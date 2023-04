Sergio Castro, del SEP: "Esta lista tiene más de un 70% de compañeras mujeres"

En la noche de este viernes, tras conocerse el abultado triunfo de la Lista "Blanca" en las elecciones del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el saliente secretario General José "Pepe" Pihen y su flamante continuador, Sergio Castro, compartieron encendidos discursos.

Frente a las críticas que el gremio recibe desde otras entidades gremiales y también desde sectores internos opositores, disparó Pihen: "Nosotros, los supuestos repudiados de los hospitales, ganamos en todos los hospitales salvo en uno. Choreamos con los jubilados. Tenemos el 70% en la Administración Central, de donde supuestamente nos iban a sacar a patadas. Si tenemos estos números y esta respuesta es porque algunas cosas hemos hecho muy bien y las vamos a seguir haciendo".

Pihen anticipó que el martes próximo se tratará en plenario la propuesta salarial y fue muy aplaudido al mencionar que cuenta con el tercer listado de "precarios que pasan a contrato" y que "ya están notificados los 4000 de compañeros que están en condiciones de pasar a planta, en un mes o mes y medio".

"Gracias por estos 30 años", concluyó, emocionado, haciendo referencia a los años que ha estado a la cabeza del SEP.

Sergio Castro, a su turno, manifestó: "Jamás vamos a perder nuestra pertenencia y nuestra dignidad como trabajadores públicos. Y destacó: "Esta lista tiene más de un 70% de compañeras mujeres. Es importante este esfuerzo de la igualdad de género porque estamos demostrando que las compañeras mujeres no solamente sirven para estar en su casa, sino también para trabajar y esforzarse de por los derechos de los trabajadores".

En diálogo con la prensa, Castro agradeció a quienes acompañaron en esta "contienda electoral" y particularmente a "los compañeros que han trabajado en el interior y que caminando la provincia han hecho un esfuerzo muy grande".

Respecto del trabajo histórico del sindicato, indicó: "Esta organización lleva casi 72 años y la fortaleció un gran compañero dirigente, Raúl Ángel Ferreyra, del que aprendí muchísimo y que nos dejó una enseñanza muy importante, que es tratar de fortalecer la organización sindical, hablar con los compañeros mano a mano, caminar todas las reparticiones. Nos decía que el contacto permanente con los compañeros fortalece la organización sindical. Me ha servido cuando he estado en todo el interior de la provincia, donde he tenido un recibimiento muy bueno".

