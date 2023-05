Llaryora acompañó a Gustavo Benedetti que va por la reelección en Arroyito

El intendente Martín Llaryora, candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba, junto a Myrian Prunotto, participó del acto de presentación de Gustavo Benedetti, actual intendente y postulante a continuar al frente de la gestión municipal de Arroyito, donde instó a los presentes a “hacer una campaña sin agravios, sin insultos, sin agresiones, solo con propuestas”.

También estuvieron presentes el actual vicegobernador y candidato a legislador por Distrito Único, Manuel Calvo, María José Espósito, futura compañera de Gustavo Benedetti en la viceintendencia y el candidato a legislador departamental Gustavo Tevez, entre otros.

Llaryora se refirió al departamento de San Justo “como uno de los departamentos más productivos del interior de nuestro país”, y puntualmente sobre Arroyito dijo que se trata de "un pueblo de progreso, con talento, un pueblo de trabajo" por el que seguirán "peleando".

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba se diferenció de aquella dirigencia que “se encarga de sembrar odio, de no de dialogar, de construir una grieta que nos divide a los argentinos”, a la vez que reconoció que los hombres y mujeres de Arroyito “fueron los iniciadores para romper la grieta, mejorar la coalición y evitar las divisiones”.

Sobre el rumbo de su propuesta de gestión, Llaryora resaltó: “Hay que seguir haciendo y cuidando todo lo que conseguimos en estos años, pero también corrigiendo lo que sea necesario corregir y construyendo todo aquello que haga falta para mejor la vida de nuestro vecinos, porque falta mucho por hacer”.

En ese sentido, si es elegido gobernador, Martín Llaryora comprometió su apoyo a la ciudad con aquellas obras que permitan el desarrollo de la comunidad.

“Vamos a hacer el puente de la Avenida San Martín para que el río no divida más, para que el río una y Arroyito se extienda y no pare de crecer, de progresar. Y cuando pasen los años, el sur y el norte ya no estarán divididos”, expresó Llaryora y recibió una clara aprobación de los vecinos.

“La mejor propuesta es de este equipo, que se animó a sacar los partidismo y se puso la camiseta de la ciudad. Yo no les voy a dar una mano, les voy a dar las dos manos. Acompáñenos del 25 de junio para que Córdoba no pare, para que Arroyito crezca”, cerró el candidato.

A su turno, Myriam Prunotto afirmó que tiene “el mejor compañero de fórmula que se puede tener y lo mejor que le puede pasar a Córdoba, que es Martín Llaryora, quien tuvo la visión de hacer esta coalición plural, con dirigentes que tenemos ganas de trabajar para la gente”.



Frente a los próximos comicios, Prunotto pidió al concurrido público que los acompañen con su voto: "Van a tener a dos intendentes del interior que no nos olvidamos de donde venimos y que realmente tenemos vocación de servicio por ustedes”.

A su turno, Gustavo Benedetti hizo un repaso de los hitos de su gestión y aseguró: “Sin dudas, con María José y la fórmula provincial vamos a seguir transformando esta ciudad. Y no tengas dudas Martín que te vamos a acompañar hasta ser gobernador. Porque San Justo lo merece y porque Arroyito unido es lo más importante”, finalizó.

Noticia relacionada: