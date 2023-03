Circunvalación: “Pido que el TSJ confirme el fallo por este crimen vial”

LA ESPERA DE FERNANDA



“Muchas veces pienso por qué es tan largo el camino de la justicia y sola me respondo: será para cansarnos y hacernos creer que somos parte. Y lo digo por lo engorroso que es volver a exigir justicia, al menos para mí, que mi cuerpo tiene poca energía”, dice Fernanda Guardia, la víctima sobreviviente del crimen vial de Circunvalación por el que, en 2022, fue juzgado Alan Amoedo, el joven que alcoholizado, drogado y conduciendo a alta velocidad por la banquina, embistió y mató a Sol Viñolo y a Agustín Burgos.

Fernanda se salvó, pero es solo una forma de decir, porque aún, a casi dos años del choque, por las graves lesiones ni siquiera puede caminar desde su cama al baño. Fernanda no quiere hablar, le cuesta, le genera malestar, pero al mismo tiempo se dice a sí misma que sí, que otra vez tiene que alzar la voz: “Es necesario para una sociedad sana que elije convivir que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirme el fallo como dolo eventual por este crimen vial, así vamos a ir aprendiendo que el auto es un medio para transportar, no un arma para pasear”.

En ese marco, el próximo lunes 27 de marzo, a 10 meses de la sentencia, volverán a Tribunales I para reclamar la ratificación del fallo de la Cámara en lo Criminal y Correccional de novena nominación que, en mayo pasado, consideró probado que Amoedo, cuando realizó un cambio de dirección hacia su derecha y accedió a la banquina de la Avenida Circunvalación, “se representó la posibilidad concreta de que podía colisionar con vehículos detenidos o personas situadas en el lugar y causar un resultado mortal”.

Sentar precedente

La calificación legal que contempla el “dolo eventual” es clave. Más allá que prevé penas entre ocho y 25 años, a diferencia del “homicidio culposo”, que se aplica en la mayoría de los siniestros viales, y que prevé condenas entre tres y seis años - y de aplicarse la mínima el condenado puede quedar en libertad-, esta carátula del proceso puede generar jurisprudencia. Allí es donde el rol del Tribunal Superior de Justicia, al ratificar el fallo de la sentencia a Amoedo, puede hacer la diferencia: sentaría un precedente para todo el país.

Con ello, el mensaje sería que la Justicia puede discernir entre un “accidente vial y un homicidio vial”, que tal como explicó el fiscal de Cámara Gustavo Arocena durante el juicio, el día del choque, “Amoedo no solo podía representarse, sino que, efectivamente, él se representó el resultado que finalmente produjo”, al decidir, pese a las advertencias, subirse al auto y conducir en esas condiciones.

Pasaron casi 100 semanas desde esa tarde en avenida Circunvalación y Fernanda sigue peleando contra la burocracia de una ART que no quiere pagar, sigue yendo a fisioterapia, sigue sin poder trabajar, sigue sin poder caminar, sigue intentando sobrevivir.

A Amoedo le dieron nueve años de prisión por las muertes, pero “¿alguien se pregunta cuántos años de víctima levantándose del piso me van a dar a mí?”, pregunta Fernanda y añade: “Así como la Justicia asiste al asesino dándole años de recuperación penitenciaria, me gustaría saber qué plan de recuperación de pena tiene para mi mente, mi alma y mi cuerpo; y ahí está el problema. No existe. No hay vuelta atrás, solo puede no volver a suceder y eso se logra educándonos”.

Crimen vial, cambio de mirada

En el país, la inseguridad vial es la principal causa de muerte en menores de 35 años y el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros con fallecidos. Es por ello que especialistas piden cambiar el enfoque tanto desde lo penal como desde lo sanitario, porque estos hechos cortan entre 3.500 y 4.000 vidas por año.

Poco antes de matar, Amoedo se filmó conduciendo y bebiendo, colgó el video en su cuenta de Instagram y aceleró. Agustín, Sol y Fernanda no tuvieron tiempo de reacción. Testigos relataron que Amoedo salió ileso y se quedó mirando la escena como si fuera un espectador más. Nunca socorrió a las víctimas.

Durante el juicio, Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que participó como Amicus Curiae, planteó: "Amoedo sabía que podía matar a alguien si bebía como bebió y conducía como condujo" y añadió: “La Justicia debería tener claro que no todos los siniestros viales son accidentes”.

En esa línea, Carlos Viñolo, papá de Sol, se refirió al caso de Eugenio Veppo, el periodista que conduciendo alcoholizado a 130 km/h embistió en 2019 en Buenos Aires a dos agentes de tránsito. Cinthia Choque de 28 de años murió y Santiago Siciliano, de 34, sufrió heridas. Tras matar, el conductor se dio a la fuga.

“Estamos decididos a impulsar una campaña nacional”

“A Veppo, la semana pasada, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correcional le bajó la sentencia. Él había sido condenado en primera instancia a nueve años y tres meses, pero ahora, luego de la apelación, puede quedar en libertad”, indica Viñolo y agrega: “Acá nosotros en Córdoba, no queremos permitir que pase lo mismo, por esa razón el 27 de marzo vamos a pedirle al TSJ que ratifique el fallo de la condena a Amoedo”.

En ese marco, también tendrán una reunión con el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, para lograr la adhesión a este reclamo de la institución donde estudiaron Sol, Agustín y Fernanda.

“Nosotros estamos decididos a impulsar una campaña nacional con esto: si te subís a un auto, manejás y no cumplís las reglas viales, automáticamente se transforma en un arma. Eso quiere decir que si matás, eso se debería considerar como un crimen con dolo eventual”, dice Carlos y apunta que lo más grave en caso de no ser ratificado el fallo de la condena “es el mensaje a la sociedad”.

Nosotros necesitamos cambiar la cultura vial y la única forma de hacerlo es logrando que la Justicia vea estos casos como crímenes viales”, dice el papá de Sol y agrega: “No pueden ser tomados como crímenes de menor importancia, justamente deberían ser de mayor importancia porque son los que generan la mayor cantidad de muertes entre los jóvenes. Entonces, es fundamental para un cambio que primero la Justicia haga un cambio de mirada”.

