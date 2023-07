La precandidata a diputada nacional de Hacemos por Nuestro País Hilda "Chiche" Duhalde subrayó que en este momento de la Argentina "se necesita una dirigencia dispuesta a entender la gravedad de la situación".

"No hay soluciones mágicas. este deterioro de tantos años va a tener salida, porque nuestro país tiene condiciones, pero no va a ser rápido: van a tener que ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas", señaló la ex primera dama y postulante por la fuerza que promueve la precandidatura a la presidencia de Juan Schiaretti.

En declaraciones radiales, la dirigente peronista lamentó que "no parece" que fuera factible que haya diálogo entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

En ese sentido, remarcó que "hace falta que se unan definitivamente, pero no sólo las fuerzas políticas, también los empresarios, las iglesias, todos los sectores de la sociedad" y recordó lo sucedido en ese sentido en el interinato de su marido.

"Se necesita una dirigencia dispuesta a entender la gravedad de la situación. Un país no puede seguir descendiendo tanto como el nuestro. Estamos nivelando, pero para abajo", expresó.

Y agregó: "Gane quien gane, va a ser muy difícil gobernar si no se tienen mayoría parlamentarias y acuerdos en siete y ocho políticas de Estado. Hoy no veo a las dos fuerzas mayoritarias muy proclive a hacerlo".

Fuente: NA

