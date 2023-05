Seis acusados en el juicio Hogar Belén aseguraron ser inocentes

Una exfuncionaria judicial, un exministro bonaerense y cuatro de los seis expolicías que son juzgados por varios homicidios y los abusos sexuales sufridos por tres hermanos proclamaron su inocencia y pidieron ser absueltos en el juicio de lesa humanidad de la causa denominada como "Hogar Belén" que se sigue en los Tribunales Federales de La Plata.

Así lo hicieron los imputados al formular sus últimas palabras en este proceso oral y público, en el cual se analizan los delitos de lesa humanidad cometidos en dos operativos represivos ocurridos en marzo de 1977, en los cuales resultaron asesinadas la militante Vicenta Orrego Meza y otras cinco personas.

Además, en este proceso que hoy llegará a su fin, se juzga la apropiación de los tres hijos de Vicenta: Carlos, María Ester y Alejandro, de cinco, tres y dos años, quienes sufrieron las sustracción de sus identidades, abusos sexuales y maltratos un hogar de Banfield que da nombre a esta causa.

En la mañana del jueves, los ocho imputados tuvieron el derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, de que hicieron uso la exsecretaria judicial, Nora Pellicer; el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart y cuatro de los seis exuniformados que están en el banquillo de los acusados.

"Todas fueron directivas de (la exjueza de menores Marta) Pons. Todo era Pons, pero en el juicio terminó pareciendo que ocupé el lugar de ella y yo ni siquiera estaba en la parte asistencial del juzgado. Entonces me ocupaba de la parte penal", alegó Pellicer.

La exsecretaria del juzgado de menores que dispuso la internación de los tres hijos de Vicenta Orrego Meza en el Hogar de Belén reiteró su inocencia y aseguró que "las víctimas jamás la involucraron".

"Es imposible que se le adjudique a un funcionario los hechos de otro, a cargo de otro, responsabilidad de otro, ajenos a mi incumbencia", recalcó.

Por su parte, Smart, también afirmó ser inocente y argumentó que tras el golpe militar, la conducción de la policía no estuvo más bajo la potestad de su cartera.

"¿Si Smart seguía comandando la fuerza policial, dónde están los documentos, los reglamentos, los decretos firmados por mí? ¿O Sera que actuaba por teléfono?", planteó a modo de interrogantes ante los magistrados del Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata.

El expolicía Armando Calabró afirmó que "ningún testigo me ubica en los hechos ni se nombra a la Brigada de Lanús. Sólo se me vincula en una incierta felicitación que yo no recibí".

Rubén Chávez, otro de los expolicías imputados, también se proclamó inocente y destacó que "no hay nadie que pueda acreditar mi presencia en el lugar".

El exefectivo José Augusto López también hizo uso de las últimas palabras para decir escuetamente que "no estuvo nunca en ningún procedimiento y se consideraba "inocente".

Finalmente el exuniformado Roberto Catinari expresó que como policía "siempre" había actuado "apegado a la ley y al derecho" y agregó: "No estuve en ninguno de los dos hechos, soy inocente y espero que eso sea visto por ustedes. Soy inocente".

Los otros dos expolicías imputados, Juan Miguel Wolk y Raúl Francescángeli, se negaron a hacer uso del derecho a unas últimas palabras.

Luego que los imputados hicieran uso, o no, de decir las últimas palabras antes de conocer la sentencia, el TOF 1, integrado por los jueces, José Antonio Michilini, Andrés Fabián Basso y Nelson Javier Jarazo dispuso un cuarto intermedio hasta las 15.15, cuando darán a conocer el veredicto.

La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata pidió la pena de prisión perpetua para Smart, el excomisario Wolk y los expolicías bonaerenses Catinari, Francescangeli, Calabró y Chávez por los homicidios triplemente calificados perpetrados contra María Florencia Ruival, Vicenta Orrego Meza -madre de los hermanos- y José Luis Alvarenga el 15 de marzo de 1977 en una vivienda de Rafael Calzada.

También los acusaron por los homicidios de Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, al día siguiente, en una casa de la localidad de Llavallol.

Además de solicitar las penas, el Ministerio Público Fiscal reclamó tres medidas novedosas: una declaración de verdad para los tres hermanos; que los diarios corrijan la información brindada sobre los operativos donde murieron las seis personas y que el Hogar de Belén, aun en funcionamiento, se convierta en espacio de memoria.

Fuente: Télam

