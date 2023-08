El dólar marginal siguió en alza, en otro día marcado por la incertidumbre

El dólar no para su incremento, en otro día de nerviosismo tras la devaluación del lunes. Foto ilustrativa: NA

El dólar no para su incremento, en otro día de nerviosismo tras la devaluación del lunes. Foto ilustrativa: NA

El dólar marginal saltó este miércoles hasta rozar los 800 pesos en el arranque de la jornada. Luego retrocedió a $770 y finalmente cerró a $780, en una plaza cambiaria con altísima tensión. La divisa para el tipo vendedor en Córdoba cerró a $786.

En un mercado paralelo de por sí reducido, se registraron este miércoles escasas operaciones. Aunque en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pudo observar a muchos turistas que salieron a vender sus divisas.

La disparada de la divisa, que ya subió 180 pesos tras la elecciones PASO del domingo, hizo subir los precios de la carne, la harina y otros productos claves de la canasta familiar, además de un alza de los combustibles.

En tanto, mayoristas no entregaban mercadería a la espera de que las industrias determinen los precios de los productos, en un escenario de alta incertidumbre y volatilidad.

El dólar informal avanzó $50 hasta los $780 para la venta y $770 en la compra, tras alcanzar un récord intradiario de $790, en el comienzo de una rueda con alta volatilidad, para ceder hasta los $765, como menor cotización del día.

En los últimos tres días el dólar ilegal acumula una escalada de $180 o 28,9%, desde los $605 del viernes pasado, y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 122,8%.

El Banco Central Central de la República Argentina (BCRA) realizó compras por u$s 117 millones, en la semana adquirió u$s 453 millones y acumula en agosto casi u$s 600 millones de compras netas.

Fuente: NA