Estela de Carlotto llamó a votar al candidato que "dé todos los derechos"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, llamó a pensar y a votar al candidato que "dé todos los derechos que corresponden".

Si bien evitó dar nombres, la referente de derechos humanos expresó: "Hay que votar pensando en quién dice qué va a dar, quién miente y quién dice la verdad, quién quiere y quién odia".

"Más que levantar, ellos quieren destruirnos, por medio del dolor, la pobreza. No se tiene que repetir la historia que estamos sufriendo las abuelas hace 45 años", subrayó la referente en una clara alusión a los candidatos Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y en especial a Javier Milei (La Libertad Avanza).

En una entrevista a Splendid - 990, de Carlotto, enfatizó que la Argentina vive "muy serio y preocupante", marcado por las próximas elecciones generales del 22 de octubre. Además, aseguró que a su edad vivió "democracias más o menos buenas y otras muy buenas, y dictaduras espantosas".

"La última dictadura nos ha marcado para que el Nunca Más sea cierto, a pesar del dolor que tendríamos que tener, estamos con amor por todos aún aquellos que no nos quieren y que piensan distinto", remarcó.

Asimismo, la referente de la lucha por los detenidos desparecidos en dictadura planteó: "Para poner el voto hay que pensar, soy un argentino más, tengo que votar a quien me de todos los derechos que me corresponden".

"Ojalá tengamos la suerte de salir bien. Los que no quieren que se hable de esto son los que nos quieren de esclavos", completó.

Por otro lado, de Carlotto criticó el hambre y la pobreza en el país, y rechazó la falta de techo que arroja a las familias a vivir en la calle. "No puede ser que en un país tan rico como el nuestro haya muertes por hambre. Me duele el alma, fui docente y me ha tocado ayudar y sin embargo eso existió siempre en un país donde plantas una semilla y nace una planta", cuestionó.

"No puede existir el hambre, la falta de techo y de la dignidad del ser humano. Los que no quieren que hablamos de esto es porque no quieren hacerlo para que no haya gente que tengan la misma igualdad y los mismos derechos que ellos", completó.

Por último, contó que fue invitada a ser jurado por la DINE para los temas que se incluirán en el debate presidencial del 1° de octubre, y planteó que los candidatos deben respetar todas las normas establecidas.

"Tengo fe, soy una persona optimista. Más que levantar, ellos quieren destruirnos, por medio del dolor, la pobreza, no se tiene que repetir la historia que estamos sufriendo las abuelas hace 45 años", concluyó.