"Vivimos una época de discursos de anti- igualdad", dijo Mazzina tras el 8M

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, dijo este sábado en su visita a la provincia de Santiago del Estero: "Estamos viviendo una época de discursos antidemocráticos, de anti-igualdad, antifeministas, antiperonistas, porque no solo les molesta el feminismo sino también les molesta el peronismo".

La funcionaria nacional integró esta tarde uno de los foros, junto a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero, Matilde O'Mill, la intendenta capitalina, Norma Fuentes, en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), en la jornada "Nosotras Protagonistas", en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en articulación con Nación bajo la campaña "Nosotras Movemos el Mundo" y en el Mes de la Mujer, decretado por el Gobernador Gerardo Zamora, cuyo lema de la edición 2023 es "Nosotras Protagonistas".

La jornada se inició en horas de la mañana con una radio abierta, la pintura de un mural en vivo, exposiciones y foros que tratan temas relacionados con los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, la independencia económica, la participación política, la transformación cultural y la democratización de la comunicación.

En horas de la tarde, fue el turno de la participación del foro de la ministra Mazzina, que también contó con la presencia del gobernador Gerardo Zamora, entre otros funcionarios provinciales y una gran cantidad de mujeres destacadas en distintos rubros.

En esta ocasión, Mazzina, sostuvo que "las personas que estamos haciendo política, estamos viviendo climas bastantes hostiles" y remarcó que "no quieren que participemos (las juventudes y diversidades) en la política, no quieren que tomemos lugares, no quieren que tomemos decisiones en esos lugares".

"Estamos viviendo una época de avanzar en discursos, voy a sacar la palabra odio, para mí no son discursos de odios, son discursos antidemocráticos, anti-igualdad, antifeministas, antiperonistas, porque no solo les molesta el feminismo sino también les molesta el peronismo", enfatizó.

Por lo que pidió "con mucha fuerza" que "recordemos cómo llegamos a estos espacios y en estos 40 años de democracia ininterrumpida no perdamos los ejes centrales, que son la memoria, la verdad y la justicia", enfatizó la funcionaria.

A la vez dijo que "tiene que ser un año en que nos encuentre mucho más entramadas, con más fuerza y nosotros sabemos que las luchas son colectivas y que no llegamos solas a ninguna parte".

"Estamos viviendo un clima bastante hostil las mujeres y las diversidades de sexo genérica, colectivos, disidencias, que tienen que ver con violencia política, violencia digital y hay que empezar a poner sobre la mesa esto que venimos viendo hace tiempo, los trabajos de cuidado, las violencia política y violencia digital", consideró.

Por lo que remarcó que la forma de contrarrestar esto desde "las juventudes y las mujeres" es "hacer política y pensar en una democracia mucho más paritaria, más igualitaria, más participativa".

"Hay que recordar los 40 años de democracia, yo nací en democracia, no viví los procesos, pero hay muchas compañeras aquí que fueron parte de ese proceso, las Abuelas de Plaza de Mayo, las ex detenidas, las madres que han dejado toda una vida en búsqueda de justicia", remarcó.

"Entonces yo parto, como jóvenes, de esos cimientos muy sólidos que nos dejaron grandes protagonistas de la historia, donde hoy las juventudes pueden vivir un poco más libres, con un poco más de dignidad y un poco más felices de lo que vivieron esas compañeras", indicó.

Por lo tanto, consideró que siempre es importante "apelemos a tener un poquito de memoria colectiva, que como argentinas y argentinos no nos olvidemos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, y por qué hoy podemos estar presentes".

De esta manera instó a que "sigamos luchando por una sociedad mucho más libre, más igualitaria y siempre con justicia social".

Finalmente resaltó las leyes logradas por las luchas de las mujeres y colectivos y a la vez felicitó a Santiago del Estero "porque fue la primera provincia que tuvo la ley de paridad mucho antes que la ley nacional y hace muy poquito leía unos números y Santiago del Estero hoy es la única provincia que cuenta con una paridad real y eso merece un aplauso y reconocimiento".

Fuente: Télam

