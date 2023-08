Massa anunció que lanzará el monotributo tecnológico en agosto

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció este domingo, en el club Ferro Carril Oeste, en un acto con los movimientos sociales, que pondrá en marcha este mes el "monotributo tecnológico" a través de un decreto de necesidad y urgencia. Asimismo, indicó que este lunes brindará mayores precisiones al respecto en la Universidad de San Martín (Unsam).

"No vamos a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto lo vamos a poner en marcha en un gran trabajo con un DNU. Lo primero que tenemos que hacer es darle a ese trabajador el derecho a una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, aporte jubilatorio, porque tenemos que visibilizar para ponerlos en el circuito formal de la economía", indicó Massa desde un acto en Ferro.

El monotributo tecnológico o 'MonoTech' es una herramienta de simplificación tributaria para jóvenes emprendedores que venden servicios al exterior.

En un encuentro con estudiantes, docentes y no docentes que se realizará a las 14 en la carpa de la Unsam de Villa Lynch, partido de San Martín, Massa insistirá además en su propuesta de defender y desarrollar "la universidad pública de calidad" frente a quienes impulsan su arancelamiento, como también en la necesidad de construir más jardines maternales, según adelantaron a Télam desde la cartera económica.

Pero entre todas las iniciativas dirigidas a los jóvenes universitarios que están preparando desde el Palacio de Hacienda habrá un espacio importante para el 'MonoTech', la propuesta que según las previsiones oficiales permitirá que unos 30.000 profesionales especializados en el rubro tecnológico facturen hasta 3.000 dólares mensuales y que desde fines de marzo cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

El MonoTech está destinado a jóvenes emprendedores en el rubro tecnológico, como programadores, gamers, diseñadores gráficos y todo aquel que venda servicios de ese tipo al exterior, quienes podrán facturar hasta u$s 3.000 por mes, directamente por su propia cuenta, según precisaron a Télam desde el Palacio de Hacienda.

El nuevo régimen del 'MonoTech' será una de las principales definiciones de Massa en el acto de este lunes a las 14 en la Unsam, en el que está previsto que participen el ministro de Educación, Jaime Percyzk, más 34 rectores de universidades públicas, aparte de estudiantes, docentes y tres gremios del sector universitario con representación nacional.

Fuentes de la AFIP indicaron que "en el MonoTech podrán ingresar los 'gamers' (desarrolladores de videojuegos) y los exportadores de servicios que tengan ingresos hasta 5 millones de pesos anuales y estarán exentos de IVA, Ganancias y derechos sobre la exportación. Además, pagarán solo un tributo integrado entre 1,5% y 3,5% que será progresivo de acuerdo con el monto facturado y los bancos serán agentes de percepción en el momento de recibir la transferencia".

"Los ingresos que se perciban deberán depositarse en una Cuenta Especial Mono-Tech y los contribuyentes podrán tener libre disponibilidad de sus ingresos y liquidar las divisas al valor del Dólar MEP para convertirlas en pesos", agregaron los voceros del ente fiscal.

Según pudo saber Télam, en el acto en la Unsam el ministro y precandidato a la Presidencia por Unión por la Patria (UxP) se comprometerá frente a la comunidad universitaria a garantizar "la continuidad de la gratuidad de la universidad pública como herramienta fundamental para lograr el ascenso social".

En materia legislativa, el 'MonoTech' recibió media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 28 de marzo y tuvo el 30 de mayo dictamen a favor en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado: desde entonces se encuentra a la espera de la sanción en la Cámara alta.

"Celebro la media sanción en Diputados del proyecto de Ley de MonoTech, un enorme paso hacia la regularización financiera y tributaria de gamers y programadores free-lance que cobran en moneda extranjera y que desean tener sus ingresos en la Argentina", había destacado en aquel momento el propio ministro de Economía.

Y en esa oportunidad, Massa también subrayó: "Medidas como esta son claves para que desde el Estado sigamos generando condiciones y oportunidades que permitan impulsar el crecimiento de la Economía del Conocimiento, uno de los grandes sectores que producen empleos de calidad y fortalecen nuestras divisas".

La iniciativa de crear una herramienta de simplificación tributaria para jóvenes que venden servicios tecnológicos fuera del país apunta a que esos profesionales dejen la informalidad para obtener sus remuneraciones, lo que además incrementará la recaudación de divisas por servicios de exportación que actualmente no son registrados.

El nuevo régimen para los especialistas como 'gamers', programadores y exportadores de servicios de ese tipo incluso abarcará a quienes "participen en competencias de e-sports (nivel profesional)", según la letra del proyecto de ley que ya tiene media sanción.

Desde la Secretaría de Economía del Conocimiento detallaron además que la propuesta prevé el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y apunta a favorecer a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o estén asociados en pequeños grupos).

El proyecto del nuevo esquema tributario para este sector propone tres categorías de ingresos anuales: hasta u$s 10.000, hasta u$s 20.000 y hasta u$s 30.000.

Cada categoría se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas que se abonará a lo largo del año incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios.

El monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, precisaron las fuentes.

El proyecto de ley considera que esta herramienta será "compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotech".

Además, precisa que los monotributistas, además del importe que deban abonar por su categoría, deberán pagar por Monotech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del monotributo.

Si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.

Además, el precandidato presidencial de Unión por la Patria dijo que en caso de ser electo su compromiso será "seguir generando trabajo y recuperar el ingreso para que la olla se llene y la guita alcance, pero no con quita de derechos ni con ajuste".

En ese marco, Massa exhortó a votar al oficialismo para que haya más "desarrollo, producción y trabajo".

Asimismo, Massa reconoció que el actual Gobierno cometió "el gravísimo error de no haber desnudado el estado de las cuentas de la Nación y el impacto de la deuda con el Fondo (FMI) y los privados" que dejó la administración de Mauricio Macri, porque ello ahora le permite a la oposición "no hacerse cargo" de esa situación.

"Eso les permite hoy a quienes son oposición hablar en los canales de TV como si fueran paracaidistas suecos, sin hacerse cargo de los problemas que dejaron", dijo Massa.

Fuente: Télam y Noticias Argentinas