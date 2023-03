Act Up llegó a Córdoba: el arte para romper el silencio sobre el VIH

“La gente piensa que las personas no se mueren por VIH en el día de hoy y sin ir más lejos nos tocó despedir el año pasado a compañeres que trabajaron y que han redactado el proyecto de Ley Integral de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS. Esos compañeros se quedaron en el camino. Entonces sigue sucediendo y todos los años nos toca despedir a alguien”, dice desde Buenos Aires, Ariel Correa, integrante de Act Up Argentina. La organización activista fue lanzada en 2022, y recupera al icónico grupo de acción directa que tiene su sede principal en Nueva York desde 1987, además de la experiencia que existió en Buenos Aires en 1995. Con la consigna “silencio=muerte”, el eje de trabajo sigue siendo el mismo: acabar con la crisis política del VIH.



De este modo se organizaron, contactaron a Act Up Nueva York y obtuvieron el respaldo y la documentación necesaria para comenzar a tramitar su personería jurídica. “La realidad es que la organización está creciendo a montones. Hablamos con Gustavo Pecoraro (referente de la experiencia en Buenos Aires de 1995) y también nos apoyó. Se pusieron contentos cuando decidimos reflotar este espacio porque no existía en realidad, sí había habido activismo en relación al VIH, pero no había esta relación entre el arte, lo disruptivo y ese espíritu que tiene que ver más con gritar y con salir a las calles”.

“La discriminación sigue estando”

¿Por qué armar una organización de VIH nueva habiendo tantas organizaciones en el país que trabajan en la temática?, se pregunta y se responde a sí mismo Ariel. En Act Up encuentran interseccionalidad y un activismo atravesado por el arte con performances, salidas a las calles, poesía, fotografía, música y puestas en escena. “No nos queremos parar en un escenario a leer un discurso, queremos que se entienda mejor el mensaje”, dice. En los comienzos de la organización, explica Ariel, la crisis en relación al VIH era debido a la falta de medicación, de políticas públicas y de atención en el sistema de salud. Ahora tiene otros motivos. “Hoy por hoy esta misma crisis sigue estando porque el estigma, la discriminación sigue estando, pero se ve afectada de una forma más tapada. Ahora quizás hay medicación, pero no hay un acceso a esa medicación. Por ejemplo, vivo en Jujuy y tengo que cruzar tres cerros y un boleto de colectivo que me sale muy caro para acceder. O no puedo tener una buena adherencia al tratamiento porque tengo que estar escondiendo mis pastillas. La idea es trabajar el VIH, pero atender también a todo lo que rodea, pensar la salud integral”.

Y esta interseccionalidad es pensar también el racismo estructural en Argentina: “Tener un color de piel doble estigmatiza a la persona, ni hablar a la hora de buscar trabajo y demás”. O pensar en el agua: “Muchas veces nos preguntan porque Act Up marcha por el agua. Es clave, si hablamos de salud integral tenemos que hablar del medio ambiente, no podemos estar pensando una ley de VIH cuando sabemos que en 10 años el mundo va a colapsar”.

El capítulo Córdoba de Act Up

“Muchas veces nos preguntan porque Act Up marcha por el agua. Es clave, si hablamos de salud integral tenemos que hablar del medio ambiente, no podemos estar pensando una ley de VIH cuando sabemos que en 10 años el mundo va a colapsar”.

A más de un año del lanzamiento de la organización, ya existen “capítulos” dentro del país. Están en Córdoba, Chubut, Buenos Aires, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos. A través del “proyecto país”, recorrieron parte del territorio para conocer las realidades de algunas provincias. “En Córdoba empezamos a juntarnos después de la Marcha del Orgullo de cara al primero de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH-SIDA. Empezamos a charlar con la idea de impulsar un espacio y nos reunimos por primera vez un grupo de 10 personas con el lema ‘No hace falta vivir con VIH para luchar juntes’”, relata, Gonzalo Valverde, integrante de Act Up Córdoba. Así, utilizando el arte como herramienta, “buscamos formas de visibilizar lo que es el estigma, la discriminación, lo que es vivir con VIH hoy, lo que es la lucha por la implementación de la ley”.

Una de las propuestas del espacio es pensarse de forma colectiva con otras organizaciones y movimientos sociales: “Como hicimos para la marcha por el Día de la Memoria en Córdoba. Decidimos salir junto con la Red de Jóvenes Adolescentes Positivos, Ciclo Positivo y la Red de Adultos Positivos. Porque acá estamos todos por los mismos reclamos: que se deje de discriminar y que haya políticas públicas que aborden el tema del VIH con una mirada social política cultural”.

La aplicación de la Ley Integral de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS está también en la agenda de la organización en todo el país. Muchos de sus integrantes fueron parte de la redacción del proyecto. Con la implementación “hay muchos baches”, dice Ariel, y trabajan ahora con la Seguridad Social Previsional como la jubilación anticipada y las pensiones. En Córdoba mantuvieron reuniones con Anses para abordar la aplicación. “Tenemos que estar atentos para justamente velar por esa ley que supimos construir”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]