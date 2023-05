El candidato a gobernador humanista se reunió con magistrados

El candidato a gobernador por el Partido Humanista, dentro del frente Vamos Córdoba Humanista y Soberanxs, Fernando Schüle, mantuvo un diálogo con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia, donde expresó sus puntos de vista y propuestas sobre diversos temas.

Estuvo acompañado por la abogada Eugenia Scarpinello, candidata a Legisladora por el Departamento Capital.

Schüle propuso, por un lado, “normalizar a la brevedad la Caja de Jubilaciones", convocando a participar de ello "tanto a personas que se encuentran en actividades, como quienes son pasivos" y promover "la elección periódica de sus autoridades”. En ese sentido, destacó que “es fundamental que dentro de las nuevas autoridades estén representados quienes son aportantes y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones”.

Desde el Humanismo se propone rever el sistema previsional en su totalidad. En este sentido, destacó el candidato a gobernador que “no puede un docente jubilarse con el 60% vital y móvil, en tanto que otras áreas lo hacen con el 100%".

En otro orden de cosas, Schüle destacó que es un despropósito que los sueldos de quienes ejercen como magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Córdoba estén regidos a nivel nacional, ya que “tenemos nuestra propia constitución la cual nos da herramientas para movernos con independencia en este y otros temas”.

Sobre los índices de violencia que se advierten en la actualidad, dijo el candidato: “Desde el Partido Humanista estamos en contra de la mano dura, de que la violencia no se combate ni se controla, poniendo más efectivos policiales en la calle (...) los índices de violencia que existen en la sociedad, no solamente de Córdoba, sino en Argentina, están ligados directamente a los índices de desocupación, pobreza e indigencia. Ahí es necesario mirar a países que han logrado superar esta problemática. Sociedades muy contenidas desde lo económico, como en Nueva Zelanda y los países nórdicos, donde no existe prácticamente casos de robo a arrebatos, ni violencia para hacerse de los ajeno”.

En ese marco, propuso “generar fuentes de trabajo genuino, partiendo de la matriz exportadora de materias primas por la cual es reconocida nuestra provincia, promoviendo la producción con valor agregado, favoreciendo un margen mayor al momento de la exportación. Y, por otro lado, la inserción de mano de obra en distintos niveles y sectores”.

Por su parte Scarpinello, compartió su experiencia como letrada a partir del abordaje de causas vinculadas a la violencia institucional, violación de los derechos humanos y violencia de género y familiar. Y destacó las deficiencias que tiene el Poder Judicial en la atención y respuesta de manera rápida a los asuntos que merecen tener una respuesta inmediata.

Al cierre del encuentro el candidato a gobernador les hizo entrega a los magistrados presentes de materiales (folletería) sobre la actual Campaña Nacional para la "Elección de Jueces en todos los niveles por voto popular".

Cómo cierre, Schüle dijo: "Es importante que jueces y funcionarios del Poder Judicial se acojan a la ley y que paguen el impuesto. Alas ganancias que le corresponde".