El presidente Javier Milei denunció este martes a la periodista Julia Mengolini por “injurias” y el expediente recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, a cargo de Sebastián Casanello.

La presentación hace referencia a declaraciones de la periodista, en las que presuntamente le atribuía al libertario una relación “incestuosa” con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El escrito presentado por el abogado de Milei, Francisco Oneto, detalló los hechos y fundamentos por los cuales el Presidente decidió denunciar a la periodista.

De esta forma, el mandatario se anticipó a la denuncia que la periodista iba a hacer contra él, ya que Mengolini había advertido hoy en su programa de radio que iniciaría una acción penal contra Milei y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) por una campaña digital en su contra en la que la acusaban a ella de tener una relación “incestuosa” con su hermano.

La presentación que hizo ante la Justicia la defensa de Milei reúne los dichos de la periodista en el programa Duro de Domar, emitido por C5N: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana (…) No hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con 8 perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana”, fue lo planteado por Mengolini en aquel envío.

También se alude a un tuit de Mengolini del 12 de agosto de 2024, en el que la conductora publicó: “Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba ´enamorado´ de su hermana, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.

Según la denuncia de Milei, la periodista afectó su honor y reputación tanto personal como presidencial, y adujo además que hubo dolo en las injurias, es decir, que tuvo intención de ofender o, al menos, admitió la posibilidad de hacerlo y procedió igualmente.

En la misma jornada se conoció que los abogados de Argentina Humana, el espacio que conduce Juan Grabois, representarán legalmente a la periodista en la causa judicial que le inició el Presidente.

“Señores: les juro que la van a pagar”, expresó Grabois al compartir en sus redes un comunicado de Argentina Humana en el que se repudiaron “las agresiones sufridas durante las últimas semanas, en particular las perpetradas por Milei y sus milicias digitales financiadas con los impuestos de los argentinos”.

“El territorio digital no está exento del peso de la ley. No es gratis mentir, hostigar, difamar y ejercer violencia contra las voces opositoras que le molestan al presidente”, agregó el espacio.

Según Argentina Humana, materiales armados con inteligencia artificial fueron viralizados en la red social X “directamente desde la cuenta oficial del Presidente de la Nación, lo que incita a la persecución y odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, lo que constituye un delito de Estado”.

“Nos tomamos las cosas muy en serio y las llevamos hasta las últimas consecuencias”, señaló la organización, y cerró: “No tenemos dudas de que vamos a lograr una justa reparación para Julia y una jurisprudencia ejemplar para frenar esta violencia desmedida, inaceptable para la convivencia democrática. Será justicia”.

