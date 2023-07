La candidata a viceintendenta de JxC, Soher El Sukaria, emitió su voto a las 9.30 en la Escuela Roma. "Queremos que no pase nada extraño", expresó.

En la Escuela Roma, la candidata a viceintendenta de Juntos por el Cambio, Soher El Sukaria, emitió su voto a las 9.30. "Venir a votar es siempre una fiesta para quienes sabemos lo que nos costó recuperar la democracia en Argentina", expresó ante la prensa.

Asimismo, se mostró preocupada por "la lamentable organización del Tribunal Electoral", haciendo referencia a una publicidad de los comicios, en los que se remarcaba que no habría multas para quienes no emitieran sus sufragios.

"Son errores todos salvables. Pero si no son errores, es mala fe", indicó. "Queremos creer que no, queremos que no pase nada extraño", completó.

Finalmente, manifestó: "La existencia o inexistencia de la multa no puede cambiar inexorablemente la participación. No es menor quién gobierne la ciudad y quién resuelva los problemas diarios de los ciudadanos de Córdoba".

Y advirtió: "Los que participan, eligen por todos; después no hay derecho a queja".

Noticias relacionadas: