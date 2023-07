Daniel Passerini: "Nosotros no tenemos ninguna manzana podrida en el cajón"

Este jueves Hacemos Unidos por Córdoba cerró su campaña de cara a la elección de intendente del próximo domingo en esta ciudad.

En el Salón del hotel Quorum, en avenida La Voz del Interior 7.000, con la asistencia de funcionarios provinciales y municipales, dirigentes de las seccionales, candidatos a concejales y tribunos de cuentas, y militantes, la fórmula integrada por Daniel Passerini y Javier Pretto, encabezó el acto de cierre de la campaña proselitista con una fuerte apelación a la militancia para ttrabajar el domingo y garantizar el triunfo.

El candidato a intendente, Daniel Passerini, se refirió a lo que fue uno de los cruces durante la campaña: la vinculación de candidatos a concejales con allegados que tienen causas judiciales por drogas. "No tenemos ninguna manzana podrida en el cajón, podemos mirar a la gente a la cara. A los barrios podemos volver, porque lo que hicimos fue en base a escuchar a la gente", dijo el actual viceintendente.

El primero en hablar fue el candidato a viceintendente. “Estamos preparados para ganar”, lanzó Javier Pretto.

Hombre proveniente de las filas del PRO, reivindicó la amplitud del espacio, y dijo que “las disputas partidarias no suman, suman las buenas ideas y la capacidad de gestión”.

Al enumerar lo que consideró los "logros" de la actual gestión en la ciudad, resaltó que se hizo "en materia de residuos sólidos urbanos, con las cooperativas La Esperanza o Igualdad, el gran trabajo de Tori (Victoria) Flores".

Y destacó cómo se transformaron esas familias, "a las que le decían cirujas, ahora son recuperadores urbanos, hoy tienen los triciclos eléctricos, formando parte de una cadena industrial. Esta administración los incorporó y los dignificó. Vamos a continuar con esta política junto a Daniel, porque lo desechable se trasforma en insumos para la industria".

Finalizó apelando a trabajar para garantizar el triunfo. "La campaña termina el domingo a las 18, tenemos que convencer al vecino, ayudar a quienes no pueden llegarse a las escuelas, hay que llamar a todos los que sea necesario, por eso recién el domingo terminará nuestra tarea".

El gobernador electo y el actual mandatario

Juan Schiaretti también habló en el cierre de campaña del oficialismo. El precandidato presidencial de “Hacemos por Nuestro País”, reivindicó la ciudad "que me llena de orgullo, donde nací, crecí, trabajé por una Córdoba y Argentina mejor".

Haciendo un recorrido histórico de los hitos de la provincia, dijo que Córdoba fue "la mayor provincia jesuita de América del Sur durante el Virreinato, la que hizo la Reforma, la Córdoba Industrial, del Cordobazo, la de la Universidad más antigua de la patria…. llevamos el ADN de Jerónimo Luis de Cabrera y vamos siempre para adelante. Córdoba es la capital de la Argentina productiva".

"Nos encanta nuestra tonada, nos gusta el fernet con Coca y somos cuarteteros. Esta ciudad es mi lugar en el mundo y quiero que siga creciendo como orgullo de toda la provincia", continuó Schiaretti.

Tras repasar la cantidad de obras que se llevaron adelante en la actual gestión, "lo que fue reconocido por los habitantes de la ciudad", el gobernador, dirigiéndose a Martín Llaryora, sostuvo: "Tu coequiper quedará al frente de la ciudad, tu equipo pudo dar vuelta como una media a la ciudad. Estuvieron al lado de la gente, escuchando a las barriadas y a quienes viven en el centro".

Y concluyó: "Voto por la continuidad del progreso de nuestra ciudad, voto por Daniel Passerini. Les pido a todos los habitantes de esta, mi ciudad, que le den la oportunidad al 'Dani' de completar cuatro años de mejoras en Córdoba.

A su turno, Martín Llaryora aseguró que solo se ganó el primer tiempo. Y destacó la calidad del equipo de gobierno y que "más allá de las propuestas, esencialmente logramos que Córdoba creciera, con pandemia y recesión económica. Es virtud de un equipo que tomó decisiones difíciles, para que el municipio no se un ancla, sino un motor".

El gobernador electo siguió: "Hubo un líder que se animó a acompañarme, que será el próximo intendente de todos los cordobeses, Daniel Passerini", y reivindicó el trabajo que lleva adelante en barrio Maldonado, junto al padre Mariano Oberlin, luchando contra las drogas.

Y tiró algunos dardos a la oposición: "Hicimos 2.000 cuadras de pavimento y ellos preguntan dónde están las calles de tierra. No saben, no conocen los barrios". Y resaltó la gestión de Rubén Martí en el municipio, asegurando que "esto no es un tema de partidos, por eso quiero reivindicar a los que gobernaron para la gente".

"Encontramos a un gobernador como Juan Schiaretti, que nos dio las dos manos para que la ciudad pudiera salir del abandono. Y digo que este es el equipo que hay que conservar: el gobernador trabajando en conjunto con el intendente", sostuvo Llaryora.

En otro tramo de su alocución, dijo que "la intendencia quedará en buenas manos y trabajará juntamente con este gobernador, porque les daré a Daniel y Javier las dos manos, para que puedan completarlo que resta hacer".

Finalmente apeló a la militancia para trabajar y garantizar la elección del domingo. "El esfuerzo tiene que ser mayor este domingo, hay que ponerlo todo. Hablar con los vecinos, con los que se pueda convencer, tomar el celular y llamar a los contactos, llevar a votar a la tía, a la abuela".

La palabra del candidato Daniel Passerini

El actual viceintendente dijo sentirse feliz de cetrrar la campaña en este día. "Festejo el Día del Amigo rodeado de tanto afecto. Nunca me imaginé compartirlo cerrando nuestra campaña".

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba llamó a los vecinos a “no volver atrás” y mantener el rumbo que sacó a la ciudad del abandono. “Nosotros podemos ir a los barrios y mirar a la gente a la cara, no tenemos ninguna manzana podrida en el cajón”, agregó.

Passerini hizo fuerte hincapié en la continuidad del trabajo conjunto con el Gobierno Provincial que encabezará Llaryora desde el 10 de diciembre próximo.

Ante militantes, candidatos a concejales y tribunos de cuentas, además de funcionarios municipales y provinciales, el candidato por el oficialismo encabezó el acto de cierre de campaña, exhortando a los vecinos de la ciudad a no volver atrás y mantener el rumbo que sacó a la ciudad de Córdoba del abandono.

“La elección del próximo domingo se trata de cuidar todo lo que hemos conseguido los cordobeses, este equipo que trajo progreso y ordenó una municipalidad que estaba desquiciada”, definió.

Daniel Passerini enumeró algunas de las obras que junto con Martín Llaryora desarrollaron en la ciudad en los últimos años, tanto en los barrios como en la zona céntrica, y recordó que, en ambos casos, el común denominador es que eran materia pendiente del municipio desde hacía años.

“Nos habían metido en la cabeza que Córdoba no se recuperaba más”, afirmó el actual viceintendente sobre la incapacidad de las anteriores gestiones para llevar adelante obras y proyectos.

A lo largo de su discurso, Passerini hizo varias referencias a la importancia del trabajo conjunto entre Municipio y Provincia como una de las claves que explican la inédita recuperación de la ciudad lograda por la actual gestión.

Finalmente, exhortando a trabajar para garantizar el triunbfo de su espacio el domingo, sostuvo: "Para el domingo quiero pedirles que vayamos a consolidar la victoria. Estas horas que faltan debemos pedir a todos que vayan a votar, en paz; votar a un gobierno que no quiere grietas, quiere vivir mejor, en comunidad. Vamos a celebrar que Córdoba sigue para adelante. Queremos a esta ciudad, queremos que sea cada día mejor, vamos a votar con alegría y el domingo celebraremos".

"Juntos vamos hacer que Córdoba esté cada día mejor", concluyó.