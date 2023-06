En San Salvador, multitudinaria marcha de antorchas repudió la represión

"Somos docentes, no somos delincuentes", entonaban quienes encabezaron la movilización que recorrió las calles de la capital bajo una tenue lluvia.

Multitudinaria marcha de antorchas este miércoles en San Salvador de Jujuy. Fotos: NA y gentileza Per. de Izq.

Una multitudinaria marcha de antorchas encabezada por docentes jujeños repudió este miércoles la brutal represión policial registrada el martes tras la aprobación de la reforma parcial de la Constitución provincial, al tiempo que reivindicó la protesta genuina y transversal de distintos sectores de la sociedad.

La respuesta de los manifestantes agrupó a una masiva columna en horas de la noche por las calles de la capital provincial, que avanzó a pesar de una tenue llovizna, reforzando su reclamo por aumentos salariales y exigiendo la derogación de la Carta Magna local recientemente jurada.

"Somos docentes, no somos delincuentes", entonaban maestros y maestras en su paso con antorchas y velas en alto, para luego denunciar que un salario básico de un docente de jornada simple "apenas alcanza los 35.000 pesos", precisaron en el decimoséptimo día consecutivo de reclamos.

La marcha se llevó adelante luego de la fatídica jornada del martes, cuando una brutal represión policial dejó 170 heridos, uno de gravedad, y al menos 69 detenidos, entre ellos menores de edad y personas discapacitadas, de los cuales 54 permanecían hoy encarcelados.

En ese marco, los manifestantes exigieron la "inmediata" libertad de las personas apresadas, quienes recibieron la asistencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Más sectores sociales se sumaron

En esta jornada, a los reclamos se sumaron trabajadores mineros e integrantes de asociaciones tradicionalistas gauchas montados a caballo, por lo que consideraron que "hay una amplitud genuina en la convocatoria", indicó Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

"La expresión del pueblo jujeño renueva sus reclamos con la pretensión de ser escuchado y tener una participación democrática sobre una reforma constitucional que vulnera nuestros derechos", completó.

La movilización nocturna sumó, además de trabajadores estatales, organizaciones sociales y de derechos humanos, a una nutrida columna de mineros provenientes del yacimiento El Aguilar, quienes portaron sus banderas argentinas y wiphalas (las tradicionales banderas de siete colores).

"La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo", expresaba una pancarta con la que llegaron los operarios desde las alturas quebradeñas.

Las protestas se replicaban con cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Perico, El Carmen, Libertador San Martin, Fraile Pintado, Caimancito, San Pedro, además de pequeños parajes puneños.

Por otra parte, en la tarde de esta jornada el secretario Pietragalla Corti visitó a las personas que permanecían detenidas en las unidades penales del barrio Alto Comedero de la ciudad capital.

✊🏻 Marcha de Antorchas en #Jujuy. Les docentes cantan: “Somos los docentes de Jujuy, aquí presentes. Los docentes que nunca se venden, que nunca se venden a la patronal” #JujuyDePie pic.twitter.com/coI72mKjby — lavaca tuitera (@Lavacatuitera) June 21, 2023

Marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Militantes de organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos convergieron este miércoles por la tarde en una masiva movilización hacia Casa de Jujuy de Buenos Aires para repudiar la violenta represión perpetrada ayer por policías de esa provincia del norte durante una protesta contra la reforma constitucional del Gobierno de Gerardo Morales.

"La Argentina no es un país donde se pueda aceptar la violación de los derechos humanos; la Argentina no va a aceptar la pretensión de convertir a Jujuy en el laboratorio donde se implementan las políticas represivas para ese supuesto futuro de prosperidad. Sí, prosperidad para los intereses multinacionales. El pueblo les va a mostrar que eso no es posible", expresó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Yasky fue el último orador del acto realizado a metros de la Casa de Jujuy, ubicada en Santa Fe 967, en el barrio porteño de Retiro, adonde llegó una multitud tras haber ocupado desde el mediodía la traza central de la avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, donde el tránsito quedó cortado.

Fuente: Télam

