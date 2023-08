Juicio por el crimen de Joaquín: este miércoles se conocerá el veredicto

Este martes, las defensas de los seis policías imputados como presuntos responsables de participar en el crimen del adolescente de 15 años Joaquín Paredes, asesinado en la localidad de Paso Viejo en octubre del 2020, pidieron sus absoluciones, tras lo cual el Tribunal dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta este miércoles y se prevé que se dé a conocer el veredicto del jurado popular.

El juicio por jurados por el crimen del adolescente tiene como imputados al entonces policía Maykel Mercedes López (25), quien está sindicado de haber sido el autor del disparo que provocó la muerte de Paredes, Iván Alexis Luna (26), Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) por los delitos de "homicidio calificado por abuso de sus funciones, por ser miembros de las fuerzas policiales y por el uso de arma de fuego; homicidio calificado y agravado en grado de tentativa y abuso de armas de fuego agravado por la calidad del sujeto activo -ser policías-".

El sexto imputado fue Alberto Daniel Sosa Gallardo (43), quien está acusado de ser autor del delito de "amenazas calificadas".

Los alegatos de las defensas

Durante los alegatos, los abogados defensores de López -el único que llegó preso al debate oral-, Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, pidieron su absolución al considerar que se trató de un caso de legítima defensa y, subsidiariamente, solicitaron que sea condenado a la pena más baja del delito de "homicidio culposo".

Los letrados explicaron que, de acuerdo a los testimonios incorporados en el debate, el 25 de octubre del 2020 López se defendió de un ataque a pedradas del grupo de jóvenes entre los que se encontraba Joaquín Paredes.

Además, el abogado Moreno cuestionó el proceder de la fiscal del juicio Fabiana Pochettino, al decir que “no le importó saber la verdad real de cómo sucedieron los hechos que está investigando y sólo le interesó sostener la única verdad o apreciación, que es la suya”.

El letrado se dirigió a los jurados populares y les aclaró: “Esta defensa advierte que en este proceso investigativo falta una parte de la película. Si no se investigaron los daños que ese día ocasionó ese grupo de jóvenes, tampoco podemos dar por cierto que el descontrol tumultuoso que ocurrió fue una reacción a la acción de los policías o podría ser una justificación jurídica para éstos”.

Además, Pedro Despouy Santoro, abogado de los policías Luna, Alvarado, Fernández Aliendro y Gómez, también pidió la absolución de sus clientes, cuestionando de igual manera el accionar de la fiscal: “Hay una falacia narrativa que ha querido forzar los hechos de un modo que no existieron y eso repercute en la prueba. No tenemos pruebas, no hay una sola para sostener cada una de las letras del argumento de la fiscal”.

Finalmente, el abogado Ricardo Videla, defensor de Sosa Gallardo, también solicitó que su defendido sea absuelto.

Luego de los alegatos de los defensores, el tribunal integrado por los camaristas Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides Py, solicitó un cuarto intermedio hasta las 9 de mañana, momento que será destinado para la última palabra de los acusados.

Luego, se prevé que el jurado popular pase a deliberar y dé a conocer su veredicto.

La fiscalía había pedido perpetuas

El lunes, en sus alegatos, la fiscal Pochettino pidió una condena de prisión perpetua para los policías López, Luna, Alvarado, Gómez y Fernández Aliendro y dos años de prisión efectiva para Sosa Gallardo.

Al pedido de la fiscalía adhirieron los abogados querellantes Claudio Orosz y Ramiro Fresneda en representación de la familia de la víctima, al igual que Juan Pedro García, que representa a un adolescente que resultó herido durante la balacera.

Por su parte, la mamá de la víctima, Soledad Paredes, expresó tras los alegatos: “Estamos tratando de no caer, de ser fuertes para lograr que se haga justicia por Joaquín. Para que pueda descansar en paz y no pase nunca más. Queremos perpetua para todos, que la muerte de mi hijo no quede en la nada”.

“Es un proceso muy duro, tener que verle la cara a los asesinos de mi hijo. Andan riéndose como si nada, pero a la vez estoy fuerte, él (Joaquín) me manda las fuerzas para lograr que se haga justicia”, dijo la madre.

La acusación

De acuerdo a la acusación fiscal, la madrugada del 25 de octubre de 2020, cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto ante la pandemia del Covid-19, un grupo de policías se trasladó hasta la plaza de Paso Viejo, una localidad de apenas mil habitantes, tras recibir llamados sobre una reunión de jóvenes en ese lugar.

Cuando los efectivos llegaron se produjo una discusión con los jóvenes, lo que derivó en una balacera por parte de los policías.

Según la pesquisa hubo varios disparos, cuatro de ellos efectuados con al arma del agente Alexis Luna y tres con la del agente Maykel Mercedes López.

Las pericias determinaron que uno de los balazos efectuados por López impactó en la espalda de Paredes, el adolescente de 15 años, en la zona del hemitórax, y le causó la muerte

Otro de los balazos dio en el brazo de Brian Brandon Villada (15), quien debió ser asistido en un centro de salud pública, aunque en este caso no se pudo determinar de qué arma partió el tiro.

Fuente: Télam