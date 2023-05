Schiaretti habilitó los primeros tres kilómetros de la Autovía Ruta 5

En la mañana de este miércoles, el gobernador Juan Schiaretti encabezó un breve acto a través del cual se inauguró un tramo de tres kilómetros de la Autovía Ruta 5, que está ubicado a la altura de las localidades de La Serranita y La Rancherita, con dos carriles por sentido de circulación.

Destacó Schiaretti que esta obra permite un "mejor acceso" para los valles de Paravachasca y Calamuchita, y que genera "más producción y más turismo en la provincia".

"Estos primeros kilómetros van en la dirección de acabar con las interminables filas que se producen cada vez que vienen cordobeses hacia la zona del lago en Paravachasca y Calamuchita", agregó.

Y completó: "Esta obra significa progreso, trabajo, seguridad y futuro para la región".

Finalmente, adelantó que "esta obra va a estar totalmente terminada antes de que finalice 2023". Precisó que ya se ha construido el 60% de lo proyectado y subrayó que a medida que se vayan concluyendo tramos, se irán habilitando para la circulación vehicular.

Finalmente, en tono proselitista, Schiaretti expresó que "esta obra expresa el espíritu de los cordobeses, porque pese a la incerteza que tenemos en nuestra patria, aquí está el espíritu de trabajar juntos, ir para adelante y seguir progresando".

En rigor, la Autovía Ruta 5 tendrá una extensión de 27,8 kilómetros y vinculará a Alta Gracia con Villas Ciudad de América. La obra contempla una inversión de 8.500 millones de pesos.

Desde la Provincia destacan que "esta obra resulta de vital importancia para los habitantes de Paravachasca y Calamuchita, debido al crecimiento demográfico exponencial de las localidades ubicadas en la zona y el intenso tránsito imperante".

En la región, organizaciones ambientalistas han manifestado en sucesivas oportunidades que la obra no cuenta con un estudio de impacto ambiental acorde a sus dimensiones, que no es necesaria para la región y que no cuenta con licencia social.

