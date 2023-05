Lesa humanidad: hoy se conocerá el veredicto en el juicio "Hogar de Belén"

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dará a conocer este miércoles el veredicto de la causa conocida como "Hogar de Belén", en la cual están acusados un ex ministro bonaerense de la última dictadura cívico militar, una ex secretaria judicial y seis ex policías por crímenes de lesa humanidad y la apropiación de dos niños y una niña, quienes fueron alojados en una institución de Banfield, donde sufrieron abusos sexuales y maltratos físicos.

El veredicto, que se conocerá a las 13 y que esos niños ya adultos esperan con expectativa que sea condenatorio, podría marcar un precedente si convalida varias medidas novedosas solicitadas por la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado que se siguen en La Plata.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se emita una declaración de verdad para los hermanos Carlos, Alejandro y María Ester Ramírez; que los diarios corrijan la información brindada sobre los operativos donde murieron las seis personas y que el hogar en el cual fueron alojados los niños y que aún está en funcionamiento, se convierta en espacio de memoria.

Se trata del juicio conocido como "Hogar de Belén", por el nombre de la institución de minoridad ubicada en Banfield donde fueron alojados los tres hijos de Julio Ramírez y Vicenta Orrego Meza, ambos de nacionalidad paraguaya y militantes de la Juventud Peronista.

Vicenta resultó acribillada a balazos en uno de los dos operativos represivos que son analizados en este juicio que comenzó el 4 de marzo de 2022.

Durante ese operativo llevado a cabo en la localidad de Rafael Calzada, Vicenta logró que los policías le permitieran sacar a sus tres hijos de la casa donde se encontraba y que era atacada por disparos de armas de fuego efectuados por integrantes de un grupo de tareas.

La militante fue asesinada y sus hijos abandonados en un baldío lindante, donde un vecino de nombre Raúl Vitasse, los recogió y los tuvo unos días en su casa para luego llevarlos a una Comisaría con la intención de que la Policía localice a sus familiares.

Pero los tres hermanos Ramírez fueron derivados por orden de la Justicia de menores de Lomas de Zamora al Hogar Belén, donde su personal no se ocupó de localizar a ningún familiar.

Los niños sufrieron en ese lugar malos tratos y abuso sexuales durante los siete años que permanecieron en esa institución.

Por las golpizas, abusos sexuales y violaciones que sufrieron en ese hogar los hijos de Vicenta -que al momento de llegar al "Hogar Belén" tenían cinco, tres y dos años- es juzgada la ex secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, acusada por la sustracción, retención y ocultamiento de los niños y la niña.

Los acusados por los dos operativos perpetrados en marzo de 1977, en uno de los cuales fue asesinada Vicenta Orrego Meza, son el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, el ex comisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk y los ex policías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez y José Augusto López, ex policía de la misma brigada.

El represor Miguel Etchecolatz estaba imputado pero quedó impune de estos hechos al fallecer en prisión el 2 de julio de 2022, a los 93 años.

Según se informó está previsto que por la mañana los imputados hagan uso de las últimas palabras y tras un cuarto intermedio se dará a conocer el veredicto.

El auxiliar fiscal Nogueira declaró a la agencia Télam que "hace cinco años que la Fiscalía tomó el caso y ya haber llegado al juicio resultó algo muy importante".

"Esperamos ansiosos el veredicto y esperamos que el Tribunal resuelva favorablemente la declaración de verdad y las medidas reparatorias que solicitamos y que van en sintonía con la reparación para los hermanos Ramírez", señaló Nogueira.

El fiscal aseguró que durante el juicio se demostraron la serie de ilícitos sufridos por los hermanos Ramírez", y la única acusada por esos crímenes que llegó a juicio es Nora Pellicer, la exfuncionaria de minoridad durante la última dictadura.

En el final de la dictadura, la Corte Suprema de Justicia ordenó en 1983 la entrega de los niños a su padre, entonces exiliado en Suecia, y desde entonces, los tres hermanos viven en aquél país junto su papá, Julio.

"Estos hechos dañaron lo que denominamos el derecho a tener un proyecto de vida de los hermanos Ramírez. Se dañó su derecho a tener un proyecto de vida que era con su mamá, su papá y de golpe esto se ve clausurado por un sistema intolerablemente injusto y terminan su historia en un lugar tan lejano como Suecia, rehaciendo su vida ahí, lejos de sus orígenes", destacó.

Carla Ocampo Pilla, abogada de los hermanos, contó a esta agencia que "con la familia Ramírez tenemos comunicaciones diarias, prácticamente, no solo por cuestiones de la causa y del debate sino también desde el acompañamiento a ellos, como contención. Esa tarea además fue sostenida por las profesionales del Codesedh de manera sumamente destacable".

"Para la familia, el juicio, pero sobre todo la declaración que cada uno brindó, tuvo un significado reparador y también fue un modo de cerrar una etapa que les llevó tantos años de recuerdos del horror, de tanto dolor", expresó.

Detalló que Carlos, María Esther y Alejandro "esperan la sentencia con mucha expectativa, independiente del resultado, más allá que lógicamente esperan que se condene a todos los responsables, porque haber llegado hasta aquí, tener un cierre para ellos significa vivir más libres. No implica olvidar".

La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata pidió la pena de prisión perpetua para Smart, el excomisario Wolk y los ex policías bonaerenses Catinari, Francescangeli, Calabró y Chávez por los homicidios triplemente calificados perpetrados contra María Florencia Ruival, Vicenta Orrego Meza -madre de los hermanos- y José Luis Alvarenga el 15 de marzo de 1977 en una vivienda de Rafael Calzada.

También los acusaron por los homicidios de Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, al día siguiente, en una casa de Llavallol.

En el caso de Pellicer, la fiscalía pidió por las tres apropiaciones de los hermanos la pena de 21 años de prisión.

