Absolvieron a Pablo Nieto por la muerte de su pareja Yamila Herter

Un jurado popular y los jueces de la Cámara Primera del Crimen de Córdoba absolvieron a Pablo Martín Nieto, de 19 años, que estuvo preso un año y dos meses, acusado prender fuego y asesinar a su novia, Yamila Ayelén Herter, de 24, en junio de 2022.

Durante el juicio se dispuso su liberación ante la "duda insuperable" sobre su participación en el hecho.

A fines de junio del año pasado, la Policía arribó por un domicilio de barrio Argüello Lourdes, de esta capital, donde vivía la pareja, y encontró a Nieto con Herter en sus brazos, quien había sufrido graves quemaduras y estaba casi al borde de la muerte. El joven explicó "que había explotado el motor de una máquina de cortar el pasto que funciona con combustible".

En un principio ese relato no convenció y por este motivo quedó detenido.

Un día después, Herter murió en el Hospital del Quemado y la investigación tomó dos caminos: que se trató de un accidente o que fue atacada.

Para la Justicia, en un principio, todo daba a entender que Nieto roció con alcohol a su pareja y la prendió fuego, y por ello fue imputado por homicidio calificado.

Un año y dos meses después comenzó el juicio y los relatos de testigos y especialistas fueron claves para sembrar dudas sobre el femicidio.

"Una prueba objetiva fue la pericia físico-mecánica y la declaración de un médico del Instituto del Quemado, que señaló la uniformidad de las quemaduras en la parte posterior y anterior del cuerpo", detalló Juan Deheza, abogado de Nieto.

De esta manera se daba a entender que era casi imposible que el joven u otra persona hubiese rociado a Herter.

Ante las declaraciones, el jurado popular y los jueces decidieron absolver a Nieto y el próximo 8 de septiembre la Cámara dará a conocer los fundamentos del veredicto.

Los familiares de Ayelén se mostraron en contra de la resolución. Meses atrás, la mamá de la joven había expresado: "Mi hija jamás se hubiera quitado la vida".

"Era una chica llena de vida, le gustaba andar siempre arreglada. A mi hija me la quemaron, me la prendieron fuego. Debe haber estado acostada y la rociaron. No me hubiera hecho algo así, ella amaba a su familia", remarcó.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: NA

Noticias relacionadas: