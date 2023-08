Con 4 imputados, piden elevar a juicio la causa por la muerte de Luciano Aranda

El fiscal Guillermo González solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga la muerte del joven Luciano Aranda, de 14 años, el 25 de enero de 2022 en una plaza de Alto Alberdi, tras recibir una descarga eléctrica al tocar un poste de alumbrado público.

De esa manera dio por finalizada la investigación, que tiene como imputados, como coautores del delito de homicidio culposo, a Hugo Chocobares, Ramón Cuello, Marcos Farioli y Julio Sebastián Banegas. Dos de ellos en ese momento eran jefes del Departamento de Mantenimiento de la Subdirección de Alumbrado Público de la Municipalidad y los otros dos, empleados de la cuadrilla.

El padre de Luciano Aranda, Santos Wladimir Aranda, entrevistado por Cadena 3, manifestó que no el avance de la causa a partir de la denuncia familiar no se trata de una forma de venganza, sino que espera que se haga justicia: "Ninguno de los responsables perdió un hijo de esta manera. Por eso ocurren estas tragedias, nadie supervisa lo que debe ser supervisado".

"Nadie me devolverá a mi hijo, pero espero que la Justicia prevalezca. Creo que lograremos un resultado justo, no puede quedar impune. La gente no debería morir en una plaza, y mucho menos un niño", indicó y completó: "No se puede permitir que un padre o una madre envíe a su hijo a jugar en una plaza y lo reciba de vuelta muerto".

Fuente: Cadena 3

