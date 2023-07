Unos 500 mil jubilados cordobeses podrán acceder a los créditos de Anses

Especial para La Nueva Mañana

En la difícil tarea de centrar su campaña en la gestión, en un contexto de alta inflación y con pérdida de poder adquisitivo, el oficialismo apuesta a que el motor del consumo no se apague. Las últimas medidas anunciadas apuntan en esa dirección. El gobierno informó que reforzará los ingresos de los dos extremos etarios. En el caso de los estudiantes recibirán una actualización de las becas por estudio (Progresar), mientras que para los adultos mayores habilitaron una línea de crédito a tasa subsidiada. En la jerga del mercado financiero, una tasa hiper negativa; muy por debajo de la inflación proyectada.

Los jubilados y pensionados bajo el esquema previsional de Anses (de hasta 92 años), podrán acceder a un préstamo de hasta $400.000. Con una tasa de interés anual fija del 29%, tratándose de la más baja del mercado, cuando la mayoría de los bancos prestan a una tasa que supera el 100%. Además, los créditos podrán devolverse en 26, 36 o hasta 48 cuotas, de acuerdo a lo convenido por el beneficiario. Desde las oficinas del ente de seguridad social precisaron a este medio que el monto del crédito no depende del haber percibido.

Con los préstamos, podría haber un billón de pesos apalancando la demanda

“Quien cobra la mínima puede acceder al límite (de $400 mil)” siempre y cuando cumpla con otros requerimientos que tienen que ver con la edad y antecedentes financieros, entre otros, señaló Leandro Gamba jefe de las Oficinas de atención al público de Anses Córdoba. Quien aclaró que también podrán acceder a esta línea quienes hayan sacado otros préstamos y se encuentren cumpliendo con sus compromisos. Aunque, en esos casos, el dinero prestado será menor al límite fijado.

Mientras que el préstamo tendrá un tope de $150.000 en el caso de los pensionados. Desde el organismo previsional aclaran que el crédito se otorga por persona, de modo tal que un mismo hogar, en caso de haber dos jubilados o pensionados, podrían ambos acceder al mismo. Sólo por hacer una estimación, en caso de que acceda al préstamo la mitad de la población posible, a un promedio de 300 mil pesos por crédito, se estarían inyectando en la economía alrededor de un billón de pesos.

Desde el organismo previsional aclaran que el crédito se otorga por persona, de modo tal que un mismo hogar, en caso de haber dos jubilados o pensionados, podrán ambos acceder a este beneficio.

Jubilaciones, inflación y mercado interno

En el equipo económico sostienen que esta inyección apalancará tanto el gasto en esparcimiento, vinculado a las vacaciones, como así también la demanda sobre bienes durables: electrodomésticos, electrónica y otros artículos para el hogar. En Córdoba hay alrededor de 500 mil adultos mayores bajo el sistema previsional nacional en condiciones de acceder a estos fondos de una población total, en todo el país, de 7,6 millones, según declaraciones oficiales.

En lo que va del año se sumaron alrededor de 100 mil jubilados más, el 62% lo hizo a través de la moratoria. Sin la cual los trabajadores no podrían hacerlo al cumplir la edad. Consecuencias de la crisis de empleabilidad. Esto deja otras marcas en el sistema previsional. Sin moratoria las personas no pueden jubilarse por no contar con los aportes (por informalidad o desempleo), por tanto, muchos jubilados cobran la mínima. Específicamente, cerca de la mitad percibe un ingreso de $70.000. En tanto, si sumamos lo que equivale a dos salarios mínimos englobamos alrededor del 70% de todos los jubilados.

De lo anterior se desprende que, según datos registrados, el grueso de los jubilados recibe un ingreso individual a la par del umbral de $70.523 definido por Indec por debajo del cual una persona es considerada pobre. Si bien es cierto que alrededor del 20% de los jubilados complementa el ingreso con alguna pensión, la realidad de los adultos mayores en este contexto inflacionario es preocupante. En los últimos años los haberes terminaron derritiéndose frente a la suba generalizada de los precios.

Los aumentos que dieron en el 2020 no superaron a la suba de precios, en el 2021 los haberes terminaron a la par de la inflación, recuperando algo en algunos casos, pero en el 2022 volvieron a caer. Si bien los bonos otorgados el año pasado permitieron a quienes perciben ingresos más bajos neutralizar el deterioro del poder de compra, distinta es la situación conforme nos alejamos de la mínima. En lo que va del año, con el último aumento de junio, los haberes quedaron rezagados, pero este mes y el próximo habrá bonos de 17 mil y 20 mil pesos, respectivamente, para recomponer las jubilaciones más bajas.

En menor magnitud, pero mismo sentido, se inscribe la actualización de las becas para estudiante que se incrementarán en siete mil pesos. Este subsidio estatal impacta en una población de 1,7 millones de estudiantes. Con el aumento de este estímulo a la formación, el Estado estará erogando 34 mil millones de pesos. Se trata de actualizaciones y fortalecimientos de ingresos en un contexto en el cual la política fiscal viene tomando un sesgo contractivo con reducción de subsidios, incremento de tasa de interés y jubilaciones que se deterioran por la inflación.

¿El consumo de los hogares llegó a su techo o podrá mantenerse positivo?

Diferentes reportes, oficiales y privados, coinciden en que el consumo mostró un arranque de año por arriba de las expectativas. Para la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, por caso, el primer trimestre cerró con números de consumo casi cinco puntos arriba de los registrados en el comienzo del año pasado. Sin embargo, en marzo ya comienza a verse una falta de impulso en la demanda. ¿Llegó a su techo? Según informes de la cámara, los niveles de marzo son inferiores a los registrados en junio del 2022 momento en que la demanda comenzó a contraerse hasta plancharse.

En el mismo sentido, un informe de la consultora Ecolatina sobre cómo llega el bolsillo a las urnas reconoce relativa expansión del consumo de los hogares, pese a la aceleración inflacionaria, la contracción del gasto público y la creación de nuevos puestos de trabajo, pero con salarios módicos. Incrementándose las posibilidades de que un asalariado formal sea pobre en términos de ingreso. Sin embargo, la demanda de los hogares se encontraría “en niveles similares al promedio del resto de los años electorales”. La inflación descarriada termina por imprimir un sesgo pro consumo. Así, la demanda sólo se ubicaría por debajo del nivel del 2015 y 2017. Pero según la consultora ya se advierten signos de que la demanda pierde impulso.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]