“La evasión fiscal tiene consecuencias sociales más graves que el delito común”

Facturas truchas.

-¿De qué se tratan las megacausas conocidas como “facturas truchas”?

-Esta es una conducta generalizada dentro de la actividad comercial; no digo que en un 100%, pero sí que es muy frecuente. Hay una enorme cantidad de empresas que, o se dedican a generar facturas falsas, o que compran facturas falsas para generar crédito fiscal; o sea presentar las facturas truchas ante la AFIP como parte de los gastos propios –que disminuyen el monto de la deuda que tienen las empresas con el fisco-, logrando así evitar pagar los impuestos que les corresponden.

¿En qué estado se encuentra la causa Corphone, que involucra a Diómedes Carbone?

-En realidad son dos causas. Una que ha avanzado mucho pese a las infinitas trabas que ha puesto el juez jubilado Ricardo Bustos Fierro –y su secretario, Troncoso-, me refiero a la causa conocida como Vieyra Ferreyra –en la cual está involucrado Debarre-. La otra, ralentizada, es la causa contra el falsificador de moneda, Carbone -quien fue condenado por este delito en la causa de Viarnes y Sosa conocida como el “narcoescándalo”-. Carbone declaró en un juicio que él compró Corphone a Debarre – a cambio de la deuda que tenía Debarre con AFIP- y que era el nuevo dueño.

-¿Podría estar presente la banda narco/mafiosa “Los Monos” en Córdoba?

- Encontramos comunicaciones telefónicas que darían cuenta que dineros de Carbone provendrían de esta banda conocida por el nombre Los Monos.

-¿Por qué fue excarcelado Carbone?

-Porque tuvo una pena leve, y estuvo muy favorecido por el juez Bustos Fierro –y su secretario- obturando el quehacer de la fiscalía. Tengo sospechas de otras maniobras, pero no tengo pruebas.

-¿En qué instancia está la causa del economista cordobés Nadin Argañaraz?

-A la causa se la conoce bajo esa denominación porque Argañaraz es la persona pública más conocida, quien fungía como un gurú de la economía, pero no es la más importante; el número de involucrados en la causa supera la decena. En esta causa no hay nadie preso debido a la anulación que dictaminó Bustos Fierro. Lo curioso es que en un primer momento el mismo Bustos Fierro había tenido un accionar jurídico virtuoso procesando a todos estos señores, pero de golpe y porrazo dijo encontrar no sé qué fallas formales en el accionar de la fiscalía y anuló todo su anterior accionar. Ahora, con nuevo juez, esperamos que el próximo año pueda llegar al juicio oral.

...y la causa que involucra a los intendentes Salibi y Canto… ¿en qué estado se encuentra?

-Hace ya un año y medio que nosotros apelamos una decisión del juez Bustos Fierro, quien declaró la incompetencia de los hechos que les imputamos a los dos funcionarios - vaciamiento de sus municipalidades utilizando facturas falsas- diciendo que eran de competencia provincial. Pero omitió decir que esas administraciones fraudulentas fueron mediante el uso de facturas falsas, lo cual convierte a la causa en un delito federal. Ahora estamos a la espera de la decisión sobre si el caso es de competencia federal o provincial.

-¿Cuál es el daño que generan en la sociedad este tipo de delitos económicos?

-Creo que los delitos en la actividad económica deberían tener penas mucho más altas y un tratamiento muchísimo más severo por parte de la justicia, porque provocan una serie de consecuencias sociales muchísimos más graves que los demás delitos; hablamos de miles y miles de millones de pesos que quedan en manos de delincuentes y que debieran estar destinados a asistir a los sectores más necesitados de la población -en educación, salud o para obra pública-;los pobres cuando incurren en delitos del tipo, generalmente terminan encarcelados rápidamente. Sin generalizar, cuando al Poder Judicial le toca decidir sobre la prisión para algunos grandes empresarios suceden episodios como los del juez Bustos Fierro, quien alguna vez expresó: “Ahora voy a aplicar las garantías constitucionales al máximo”. “Ahora”, dijo, y ¿antes qué hacía?, me pregunto. Los medios ningunean este tipo de delito y se quedan con los delitos comunes, la primera plana debería ser ocupada por la delincuencia económica.

-¿Cuáles mecanismos -en las instituciones- fallan para que esto suceda?

-Creo que falla porque mientras más compleja sea la maniobra delictiva –y dé mayores ganancias- está más cerca de los poderes reales. El gran delincuente, el que roba sumas siderales es, generalmente, muy poderoso, y cuenta con muchísimo dinero para corromper a jueces, a medios y a quien sea necesario; y la sociedad tiene una visión equivocada de la realidad. Los medios muestran siempre delitos cometidos por individuos provenientes de los sectores sociales más desfavorecidos, en parte porque son más espectaculares; un apuñalamiento “vende” más que gente imprimiendo facturas truchas.

AFIP y paranoia

¿Por qué es muy común escuchar: “la AFIP me persigue”?

-Esta frase tiene dos aristas. Al comercio pequeño, que está tratando de fortalecerse, quizás le cueste mucho cumplir con todos los impuestos; en estos casos considero que debiera haber una mayor flexibilidad –la cual entiendo que ya hay-, pero a la frase que usted cita no la emplea el pequeño –o mediano- comerciante, sino que es usada por la gente muy rica, es común ver empresas “empobrecidas” en manos de empresarios millonarios -que llevan una vida lujosa y costosísima-, porque vacían a sus empresas, pero ellos, los empresarios, siguen siendo ricos. Es inconcebible que estas personas desvergonzadamente expresen que el estado las “aprieta”.

-¿La AFIP es solidaria y expeditiva cuando la Justicia le solicita información?

-La AFIP es un organismo muy poderoso que tiene varias divisiones que colaboran con las investigaciones judiciales. Tiene momentos en que es muy activa, y otros en que no lo es tanto –no estoy hablando de los funcionarios, los cuales son muchas veces muy solidarios, eficientes y eficaces-. Desde 2015 a esta parte no está siendo muy activa, como si se estuviera cumpliendo una orden de no reunirse demasiado con la Justicia. ¿Por qué? No lo sé, entiendo que debiera trabajar permanentemente con nosotros porque, más allá de las funciones que tiene – de fiscalización y de recaudación en forma directa-, siempre hay un buen porcentaje de la actividad económica que pasa por la cuestión penal, y ahí es donde está más paralizada. Esta inacción favorece a quienes se quedan con mucho dinero indebido, que debiera formar parte de la recaudación del fisco.

Lavado y política

En tanto fiscal federal con competencia electoral, ¿qué tipo de relación existe entre la evasión impositiva con la política?

-La relación entre la evasión impositiva y la actividad política es la misma que todo dinero ilegal tiene con la política; hay partidos políticos que se sirven de dineros espurios que pueden provenir de cualquier otra actividad delictiva. Al ingresar estos dineros al circuito político claramente se incurre en el delito de lavado de activos. Una parte importante de la actividad política es alcanzada por este delictivo accionar.

