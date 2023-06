"El modelo de Córdoba sacaría a la Argentina del atraso", indicó Llaryora

"En Córdoba no hay odio, no hay insultos, agravios y la gente va a elegir eso", indicó Llaryora.

"Es una jornada que se desarrolla con total normalidad y es un alivio. Estamos, además, cumpliendo 40 años de democracia y lo importante es sostenerla con el voto popular", dijo el candidato a gobernador por Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora.

Rodeado de la prensa local y nacional, el actual intendente de Córdoba habló sobre la importancia de los comicios locales, a nivel nacional: "Estos resultados son importantes. Nosotros creemos que Argentina tiene una oportunidad y es que Juan Schiaretti sea presidente. Yo espero que este sea el primer escalón que abra las puertas para que Juan Schiaretti sea el próximo presidente".

Al mediodía asistí a la escuela Santa Teresa de Jesús a emitir mi sufragio. Deseo que este domingo de elecciones sea para todos los cordobeses una nueva jornada de participación ciudadana en la que fortalezcamos nuestra vida democrática.



¡Hoy será una fiesta de la democracia! pic.twitter.com/CCO4nfA6TD — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) June 25, 2023

"En lo personal, pienso mucho en mi papá, en mi familia, que me ha ayudado mucho, desde los vecinos de San Francisco, Córdoba, desde donde empecé, que siempre fue trabajando desde lo social", dijo el candidato de HUxC y aprovechó para marcar la cancha a nivel nacional: "Nosotros somos muy distintos de lo que pasa en la Nación, acá no hay grieta, es una fiesta de la democracia, no hay agresiones".

"En Córdoba no hay odio, no hay insultos, agravios y la gente va a elegir eso, va a elegir esta Córdoba donde el país va para atrás pero Córdoba va para adelante", dijo el candidato al quitarle importancia a los comentarios de su competidor que lidera Juntos por el Cambio.

"Somos una nueva generación, para bien, al contrario que la generación pasada, la de la grieta, el insulto. Somos un país hermoso, tenemos un pueblo maravilloso, recursos naturales, tenemos talento, no podemos estar en la dimensión que estamos", puntualizó y destacó: "El modelo de Córdoba es un modelo que sacaría a la Argentina del atraso".

