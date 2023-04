Falleció el operario que cayó al vacío tras sufrir una descarga eléctrica

En las primeras horas de este martes, falleció Maximiliano Flores, el joven operario de 25 años que una semana atrás había caído al vacío tras recibir una descarga eléctrica, mientras trabajaba en el alumbrado público de barrio Altamira al servicio de una empresa contratista de EPEC.

Flores estaba internado en el Hospital de Urgencias desde el lunes 17 de abril, donde se le había diagnosticado traumatismo de cráneo severo y fractura de cadera.

El accidente se produjo cuando el hombre estaba subido a una escalera, en la esquina de Cartechini y Junín, y tras recibir una descarga eléctrica cayó al suelo desde seis metros de altura.

Tras este accidente, el sindicato de Luz y Fuerza emitió un comunicado en el que aludió a sucesivos accidentes que ha sufrido personal de empresas tercerizadas de EPEC, ante lo cual denunció "falta de control e inseguridad laboral creciente".

En una entrevista, la madre del joven, Claudia Ferreyra, graficó las condiciones en las que trabajaba su hijo para esta empresa: "No tienen arnés, los guantes que les daban no eran aptos para ese trabajo, los botines tenían punta de acero. No les daban casco ni nada. Estaba de remera y pantalón nomás".

La mujer demandó "justicia" y apuntó contra la Municipalidad y EPEC por no controlar a las empresas contratistas: "Ni la Municipalidad ni EPEC mandan a nadie para que vea si tienen las medidas de seguridad; los contratan y los dejan".

