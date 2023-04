Abrió la inscripción para el Procrear 2023: todos los detalles para el trámite

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió la inscripción para viviendas de Procrear II, la línea que brinda acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en Desarrollos Urbanísticos en distintos puntos del país.

En esta oportunidad son dos las modalidades: Destino Joven, para personas de entre 18 y 35 años, e Inscripción General, en la que podrán anotarse mayores de 36 y hasta 64 años, detalló el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Las inscripciones pueden realizarse en el sitio argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos.

Los Desarrollos Urbanísticos incluidos en esta inscripción son 43, distribuidos en las provincias de Buenos Aires (San Martín II, Bahía Blanca, Bolívar, Carmen de Patagones, Ciudad Evita, Ituzaingó, Lincoln, Merlo, Morón, San Antonio de Areco, San Martín, San Miguel y San Nicolás), Chaco (Roque Sáenz Peña) y Santa Fe (General Lagos, Rafaela, Estación Cambios / Parque Federal y Sunchales).

Asimismo, se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estación Buenos Aires y Estación Sáenz), Córdoba (Alejandro Roca, Barrio Liceo, Cavanagh, Morrison y San Francisco), Entre Ríos (Paraná), Jujuy (San Salvador de Jujuy), Mendoza (Maipú, Malargüe, Mendoza capital y San Rafael), Salta (Tartagal y Huainco), Misiones (Posadas), Santa Cruz (Río Gallegos), Neuquén (Zapala), Río Negro (Bariloche y Viedma), Santiago del Estero (La Banda y Santiago del Estero), Tierra del Fuego (Río Grande) y Chubut (Puerto Madryn).

Procrear II: dónde y cómo anotarse

Las y los solicitantes a participar del nuevo sorteo de viviendas del programa Procrear II, deberán completar el formulario de inscripción publicado en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Los menores de 35 años deberán realizarlo en Destino Joven.

Los postulantes entre 36 y 64 años en Inscripción General.

Cuáles son los requisitos

Los requisitos generales para acceder a un inmueble a través de la línea Desarrollos Urbanísticos Procrear II son los siguientes:

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país

No ser propietarios o copropietarios de ningún inmueble ni haber resultado beneficiarios de ningún plan de vivienda en los últimos 10 años

No registrar antecedentes negativos comerciales ni financieros

Tener al menos un año de continuidad laboral registrada

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar de entre 1 y 10 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM). Demostrar, como mínimo, doce meses de continuidad laboral registrada; y no registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo.

