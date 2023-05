Entrevista a Luis Juez: “Yo voy a ser gobernador o no seré nada”

La campaña política rumbo al 25 de junio ya está en marcha y los candidatos recorren desde hace semanas la provincia dando apoyo a los referentes locales y exhibiendo sus lineamientos para un futuro gobierno provincial.

Tal es el caso de Luis Juez, quien aspira a ganarle la pulseada a Martín Llaryora en las urnas y dar fin con 24 años de poder en manos del justicialismo. El líder del Frente Cívico y candidato de Juntos por el Cambio señala que es su última oportunidad. Su tercera candidatura y también la última. Y así lo hace saber en cada acto que encabeza.

Con ese objetivo, lanzó el martes pasado su primer lineamiento para un futuro gobierno y se centró en uno de los flancos más cuestionados por la ciudadanía al schiarettismo. “Yo voy a ser el ministro de Seguridad”, sostuvo Luis Juez frente al auditorio del Hotel Quinto Centenario el martes pasado. Bajo el nombre “Plan Paz y Seguridad”, brindó estadísticas relacionadas con el crecimiento del delito en la provincia y presentó una proyección en base a dos ejes: el combate frontal contra el narcotráfico y el control de la vía pública para frenar los robos y hurtos.

“Declarar la emergencia en seguridad”

“Hagamos algo porque no queremos ser Rosario”, aseguró durante la presentación Juez y sentenció que su primera medida de gobierno será “declarar la emergencia en seguridad” y aumentar un 50% el presupuesto para el área.

En ese sentido, prometió la presencia de las fuerzas nacionales de Seguridad para “blindar Córdoba” del tráfico de drogas y construir una “cárcel de máxima seguridad” para narcotraficantes. Además, señaló que diseñará “un mapa del delito” en base a la denuncia de los ciudadanos y creará una “fuerza de elite” para combatir la inseguridad.

“Vamos a ir muy fuerte con eso. Vamos a dictar la emergencia en seguridad por 180 días, prorrogables por 180 días más. Vamos a pedir el concurso de la Fuerza Federal. Córdoba forma gendarmes que se van al conurbano bonaerense porque no los utilizamos. Tenemos una estrategia que va a ser contemplada en la Ley de Seguridad, y que va a consistir en reagrupar el recurso humano para poder utilizarlo como corresponde”, explicó Juez en una entrevista que brindó a LNM.

- ¿Bajo esta premisa es que el primer nombre que dio a conocer como parte de su gabinete sea el de José Luis Ortega (ex jefe de Encausados)?

Pero él no va a ser ministro. El ministro de Seguridad voy a ser yo. Ortega va a ser el jefe de Policía. Es quien se le paró a Liliana Zárate la vez pasada y le dijo que no se podía seguir formando los cuadros policiales sin ningún tipo de instrucción porque después lo pagan los ciudadanos con su vida. Yo voy a ser el gobernador que se va a encargar de la seguridad. ¿Cuántas veces lo viste a José Manuel De la Sota o a Juan Schiaretti hacerse responsables de los escandalosos casos que hubo de inseguridad en sus gestiones? A mí me vas a tener al frente de todas estas cuestiones.

- Uno de los puntos que le cuestionan a JxC es el caótico cierre de listas y los pases de varios referentes de la UCR y el PRO a la coalición Hacemos Unidos por Córdoba. ¿Qué responde a todo esto?

- Nada, que nos han hecho un gran favor. A mí, en lo personal, me hicieron un gran favor. Hay gente que no tiene la catadura ética para estar parada al lado nuestro y está bueno que no estén. Yo no tengo por qué explicar la conducta de un traidor. Hay dirigentes que prefirieron estar del lado del poder que animarse a resolver los problemas de la gente. Que lo expliquen ellos, ¿por qué vamos a explicar nosotros la inconducta de otros?

- ¿Y qué responde a las repercusiones que tuvo el cierre de la lista, de madrugada y en medio de discusiones?

- ¿Y cómo cerró la lista el peronismo? ¿Qué te parece más democrático, un debate entre nosotros o la lapicera de Juan Schiaretti y Martín Llaryora? ¿Viste la lista de ellos? Nosotros llevamos tres intendentes en la lista de legisladores departamentales. Los mejores intendentes de la provincia de Córdoba. Llevamos cinco intendentes en la lista sábana. No hay un pariente, un familiar, un primo. Ellos han puesto las novias, los hijos…

Nosotros peleamos y nuestras listas expresan con claridad los objetivos de adónde vamos. Peleamos por la esperanza y ellos pelean por sus privilegios. Todos los que tienen algún problema judicial están en su lista para tener fueros. En la nuestra vas a encontrar a tipos brillantes, mujeres maravillosas. Pero es la verdad. Lo que pasa es que es mucho más difícil porque con la pauta publicitaria, con la plata de todos nosotros, ellos nos quieren hacer creer que está mal que la democracia elija dirigentes con debate interno, que lo tiene que elegir el tipo que tiene poder. Nosotros tenemos otra concepción.

- ¿Qué lectura hace de la precandidatura presidencial de Schiaretti para las PASO en base a ir por fuera de la grieta?

- Sobre lo que dice Schiaretti, dejame decirte que no hay avenida del medio. Al medio de la avenida está el cantero. Intentá circular por el cantero y te vas a dar cuenta que no vas a poder hacerlo. Es una mentira. Porque aparte la grieta no es ideológica. La grieta en este país es ética, porque hay decentes y también bandidos de todos lados. Es mentira que es ideológica. Salvo que vos me quieras hacer creer que Alberto Fernández bajó de Sierra Maestra. O me quieras convencer que Llaryora es un militante del campo nacional y popular. O que nosotros venimos de la concentrada derecha. Son todas mentiras. La grieta es moral. Están los que roban y los que queremos laburar por la gente. Están los que se enriquecieron con la cosa pública y los que vivimos toda la vida y podemos exhibir qué tenemos, cómo lo tenemos y dónde lo tenemos. Nosotros demoramos 24 años en darnos cuenta que la verdadera grieta y que el verdadero enemigo está al frente, no acá adentro (de la alianza de JxC). Ese tema nosotros lo tenemos muy resuelto.

- Usted dijo que esta tercera candidatura será a la última….

- Sí, yo voy a ser gobernador o nada. Esta es la última oportunidad que tengo para ser gobernador y la voy a disputar a morir. No tengo previsto otra cosa que no sea ser el próximo gobernador de Córdoba, salvo que los vecinos decidan otra cuestión y que Dios diga que este no es mi momento. Pero eso no va a suceder. Está todo listo para que el 25 de junio Córdoba cambie, y cambie en serio.

- Usted asegura que se encuentra en otro momento político, con menos efervescencia, menos explosivo y más reflexivo. ¿Qué lo motivó a ese cambio?

- Me he dado cuenta que el verdadero enemigo no estaba al costado mío, sino al frente. Después de un montón de tiempo, me he dado cuenta de que no sirve de nada discutir una banca, un lugar, un concejal, un intendente, porque el poder lo tienen los mismos de siempre. Solamente desde el poder le cambiás la vida a la gente. Solamente el gobernador es el que dice para dónde va la plata: si va para la educación o va para la publicidad, si va para la salud o va para los negocios inmobiliarios, si va para la seguridad de tu contribuyente o para mejorar tu patrimonio personal. Y hemos descubierto, capaz que muy tarde, 25 años tarde, que si no tenés el poder no le cambiás la vida a nadie.

