Prorrogan la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024

La Secretaría de Comercio de la Nación prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024, que regirá sólo para aquellas empresas que se encuentren suscriptas en los convenios del programa Precios Justos, aunque exceptúa de este requisito a las micro, pequeñas y medianas (mipymes).

La decisión se tomó a través de la resolución 1041/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Además, remarcó que “podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país, provistos por quienes hayan suscripto los convenios respectivos en el marco del programa Precios Justos”.

En este punto, precisó que “se exceptúa del requisito de suscribir los convenios del programa Precios Justos a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos productos se comercialicen o sus servicios se presten en el marco del Ahora 12”.

También se aclaró que el requisito de estar adherido al Precios Justos “solamente será exigible respecto de los rubros comprendidos por el programa al 30 de junio” último.

El reglamento abarca 35 categorías de productos, entre los que se destacan los de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos cuyo precio final no supere los $ 730.000.

Asimismo, incluye servicios turísticos como pasajes de ómnibus de larga distancia, aéreos, hoteles, autos de alquiler, excursiones y productos regionales.

La iniciativa alcanza también a colchones y sommiers, textos escolares y libros; anteojos y lentes de contacto de no más de $ 62.000; cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, juguetes y juegos de mesa.

Por otra parte, comprende neumáticos, instrumentos musicales, computadoras, notebooks y tablets; artefactos de iluminación, televisores, monitores, perfumería, pequeños electrodomésticos y equipamiento médico que no supere los $ 450.000 entre otros bienes y servicios.

Categorías

- Línea Blanca: comprende únicamente los siguientes productos: aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

- Indumentaria: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños (incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.

- Calzado y Marroquinería: comprende los siguientes productos: calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

- Materiales y Herramientas para la Construcción: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías y sus conectores, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, tanques, acoples, cuplas, tapones y herramientas de trabajo.

- Muebles: todos los muebles para el hogar.

- Bicicletas: todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

- Motos: todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $730.000.

- Turismo: dentro del territorio nacional, pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales.

- Colchones: colchones y sommiers.

- Libros: textos escolares y libros.

- Anteojos y Lentes de Contacto: anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $62.000.

- Artículos de Librería: cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros.

- Juguetes y Juegos de Mesa: todos los productos.

- Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar.

- Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

- Instrumentos Musicales.

- Computadoras, Notebooks y Tablets.

- Artefactos de iluminación, incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación con tecnología LED (lightemitting diode).

- Televisores y monitores.

- Perfumería: productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.

- Pequeños Electrodomésticos.

- Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

- Equipamiento Médico: Equipos de terapia respiratoria (Aparatos de oxigenoterapia, Aparatos de aerosolterapia - nebulizadores-); Mobiliario (camas ortopédicas, Ayudas para el baño: sillas para bañarse, sillas de transferencia, barras de sujeción); Sillas de ruedas; Ortesis, ortopedia y sus partes (Prótesis para amputados, valvas a medida, ortesis a medida, plantillas, corsets a medida, andadores, bastones, muletas). Se establece un tope para el rubro de $450.000.

- Maquinaria y Herramientas: taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas.

- Servicios de Cuidado Personal: peluquerías y centros de estética.

- Servicios de Organización de Eventos y Exposiciones Comerciales. Incluye catering y fotografía.

- Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas.

- Servicios de Instalación de Alarmas.

- Balnearios.

- Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas.

- Elementos durables de cocina. Comprende ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio.

- Servicios funerarios: ataúd, servicio funerario, sepelio, traslado dentro del territorio nacional.

- Espectáculos y Eventos culturales: obras teatrales y conciertos de artistas nacionales y se establece un tope de $42.000.

- Servicios Educativos: cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

- Teléfonos celulares con tecnología 4G.

Fuente: Télam y NA

