Inflación: el precio de los alimentos siguió a la cabeza en el mes de mayo

La espiralización de la inflación continúa siendo la primera preocupación de la población en las encuestas que proliferan conforme se acerca la fecha de los comicios nacionales. Máxime cuando las subas de los alimentos se hacen presente cotidianamente en cada ida al supermercado, almacén o panadería. Por lo que, al ser la inflación de los alimentos la categoría que motoriza los saltos de los precios, los aumentos tienen un efecto persistente en el bolsillo de los consumidores. Además de acumular subas superiores a la inflación general promedio en casi 10%, los alimentos que más escalan son los de consumo popular.

Así ocurrió en abril, donde galletitas, pollo, huevos, queso, tomate, tuvieron incrementos de dos dígitos, según estimaciones oficiales (Indec). Asimismo, en mayo, diferentes consultoras privadas estiman que los movimientos de los precios fueron similares a los del mes anterior. Por caso, para el departamento de estadística del Centro de Almaceneros de Córdoba, quien mejor viene anticipando la inflación que publica Indec, las subas del mes pasado estarán en torno a 10%.

Si solo tomamos alimentos, los relevamientos de los almaceneros (a los cuales pudimos acceder desde La Nueva Mañana) proyectan una suba promedio de entre 10,5 y 11%, cifras similares a las últimas estadísticas publicadas correspondientes a abril. En el quinto mes del año, los productos que más subieron fueron: azúcar, carne, pollo, quesos, manteca, harina y fideos. Si bien “prácticamente todos se han movido” y se mantiene una “velocidad de remarcación” donde “cada 24 horas” algún precio se incrementa -comentó la vocera del Centro de Almaceneros a este medio-, el azúcar es el producto que más se destaca acumulando subas que superan el 100% en lo que va del año.

¿Qué ocurrirá con el abastecimiento dada la incertidumbre económica?

No solo saltó el precio del azúcar en las góndolas, sino que la cámara que nuclea a los comercios de barrio advirtió sobre faltantes de productos de primera necesidad. Mientras que, por otro lado, en supermercados también se advierte poca oferta de azúcar. Los supermercadistas explicaron que en “algunos procesos puntuales” la industria alimenticia no está trabajando a pleno porque no disponen los insumos en tiempo y forma. Sin embargo, enfatizaron a este medio, que esto no afecta a la totalidad de los productos, sino a algunos específicos.

Víctor Palpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados, aclaró a LNM que el ritmo de abastecimiento no pasará mayores sobresaltos y podrán mantener el nivel de rotación actual. Es decir, las fábricas cuotifican la entrega de su mercadería por ralentizaciones en el proceso de producción, por lo que las “cadenas de supermercados regionales y nacionales están con pocas posibilidades de sobre estoquearse”. Pero el abastecimiento no está en riesgo.

En el caso de la azúcar, Palpacelli explicó que solo en algunas cadenas no hay ofertas y ha caído el surtido. En parte, esto obedece a factores en la zona de producción que distorsionan la disponibilidad para el mercado interno. “Los ingenios que manejan el mercado”, señaló quien también dirige la red Almacor, “compran producciones grandes para luego sacar el producto afuera”. La zafra que concluirá “en las próximas semanas” solucionará la estrechez del volumen, “el problema de las entregas” y las subas de precios, entienden los supermercadistas.

ESTÁ SALADA EL AZÚCAR. Los productos que más subieron en mayo fueron azúcar (aumentó más del 100% en lo que va del año), carne, pollo, quesos, manteca, harina y fideos.

Por su parte, otros productos de primera necesidad como lo son la harina y el pan también arrastran subas que repercutirán en el mes entrante. Las panaderías sufren los incrementos de sus principales insumos y si bien parte de la harina con la que trabajan las panaderías está subsidiada, la poca disponibilidad hace que tenga poca incidencia en los costos totales. Rinaldo Rusconi, de la Cámara de Panaderos, informó a LNM que “la bolsa subió un 30% en el último mes” por lo que el precio final se ha ido modificando cada 15 días. Pero el precio del pan aún “está atrasado” por lo que se espera próximos reacomodamientos.

Locales de proximidad, en crisis

Por las subas de precios, los almacenes y comercios de cercanía son los canales de comercialización de productos de consumo masivo que más sufren, frente a supermercados y mayoristas que acumulan números positivos, según información de Indec. El sector no accede a los programas de precios implementados por el gobierno nacional por tanto se le dificulta competir con los precios de otras superficies en un contexto de pérdida de poder adquisitivo del ingreso de los consumidores.

Para contrarrestar la caída de ventas, la Secretaría de Comercio de la Nación anunció la implementación de una canasta superior a los 100 artículos con precio regulado para almacenes y supermercados chinos. Sin embargo, la gerenta del Centro de Almaceneros Vanesa Ruiz explicó a este medio que las expectativas del sector son nulas. Hasta el momento nunca se concretó el arribo de Precios Justos al comercio minorista en su totalidad, quedando afuera los almacenes del interior. Si bien anuncian que “llegaría a partir de junio”, el Centro de Almaceneros no ha sido convocado a ninguna reunión, se quejan.

“Sólo estamos al tanto de esto a través de los medios, pero nunca recibimos citación”, explicó Ruiz, quien enfatizó que “esta Secretaría en particular” no tiene dialogo con los almacenes. En el sector descreen que el programa tenga algún efecto positivo en aras de morigerar las subas, aunque puede que funcione en capital federal y alrededores, desertan que “vaya a verse en el interior”. Para que funcione, señalan, tiene que llegar a los mayoristas que es donde se abastece el grueso del comercio minorista, “si esta dinámica funcionase podríamos aplicarlo”, siempre y cuando se controle a las alimenticias para que no salten el “programa que firman” cambiando packaging o con artimañas por el estilo.

JUNIO, DE ARRANQUE. Para las próximas semanas se prevén subas en torno a 5% para prepagas, combustibles y las tarifas de televisión paga, telefonía e internet.

Los aumentos que vienen en junio

A la espera de que Indec publique su informe precisando la magnitud de las subas de mayo, para junio ya se esperan movimientos en diferentes precios alineados con una inflación de cinco puntos, siempre y cuando el tipo de cambio no salte. Para las próximas semanas se prevén subas en torno a 5% para prepagas, combustibles y las tarifas de televisión paga, telefonía e internet. Mientras que en torno a 3% será la adecuación de las cuotas de los colegios privados.

Por otro lado, en donde se verán subas mayores es en las boletas de luz que recibirán los hogares más ricos ya que dejarán de ser subsidiados y deberán pagar el pleno del servicio. De cualquier manera, si en junio habrá alza de precios o proceso desinflacionario dependerá del comportamiento de los alimentos, que es el rubro que viene motorizando las subas.

