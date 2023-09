Tenacidad y resistencia, las banderas de la vigencia de los Rolling Stones

Especial para La Nueva Mañana

En poco menos de un mes, el 20 de octubre, se publicará el álbum número 26 de la banda de rock and roll más grande e importante de la historia. “Hackney Diamonds” es el título del primer disco con canciones originales en 18 años, ya que en el 2016 lanzaron lo que era hasta el momento el último álbum, “Blue & Lonesome”, siendo este un disco homenaje a sus héroes bluseros de la adolescencia, integrado únicamente por versiones de canciones de otros artistas. Es también el primer trabajo sin su histórico baterista Charlie Watts, fallecido hace dos años, en 2021.

Invitados de lujo

El disco cuenta con invitados de lujo: Lady Gaga y Stevie Wonder participaron en la canción Sweet Sounds Of Heaven; Paul McCartney se calza el bajo en Bite My Head Off; y Elton John aportó el piano a Get Close y en Live By The Sword. Dos ex Stones participan del mismo, como es el caso del histórico bajista Bill Wyman en el tema Live by the Sword, y el fallecido baterista Charlie Watts también en Live by the Sword y en Mess It Up.

Lo de Paul Mc Cartney merece un párrafo aparte, ya que una vez más se desmitifica y se echa por tierra la rivalidad Beatle – Stone, algo que solo existió en modo marketing, un invento para que la prensa se haga eco y potenciar así un contrapunto inexistente. Tan es así, que uno de los primeros singles que grabaron los Rolling Stones en su carrera, I wanna be your man (año 1963) lleva la autoría de unos tales Lennon – Mc Cartney, canción grabada por los Stones antes que por sus autores originales.

Debut discográfico del nuevo baterista, Steve Jordan

Otro de los ítems destacados es cómo la legendaria agrupación suplió la ausencia de Watts tras los parches. Steve Jordan, alguien muy vinculado con el seno íntimo de la banda, teniendo inclusive la bendición del mismo Charlie Watts, desde hace más de dos años es baterista oficial de la banda inglesa, y este fue su debut oficial discográficamente hablando. La primera apuesta fuerte de este “Hackney Diamonds” sucedió el pasado 6 de septiembre con el lanzamiento del primer single y video “Angry”, vía streaming para todo el mundo desde el teatro Hackney Empire, el barrio londinense que da nombre al álbum, con nuestros tres héroes en diálogo con el conductor Jimmy Fallon. Hay muchas interpretaciones a cerca del título del disco, “Hackney Diamonds”, más allá de ser una zona “de onda” de Londres. Una de las acepciones puede ser que las bodas de diamante hacen referencia a los 60 años de un matrimonio, y el grupo celebró en 2022 su 60 aniversario. Esto lo indicaron en el propio anuncio gráfico “enigmático” que la banda publicó previo al lanzamiento oficial haciendo referencia justo a la fecha en la que se formaron “sus Majestades Satánicas”, en el año 1962.

El clip es de una factura maravillosa, dirigido por Francois Rousselet y protagonizado por la actriz Sydney Sweeney, protagonista de las series Euphoria y White Lotus. En el clip, se la puede ver paseando de manera muy sexy a bordo de un Mercedes Benz descapotable por el Sunset Strip, el boulevard más representativo de Hollywood, mientras en la cartelería de vía pública en las alturas aparece la banda ejecutando la canción con la estética de muchos de sus discos históricos, como Sticky Fingers, Exile On Main St, Beggers Banquet, Got Head Soup o Its Only Rock and Roll, entre otros.

Y entonces quedaron tres

La perseverancia y la resistencia a deponer las armas son las banderas que la banda iza estoicamente, el seguir pese a todo, y esto de presentarle batalla al enemigo más implacable e impiadoso que existe: el paso del tiempo. Es así que hoy solo tres son las caras visibles de estos casi octogenarios que se transformaron en el ejemplo icónico a demostrar que la vejez “es puro cuento”, y que lo único que no envejece es el espíritu y las ganas de continuar pese a todo.

Seguir girando

Mick Jagger (80), Keith Richards (79), y Ronnie Wood (76) son un poco los padres o abuelos que todos quisiéramos tener, contagiando una vitalidad casi inhumana al responder con actitud “per se” a las preguntas obvias que surgen al estilo de “¿Con qué necesidad siguen si son archimillonarios? ¿Por qué siguen exponiendo y arriesgando su prestigio si ya hicieron todo y todo lo que hagan de ahora en mas no va a llegar ni a la mitad de lo que hicieron antes?”, y muchas más por el estilo. ¿Por qué? Porque da la sensación que si no lo hacen, simplemente se mueren. Claramente es lo que los mantiene vivos y más vigentes que nunca, inclusive el mismo Ron Wood declaró que es muy probable que la banda se embarque en una nueva gira mundial de presentación del disco. Y los que van cayendo, se los hace a un costado, se les reza una plegaria, y se continúa con el viaje. Nada hace suponer que por ahora el retiro esté en sus planes, todo lo contrario, a sus 80 años de vida parecería que están viviendo una nueva y floreciente juventud.

