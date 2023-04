La recaudación por el "dólar agro 3" supera los U$S 1.560 millones

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante la jornada por más de US$ 75,7 millones, dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los US$ 1.560 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida.

Los exportadores liquidaron en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) US$ 75.766.172 y duplicó el ingreso registrado durante la sesión del miércoles y alcanzó un total de US$ 1.560.684.568 en 14 jornadas del también denominado "dólar agro".

El programa establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y algunas producciones de economías regionales.

A pesar del ingreso de dólares por parte del sector exportador, el Banco Central (BCRA) no pudo cerrar con saldo comprador y debió vender US$ 79 millones. No obstante, durante abril el saldo continúa siendo positivo, con US$ 108 millones.

Por otro lado, el flujo de soja comercializada en el mercado de granos mostró cierto repunte respecto a los volúmenes que se venían negociando.

Durante la jornada del miércoles se vendieron 252.788 toneladas toneladas de grano y así acumularon 1.856.087 toneladas desde que entró en vigencia la medida.

Asimismo, se registraron ventas de girasol por 83.147 toneladas de girasol, 87.140 toneladas de cebada forrajera y 1.767 toneladas de sorgo.

Fuente: Télam

