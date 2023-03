Marca de Memoria: señalizaron el Hospital Colonia Santa María de Punilla

“En este hospital provincial funcionó un centro de detención ilegal en el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983)”. Ese es el texto del cartel de señalización que este jueves militantes, funcionarios nacionales y organismos de Derechos Humanos colocaron en el Hospital Colonia Santa María de Punilla, uno de los tantos centros clandestinos de detención y tortura que funcionó en la provincia de Córdoba en el marco del terrorismo estatal.

El acto contó con la presencia de innumerables actores vinculados a la temática y de delegaciones escolares. Entre otros, estuvieron presentes sobrevivientes del ex centro clandestino; integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria; el director del Espacio para la Memoria Campo de la Ribera; representantes de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba; referentes de Hijos Punilla; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba; Asociación Civil de ex Presos Políticos de Córdoba; Ex Presos Políticos por la Patria Grande; Fundación la Alameda y trabajadores del lugar.

En el acto se explicó que “consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales que por orden del Ejército Argentino, el 26 de mayo de 1976 la Fuerza Aérea Argentina ocupó las instalaciones de este hospital y detuvo ilegalmente a un grupo de trabajadores y trabajadoras en su mayoría pertenecientes a la Asociación Trabajadores del Estado.

Los momentos más sentidos del acto se vivieron cuando hablaron algunos de los sobrevivientes de aquel horror, que recordaron no sólo lo vivido en ese lugar, sino el raid de secuestros que por esos días días sufrió toda la zona. Por ejemplo Carlos Carranza, ex secretario general de ATE Punilla, o el psiquiatra Alberto Sassatelli, otro sobreviviente del ex ccd.

Por parte de la Secretaría de Derechos Humanos se dirigieron a los presentes Lorena Batisttiol, directora nacional de Sitios de Memoria, y Agustín Di Toffino, titular del Consejo Federal de Derechos Humanos; y también la militante Cristina Bustamante, entre otros.

De acuerdo a los testimonios, el Hospital Colonia funcionó en circuito con la comisaría de Cosquín, la UP1, Campo de la Ribera, Buen Pastor y Sierra Chica.

