial, argumentaron: “Resulta imprescindible abordar una medida que acompañe a los sectores informales sin ingresos que no se vieron beneficiados por las diferentes acciones ya enunciadas, de manera de ayudarlos a sortear el aceleramiento de precios y el abrupto encarecimiento del costo de vida”. Otra de las fuertes demandas en ANSES fue la consulta por el crédito para trabajadores formales.

Argentina, ejemplo en seguridad social a nivel mundial

“En la mayoría de los países de Latinoamérica, la seguridad social se reduce a una mínima asistencia para aquellos que no tienen absolutamente nada. Argentina ha construido un piso de derechos en seguridad social que ha sido ejemplo a nivel mundial. Sabemos que el contexto económico actual requiere de asistencia. No fue Sergio Massa el que eligió que le dejaran así el país con esta deuda. Está implementando una serie de medidas para evitar mayor deterioro de vida de los argentinos”, dijo Leandro.

