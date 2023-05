Un pueblo sin Joaquín: estrenó el documental sobre el crimen policial en Paso Viejo

Esta semana estrenó en el Museo de Antropología el documental "Un pueblo sin Joaquín", un registro audiovisual dirigido por el cineasta Daro Almagro que cuenta la historia del adolescente de 15 años, asesinado por una bala policial el 25 de octubre de 2020 en Paso Viejo, un pueblo a 180 kilómetros de Córdoba capital.

La pieza audiovisual es un trabajo conjunto entre el Multimedio SRT, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y el Museo de Antropología. Se estrenó el lunes 8 de mayo en el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, con un diálogo sobre el caso en el que participaron la mamá, el abuelo de Joaquín; Soledad Laciar, mamá de Blas Correas; el periodista de los SRT, Dante Leguizamón; el abogado querellante de la causa, Claudio Orosz; y el realizador Daro Almagro.

Fue seleccionado para participar del Festival Internacional de Cine Político (FICIP), que tendrá lugar en Buenos Aires del 24 al 31 de mayo próximo. Y este sábado fue difundido para todo el público en el portal de los SRT, Cba24n.

La muerte de Joaquín, ocurrió dos meses después que la Policía de Córdoba también matara a Blas Correas, el chico de 17 años, que recibió un tiro por la espalda mientras se trasladaba en un automóvil junto a otros cuatro amigos en la Ciudad. Los dos jóvenes se convirtieron en la séptima y octava víctima de violencia institucional durante la pandemia.

Durante la presentación del documental, la mamá de Joaquín agradeció el apoyo de la gente y pidió por un "Nunca más" para la violencia institucional. Además, reclamó prisión para los cinco policías involucrados en el ataque, donde aquella noche, los efectivos dispararon 112 municiones contra un grupo de jóvenes de celebraba un cumpleaños. En esa balacera, Joaquín recibió un disparo en la espalda y dos chicos más fueron heridos. "Esto pudo haber sido una masacre", indicó Orosz a su turno.

En esa línea, en declaraciones a LNM, Almagro destacó la labor en conjunto con la Secretaría de DD.HH. de la Nación, el grupo de trabajo del Museo de Antropología y el apoyo de los SRT, donde también trabaja como camarógrafo y le tocó cubrir la conmoción en Paso Viejo el día del velorio del adolescente.

"En medio de la pandemia armamos un equipo y vía Zoom empezamos a planificar qué hacer, qué contar, desde qué punto de vista, quiénes iban a ser los protagonistas y empezamos a hacer este trabajo audiovisual donde los protagonistas son los familiares de Joaquín", indicó Almagro.

LNM:¿Por qué es necesario que existan este tipo de registros?

DA: Creo que es importante para poder visibilizar, principalmente. Siempre digo que me moviliza mucho en las marchas, cuando empiezan a nombrar a los pibes, como en la marcha de la gorra o, en la que se hizo al año de la muerte de Joaquín, es una hoja interminable, que empiezan a nombrar pibes y pibes asesinados, y esos chicos son personas que tenían amigos, padres, hermanos. Todos ellos son víctimas de la violencia institucional y me parece importante, como en el caso de Blas, que tengan una repercusión mediática.

LNM: un aporte a difundir este crimen ocurrido lejos de la Capital

DA: Sí, durante el trabajo que nos propusimos, creímos siempre importante visibilizar el caso de Joaquín que fue asesinado en un pueblo muy pequeñito, lejos de la capital. Se tiene que hacer justicia. Y ahí es donde hicimos este trabajo que está al servicio de la causa. Hay muchos cordobeses que no conocen este pueblo que está a 180 kilómetros de Córdoba y en el que viven solo 1.000 habitantes. El pueblo tiene una plaza, todas calles de tierra, pocas manzanas, qué iban a hacer unos pibes en el contexto de pandemia que no sea juntarse a escuchar música. No es lo mismo la pandemia en la ciudad, que en un lugar como Paso Viejo con poca población. De hecho, uno de los sobrinos de uno que disparó estaba entre los pibes, es tremendo eso. Acá aplica lo de 'en un pueblo se conocen todos', y todo esto ha generado una situación muy difícil en Paso Viejo.

La causa

Actualmente, solo uno de los policías, Maikel Mercedes López, sigue en prisión y es el único acusado de homicidio simple agravado ya que se probó que fue el autor del disparo letal. Sin embargo, los otros efectivos -Iván Luna, Enzo Alvarado, Luis Gómez y Fernando Aliendro-, que fueron quedando en libertad bajo fianza solo serán juzgados por delitos menores, debido a que la Cámara de Apelaciones de Villa Dolores hizo lugar al pedido de cambio de calificación legal.

Está previsto que juicio inicie el 30 de mayo, con un margen ajustado de audiencia y lugar para los 70 testigos que tiene previsto presentar la querella. "En este juicio, nosotros vamos a sostener la acusación inicial porque es el camino para que haya justicia”, indicó a este medio Claudio Orosz.

El documental puede verse en el siguiente enlace: Un pueblo sin Joaquín

