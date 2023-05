Talleres vence a Racing en Avellaneda por un doblete del uruguayo Santos

El conjunto de barrio Jardín viajó hasta Avellaneda en busca de otra victoria para seguir bien arriba en la tabla y no perder pisada a River, con quien se enfrentará el próximo domingo en el Mario Alberto Kempes.

El partido se juega desde las 19.30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Facundo Tello. Y el "Albiazul" no podía arrancar mejor: pegó primero y muy temprano. Apenas transcurridos cuatro minutos, un pase en profundidad de Rodrigo Garro y la conversión del goleador del campeonato, Michael Santos.

Tras el gol anulado a Maximiliano Morález por posición adelantada, Talleres sorpresa y definió de primera ante la salida de Herrera, pero el gol anulado por off side.sigió expectante al contragolpe. Así fue que el ex Instituto Garro, que atraviesa un excelente momento, tras sorprender en el medio campo no llegó a defnir, pero el rebote lo tomó Santos y marcó el segundo tanto.

Michael Santos con esta conversión, lleva anotados nueve goles en el torneo, conviertiéndose en el goleador de la Liga Profesional 2023.