El gobierno anuncia nuevos acuerdos para frenar la suba de los precios

Guillermo Michel, el titular de Aduana, adquirió relevancia en esta semana al ponerse al frente de las negociaciones de precios con las empresas. Es la cara visible del equipo económico en el intento de evitar un shock inflacionario aún mayor. En consecuencia, quien pague el costo en caso de no lograrlo. El objetivo: renegociar el programa Precios Justos en medio de un nuevo pico inflacionario consecuencia del encarecimiento del tipo de cambio y del ruido político que ocasionó el resultado electoral.

El equipo económico busca poner un techo de 5 puntos porcentuales para las subas de los artículos de consumo masivo. Específicamente de los alimentos, de gran peso en el consumo de las mayorías, cuyo movimiento fue determinante en las subas de los precios promedio de toda la economía. El comportamiento que mostraron los alimentos a partir de mayo se corresponde con la desaceleración de la inflación de los últimos tres meses cuando había encontrado un piso en torno al 6%.

Frenar el alza de precios a cambio de “alivio fiscal”

La zanahoria que tiene el equipo económico para que las empresas moderen las subas y contengan la dispersión inflacionaria desatada esta semana viene por el flanco impositivo. En este momento se negocian precios de referencia durante 90 días a cambio de “mecanismos de alivio fiscal”. Durante ese tiempo estiman que el tipo de cambio quedará fijo, es decir, el Banco Central abandonaría la estrategia de micro devaluaciones que venía llevando a cabo. Así busca Michel que no trasladen el aumento del tipo de cambio al producto que producen.

Fuentes del equipo económico sostuvieron que esperan una retracción de los precios de aquellas empresas que aumentaron indiscriminadamente para cubrirse frente a un contexto de incertidumbre. Además, en el Palacio de Hacienda hablan de márgenes de rentabilidad “muy altos” en empresas que hacen costos y fijan precios tomando la cotización de los dólares paralelos, pero sus operaciones reales son al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, entienden que hay casos en los que las subas no tienen fundamentación. Sin embargo, no aclararon la acción que implementarían para que esa práctica no prosiga.

De cualquier manera, a juzgar por el impacto que los anteriores saltos en el dólar tuvieron en los precios, el desafío es de magnitud. Si tomamos los movimientos bruscos que tuvo la cotización de la moneda estadounidense en los últimos años (2016, 2018 y 2019), vemos que lo que terminó repercutiendo en precios fue el 60% de esa suba. En efecto, esto significa que Economía deberá desactivar un efecto de aumento en precios del 18%.

Massa viaja a Washington para anunciar desembolsos del FMI

Un importante consultor de organismos internacionales dijo La Nueva Mañana que el incremento del dólar, que acumula 30% en lo que va de mes, no calma las expectativas del mercado. Por el contrario, esta puja para ir por encima de este valor, pactado con el Fondo Monetario -según nuestra fuente- desde antes del domingo electoral. Lo que podría calmar las tensiones sobre el tipo de cambio es una acumulación de reservas (agosto muestra signo positivo con más compras que ventas de parte del Banco Central) y el ingreso del adelanto de los desembolsos del FMI acordados a fines de julio.

Ese es el objetivo del viaje del ministro de Economía a la capital norteamericana. Sin embargo, una nueva reunión presencial de Massa con Kristalina Gueorguieva desató todo tipo de especulaciones. Desde retaceo del organismo multilateral a los desembolsos acordados, hasta la especulación de que la Argentina en vez de los u$s7.500 millones acordados, buscará que sean 10.000 millones de dólares. Para nuestra fuente, el organismo multilateral podría aprobar u$s8.000 millones y el resto en noviembre.

Los efectos en precios de una semana convulsionada Carne y verduras

(Foto: NA)

No toda la producción de verduras se ve afectada por estos movimientos. Parte de la producción del cinturón frutihortícola define precios por las tensiones entre la oferta y la demanda, más allá de otros aumentos. Salvo las frutas que se producen en otras provincias y tienen incorporado el valor del flete o la banana que en gran parte se importa. Pero, los valores de los alimentos producidos en zona periurbanas no se han modificado pese a la inflación. “El producto fresco de acá está tirado. Nos pagan por un paquete de acelga lo que vale un caramelo”, explicó a LNM el referente de los productores frutihortícolas cordobeses, Gustavo Truccia. No hay consumo de verduras, y eso deprime el precio, señaló.

En donde sí hubo movimientos fue en el precio de la carne, tras meses de estancamiento. Pero no se debió al movimiento del dólar, que no tendrá “gran impacto”, señalaron desde la industria de la carne. Miguel Schiariti, referente de la industria de la carne, señaló a este medio que el precio se disparó un 35% porque “se acabaron los novillos”. Por la sequía, los ganaderos anticiparon un 13% más de ventas de lo habitual y ahora los corrales se están quedando sin hacienda.

Schiariti desmintió que haya un freno a las exportaciones, contrariamente a lo que muchos medios dieron por hecho. Solo se trató de una estrategia del gobierno para negociar acuerdo de precios con el sector, “según entienden ellos, desde un lugar de poder”, señaló. El dirigente del sector aclaró que cuando termine de conformarse el precio de la carne llegarán a un acuerdo que contempla un volumen limitado que es del 6% del consumo mensual. Además, especificó que cuando vengan las lluvias de primavera, el productor va a retener animales para engordar a pasto impactando en el precio de la carne del mes de octubre.

Harina, pan y fideos con precios alcistas

El director del molino Gastaldi Hermanos, Gabriel Gastaldi, explicó a LNM que habrá movimientos en el precio de la harina, insumo clave en la industria de la alimentación. El tipo de cambio al alza repercute en el precio del trigo que tiene un peso en la estructura de costos de la actividad molinera del 80%. Auguran un incremento de la harina en línea con la suba del dólar porque “el traslado a precio es directo”. Resta conocer el impacto del nuevo acuerdo de precios con los molinos que abastecen a las góndolas y si el techo de esas subas modera los aumentos de las marcas que no adhieren al acuerdo.

La industria del juguete en las vísperas del Día del Niño

En el sector hay expectativa por una fecha clave en el calendario de los productores de juguetes y la actividad comercial. El Gerente de la cámara, Julián Benítez, nos contó que la actividad ya comenzó a dinamizarse arrastrada por efecto del boom de la película Barbie. Una buena noticia para la industria porque junto a China y México, Argentina produce y exporta productos con esa reconocida marca. En medio de la inestabilidad de los precios, el sector se mantiene expectante en cerrar un Día del Niño con números positivos.

Desde esta cámara matizaron el impacto de las medidas anunciadas durante esta semana “no deberían tener un impacto significativo en los precios de los juguetes nacionales en el corto plazo debido a que todo lo que está en las góndolas ya fue entregado, pero puede que los juguetes importados más demandado se remarquen”. Además, destacaron que la cámara firmó convenios con el Banco Nación que le permite a las jugueterías adheridas ofrecer descuentos de hasta el 40%.

Se esperan más medidas la semana próxima

Desde la cartera de economía no descartan más medidas para mitigar el cimbronazo que la inflación significa para el poder adquisitivo de quienes tienen ingresos fijos y para gran parte del sector productivo. No se descartan políticas de alivio fiscal para pequeñas empresas, como así también algún tipo de refuerzo para los ingresos de los trabajadores registrados y para beneficiarios de planes sociales.



