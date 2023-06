Thelma Fardin lamentó que los jueces "no estén a la altura" del cambio social

La actriz Thelma Fardin lamentó este jueves que "los jueces todavía no están a la altura de lo que ha sucedido como cambio social" y pidió "inundar los tribunales con estos casos para que fallen a la altura del momento histórico hacia el que va el mundo", al referirse a la reciente absolución de Juan Darthés en Brasil, en un fallo en el que un magistrado consideró que existió el abuso por parte del actor pero no dio por probado el acceso carnal.

La artista formuló esas declaraciones en La Plata, al participar de un taller sobre noviazgos violentos que organizó la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, en la Escuela Normal Superior N°1 "Mary O'Graham", del que participaron distintos expositores.

El sábado 13 de mayo, el 7º Tribunal Penal Federal de São Paulo (SP) dictó un fallo absolutorio a favor de Darthés, quien fue denunciado por Fardin como autor de una agresión sexual ocurrida en 2009 en Nicaragua en el marco de una gira del elenco de la novela "Patito feo".

"Un fallo polémico. La cantidad de gente condenada por abuso sexual en Brasil es del 1% y del 15% en la Argentina. Ello nos hace entender de modo concreto que no es que haya 99 personas de cada 100 que fueron a la Justicia para mentir o porque no tenían otra cosa que hacer, sino que hay una falta de respuesta del Poder Judicial", expresó Fardin.

Analizó que, tras esa absolución, "el propio fiscal presentó algo que en Brasil se llama embargo, que es un pedido de aclaración ya que las leyes son interpretaciones que dependen del juez que toca", y aseveró que "lamentablemente, los jueces todavía no están a la altura de lo que ha sucedido como cambio social".

"En esa contraposición de derechos entre víctima y victimario, siempre prevalecen los del victimario. Eso es muy violento en general, pero en particular cuando hablamos de los niños y niñas", opinó y recordó que al momento del abuso ella tenía 16 años y el actor 45.

En ese marco, la actriz planteó que "no es lo mismo el vínculo entre dos pibes de 16 o 17 años, que esa clara diferencia de poder respecto del conocimiento del mundo, de alguien que tiene 45", como así tampoco el "poder" que su abusador "tenía en el medio".

"Es un fallo muy doloroso porque, 68 días después del abuso sucedido en Nicaragua, cambió la ley de Brasil y aquello que no era considerado violación, pasó a serlo. Entonces, según qué ley decida el juez interpretar, puede aplicar una o la otra. Sin embargo, siempre eligen la más benigna para el acusado", lamentó la actriz en el marco de la charla.

Posteriormente, consideró que existe "un nivel de violencia terrible, porque en el propio fallo se demuestran prácticamente todos los hechos, pero el juez dijo que no estaba seguro respecto del acceso carnal".

"Nosotros en la Argentina consideramos acceso carnal no solamente la penetración con el miembro sino con cualquier otra parte del cuerpo o de objeto, y eso está probado", enfatizó.

"Sin embargo, sostuvo que está prescripto", subrayó Fardin en relación al juez y añadió que, si bien "es doloroso, agotador y decepcionante", igual permite "seguir visibilizando la realidad de la mayoría de las personas que enfrentan el sistema judicial, que no es algo intangible, sino que son personas de carne y hueso con sistema de creencias y valores que no están a la altura del cambio social".

Por otro lado, afirmó que, les de silenciar los reclamos, con la absolución de Darthés, "muy por el contrario, lo que hay que hacer -en la medida de las posibilidades y fuerza de cada persona- es seguir inundando los tribunales de estos casos para que, de una vez, fallen a la altura del momento histórico hacia el que va el mundo".

Al respecto, señaló que, "recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Brisa dejó alta la vara respecto de creerle a la víctima y hablar de consentimiento, reivindicando el 'no es no'. En mi fallo, el 'no' no fue suficiente y se le exige a una niña de 16 años que pegue patadas, puntapiés, que sepa defensa personal o que se grabe en el momento de hecho para poder creer en su palabra".

Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado el 4 de diciembre de 2018 en Nicaragua, y el abuso la actriz lo sitúa en 2009, cuando ella tenía 16 y Darthés 45 años.

El 11 de diciembre de 2018 la actriz hizo pública la denuncia por abuso sexual que había radicado contra el actor en Nicaragua.

Como Darthés, cuyo verdadero nombre es Juan Rafael Pacífico, es ciudadano brasileño, el 20 de diciembre de aquel año viajó a San Pablo, ya que Brasil no extradita a personas nacidas en su territorio, y así evitó un juicio en la Argentina o Nicaragua.

Si bien la Justicia brasileña lo absolvió, al considerar que los abusos prescribieron y no dar por probado el acceso carnal, el sistema judicial brasileño prevé una primera instancia para solicitar una revisión al juez, que se denomina embargo, y es paralelo a la apelación.

Tanto la defensa de Darthés como el fiscal Borges de Mendonça presentaron embargos.

La fiscalía pidió al juez suplente Fernando Toledo Carneiro que revise la sentencia porque tiene problemas jurídicos y que se condene al actor y, paralelamente, el equipo jurídico que acompaña a Fardin, apeló esa resolución, precisó hoy la actriz a esta agencia.

La artista reconoció sentirse apoyada por los ministerios de las Mujeres argentino y brasileros al expresar a Télam que "son hechos concretos: justo la semana del fallo en primera instancia estuvo en nuestro país la ministra de géneros de Brasil y me recibió".

Fuente: Télam

Noticia relacionada: