Superluna Azul: a qué hora y desde dónde se la podrá ver en Córdoba

Este miércoles ocurrirá un evento excepcional. Se trata de la segunda luna llena en el mismo mes, algo que no se repetirá hasta 2026.

El mes de agosto está finalizando y nos regalará un evento astronómico excepcional que fue llamado "la Superluna Azul".

Según el Observatorio Nacional Córdoba, se trata de la luna en Perigeo, por la cual el satélite brillará en su fase completa, iluminando el cielo nocturno con todo su esplendor.

Durante esta fase, la luna se asomará por el horizonte alrededor del crepúsculo, para luego descender cerca del amanecer. "Este mes, la segunda luna llena de agosto de 2023 adquiere una significancia especial al transformarse en una ´Luna azul´, un término utilizado cuando dos lunas llenas ocurren dentro del mismo mes

Un fenómeno adicional acompaña a esta luna llena: su fase completa coincide con el perigeo, el punto en su órbita elíptica más cercano a la Tierra", explicaron desde el Observatorio Atronómico.

"La Luna experimenta variaciones en su distancia a la Tierra debido a la forma ligeramente ovalada de su órbita elíptica, que traza una trayectoria en forma de elipse. Mientras la Luna recorre este sendero durante su órbita mensual, su distancia varía en un 14%, oscilando entre 356,500 km en el perigeo (el punto más cercano a la Tierra) y 406,700 km en el apogeo (el punto más alejado).

"La luna puede ser observada desde cualquier punto y dado su brillo no requiere que sea disfrutada en una zona sin contaminación lumínica", advirtieron desde la cuenta oficial de la OAC. "Además, debido a este brillo no es la mejor fase para disfrutarla a través de telescopios. La luna llena es lo suficientemente grande y brillante como para ser disfrutada sin ayuda visual adicional, y la experiencia de contemplarla en el contexto del cielo nocturno puede ser verdaderamente impresionante", describierion.

Aún cuando el observatorio no abrirá sus puertas para observar la Luna llena -los horarios de visita son los viernes y sábados de 19 a 22 horas. con entrada gratuita y sin necesidad de reservar-, invitaron a los cordobeses a no perderse este fenómeno astronómico que no se repetirá hasta el 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Observatorio Astronómico CBA (@observatoriocba)

Cabe destacar que, aún cuando su nombre puede generar confusión, la Superluna Azul no tiene relación con el color azul.

De hecho, el término "azul" proviene de una expresión utilizada en el siglo XVI para referirse a algo extraordinario y excepcional. La Superluna y la Luna Azul son conceptos diferentes: mientras que la Superluna hace referencia a la cercanía de la Luna llena con nuestro planeta, la Luna Azul se refiere a la presencia de dos Lunas llenas en un mismo mes del calendario.

Agosto ya tuvo su primera Superluna el día 1, y cerrará el ciclo con la segunda, haciendo de este mes un momento especial para los aficionados a la astronomía.

A qué hora se podrá apreciar mejor

En Argentina, durante la noche del 30 y 31 de agosto, se podrá observar el fenómeno de la Superluna Azul alrededor de las 22:37 horas.