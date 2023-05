Masacre de Monte: la Policía le habría pedido una coima al dueño del auto

Emmanuel Suárez, hermano de una de las víctimas de la Masacre de Monte, declaró este martes en la segunda audiencia del juicio que se lleva a cabo con jurados y que tiene como imputados al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal, quienes llegan detenidos como coautores del homicidio de Aníbal Suárez (22), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Camila López (13), y la tentativa de homicidio de Rocío Quagliarello (entonces de 13 años).

Emanuel, hermano menor de la víctima, se sentó ante los 12 jurados y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, con una expresión seria en su rostro y los brazos entrecruzadas, y contó acerca de la coima que le había pedido la Policía Bonaerense a su hermano para “no dejarlos presos” en marzo de 2019.

El joven dijo que la policía local había extorsionado a su hermano un mes antes del hecho tras haberlo detenido porque no poseía los papeles en regla de su automóvil, y le había exigido el pago de "una coima de 35 mil pesos".

“Veníamos por la ruta y la Policía nos hizo luces para que frenáramos”, recreó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata y los doce jurados. “Nos llevaron a la comisaría porque mi hermano no tenía su auto a su nombre. Nos amenazaron. Decían que si no pagábamos quedaríamos presos. Pero no teníamos esa plata”, detalló el hermano de Aníbal. Luego de entregarle sus documentos a los policías los Suárez fueron hasta una casa a buscar lo único que tenían: 5 mil pesos. Entregaron el dinero, les devolvieron el auto y los documentos (los DNI) y les dijeron “anden tranquilos que no va a pasar más nada”.

El auto en cuestión era el mismo Fiat 147 que en la madrugada del 20 de mayo de 2019 fue tiroteado por los agentes Manuel Monreal y Rubén García. Y que, producto de esos disparos, Aníbal perdió el control y se estrelló contra el acoplado de un camión estacionado. Hubo otras tres víctimas fatales: Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Camila López (13). Rocío Quagliarello (hoy de 17 años y de 13 en aquel entonces) fue la única que sobrevivió.

Su testimonio evidenció un fuerte contraste con el alegato de apertura de la defensa de los policías imputados, que precisamente le endilgó la responsabilidad de los hechos a Aníbal Suárez, a quien acusó de manejar en estado de ebriedad, de huir de la policía tras conducir en zigzag, a la vez que manifestó que ese joven "también emborrachó a los adolescentes".

"La última vez que lo vi a Aníbal fue el domingo 19 de mayo a la noche. Era changarín, albañil. Nos habíamos venido de Misiones a Monte por trabajo un año atrás. Quería ayudar a su mamá que seguía viviendo allá", explicó Emanuel, que vistió un buzo canguro rojo y unos pantalones de jean durante la audiencia.

Allí, el joven señaló que Aníbal había cambiado su moto por un Fiat 147 poco tiempo antes del hecho y recordó que los policías de la zona solían generarle problemas con los documentos del vehículo ya que Suárez no había cambiado su domicilio legal a San Miguel de Monte.

Al respecto, Emanuel agregó que su hermano no tenía multas, aunque admitió que "no tenía licencia de conducir" ni el seguro del vehículo al día.

El tío de Aníbal, Hugo Suárez, declaró minutos después que estaba al tanto que el auto de su sobrino "tenía el seguro vencido. No se lo quisieron asegurar por el mismo tema del domicilio".

"La pérdida de Aníbal significó mucho para mí. Era un hijo más, estaba con mi hijo. Para mis hijos era como un hermano más. No tenía maldad", manifestó con emoción y con la voz entrecortada Hugo, quien dijo que vive en San Miguel del Monte desde hace 18 años, donde trabaja como albañil.

Testimonios claves complican a los policías

Por otro lado, Jonathan Coria Peralta, un empleado de una pizzería frente a la Municipalidad de San Miguel del Monte, también complicó la teoría del caso de la defensa ya que relató que aquella noche pasó con su vehículo al Fiat 147 en el que viajaban las víctimas, y manifestó que "el auto circulaba de forma normal" y aclaró que "no iba en zigzag".

"Eso fue después de las 12, cuando terminé mi turno. Yo tenía un Ford Escort y pasé al 147 del choque por la Costanera. Yo iba a 70 kilómetros por hora y el Fiat iba más lento. Antes había visto a dos chiquitos empujar ese auto porque se había quedado frente a la plaza principal", afirmó Coria Peralta.

Durante la audiencia también declaró Susana Ríos, la madre de Gonzalo Domínguez, quien contó que interpretó como "algo normal" que aquella noche su hijo saliera con Danilo Sansone rumbo a la plaza de San Miguel del Monte el día de los hechos, aunque, con el pasar de las horas, le pareció que era "rarísimo" que no le contestara el teléfono ya que "era un hijo excelente".

"Le dije que no venga tarde porque teníamos a su padre internado en La Plata por un ACV isquémico y teníamos que madrugar. A la madrugada me enteré había pasado un accidente en la ruta de un Fiat 147. A las 4.30 se me despertó un sexto sentido como madre. Me fui al hospital, pero lo vi lleno de gente, no me animé a entrar. Di la vuelta y cuando llego a mi casa, veo que para una moto con dos personas que me dijeron que Gonzalo estaba en el auto", relató con lágrimas en sus ojos Susana.

A continuación, la mamá de la víctima contó que volvió al hospital, donde se encontró con la intendenta de aquel entonces Sandra Mayor, y los funcionarios municipales Hugo Medus y Claudio Martínez, quienes le negaron que hubieran existido disparos contra el Fiat 147 en el que viajaba Gonzalo.

"Después de eso sale una médica que me dice que había un cuerpo sin reconocer. Le dije que quería entrar a verlo. Cuando entro a la sala había cuatro cuerpos tapados. Me llevan al cuerpo y con solo verle las medias iba a saber si era mi hijo o no. Le destaparon los pies y alcancé a ver sus pies y su ropa interior. Pedí que si su carita no estuviera destrozada, quería verlo, le descubrieron la cara y le veo con un golpe muy fuerte en la sien. Salí de ahí destrozada: había perdido a mi Gonzalo", recordó.

Presenciando la declaración de Susana, se encontraban en la sala de audiencias la única sobreviviente del hecho, Rocío Quagliarello (actualmente de 17 años), el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el subsecretario de DD.HH. bonaerense, Matías Moreno.

Luego de la declaración de Susana, Emanuel y Hugo también se expresaron ante el jurado popular: Juan Carlos Sansone, el papá de Danilo, que luego de finalizar su relato se descompuso y requirió de asistencia psicológica; Gladys Ruizdía, mamá de Danilo; y Yanina Zarzoso, madre de Camila.

El juicio

Se espera que el juicio continúe este miércoles a partir de las 10, donde declararán siete testigos que se encontraban en las cercanías del lugar en el que el Fiat 147 impactó contra el acoplado de un camión.

El juicio se inició este lunes con la elección del jurado popular que dentro de 10 días deberán definir si los policías imputados son culpables o no culpables de los delitos de "homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público".

En los lineamientos de la acusación, el fiscal de juicio Mariano Sibuet dijo que los policías imputados cometieron un "acto atroz", que actuaron de manera "inmotivada" y afirmó que las víctimas, "al verse rodeadas", vivieron momentos de "terror, angustia y miedo", por lo que le solicitó al jurado popular que "emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia".

La denominada "Masacre de San Miguel del Monte" ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.

Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.

A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta.

