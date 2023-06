Gerardo Morales anunció que derogará decreto que criminaliza la protesta

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció este martes que se derogará el decreto que criminaliza la protesta social y advirtió que de no levantarse las medidas de fuerzas “se descontarán los días de huelga”, en medio de las protestas de los gremios docentes y estatales por aumentos salariales

“Me comprometo a derogar ese decreto, ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto”, advirtió el mandatario jujeño en una conferencia de prensa que ofreció junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir.

De esta forma, Morales se refirió al decreto provincial 8464, firmado en los últimos días, que las organizaciones sociales jujeñas venían denunciando por considerar que criminaliza la protesta.

Morales aclaró que tomó la decisión luego de escuchar a los sectores gremiales que se vienen manifestando en la provincia.

En la rueda de prensa, Morales pidió a los docentes que "vuelvan a las aulas” y pongan fin al paro por tiempo indeterminado que realizan.

“Si mañana no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y le vamos a descontar el presentismo que está cerca de los 20 mil pesos”, sostuvo el mandatario jujeño al dirigirse a los docentes de todos los niveles educativos de la provincia.

Para Morales, “cualquier propuesta en este contexto de inflación no alcanza, por eso ratificamos paritaria permanente y el mes que viene nos volvemos a sentar, así que hasta acá llegamos”.

En ese marco defendió la última propuesta salarial extendida a los sindicatos docentes que, según la comunicación oficial, incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia, a lo que se suma el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable y el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad.

En relación a las manifestaciones que también reclaman el rechazo a la reforma parcial de la Constitución en pleno debate, expresó: “Acá hay un objetivo político que busca neutralizar esta reforma que va a mejorar la calidad institucional de Jujuy y que el pueblo ya ha votado”.

“Vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar mañana”, enfatizó el mandatario.

Asimismo, cargó contra “la izquierda, el kirchnerismo y Milagro Sala, quienes quieren generar violencia”, e indicó que “una facción minoritaria no puede arrogarse la decisión del pueblo”, al recordar las elecciones del pasado 7 de mayo en la que se eligieron a los convencionales constituyentes.

Los docentes mantienen este martes su noveno día de paro de actividades y realizaban una mateada y olla popular a un costado de la ruta provincial 1 en la ciudad de San Salvador de Jujuy y en otras localidades de la provincia, en reclamo de una recomposición salarial, contra la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial y el decreto 8464 al que consideran "antidemocrático".

Noticias relacionadas: