Alicia Cámara: “La gripe aviar rara vez infecta a los humanos”

En la epidemia de 2005, en el Sudeste Asiático, la orden fue sacrificar todos los animales de criaderos y de corral, “lo cual pasó ahora en Canadá, donde hubo otros animales mamíferos que se contagiaron, como visones, nutrias y también una especie de lobitos de mar”, acotó la investigadora Alicia Cámara, que realiza investigaciones en el Instituto de Virología Vanella.

La mayor transmisión se produce entre aves y se da, fundamentalmente, por las aves migratorias, acuáticas y playeras, y “estas de alguna forma terminan contagiando a las de criaderos, a través de las excretas que se depositan cerca de esos establecimientos”, continuó la especialista.

El animal infectado enferma y puede morir, o ser asintomático y pasar su enfermedad de forma leve o inaparente. Son pocos los casos donde llegó a producir una enfermedad grave y hasta provocar la muerte del humano. Se dio en la gente que tuvo contacto estrecho con los animales, es decir quienes los cuidan y los faenaban. “No habría riesgo a nivel de la alimentación porque se consume el pollo cocinado. El problema es a nivel productivo, por la transmisión alta, se producen brotes importantes y algunos animales mueren, pero rara vez infecta a humanos y cuando esto se dio, fue a personas que trabajan en esos establecimientos en contacto directo con los humores de pollos: orina, saliva, materia fecal, siendo la vía respiratoria directa e indirecta una puerta de entrada de contagio para la persona, aunque son pocos los casos”, dijo a La Nueva Mañana.

En tanto, queda latente la posibilidad de que ocurran mutaciones, como estos virus poseen genoma ARN. Pueden mutar, cambiar, recombinar, al igual que Covid, influenza humana estacional, etcétera y son virus muy cambiantes que podrían generar alguna cepa que logre mayor afinidad con el tipo de receptores. “Esto tiene que ver con la parte bioquímica o biológica del receptor viral, por el cual el virus se adhiere a la célula y si no ha mutado, al no encontrar a su receptor homólogo, no es viable la infección”, aclaró la especialista.

Se debe seguir con las medidas de cuidado

Existe una posibilidad muy remota, pero por las dudas hay que cuidarse. “Hay gente que tiene gallineros, aves de traspatio, aunque no se ve frecuentemente, pues se encontraron animales muertos en casas de familia, porque han estado contaminados y muchos más casos en los criaderos”, advirtió.

Otra cosa importante a tener en cuenta es que, si bien no hay vacunas porque no es lo habitual de esta influenza aviar que infecte humanos está muy bueno tener el esquema completo de todas las vacunas, “por lo cual insistimos que la vacuna, aunque sea contra la influenza humana estacional, la bacteriana, contra Covid (que no es de la familia de influenza) hace que nuestro sistema inmune responda y levante barreras contra todo lo extraño que quiera entrar a nuestro cuerpo. Todo ello hace que ante el brote de todas estas enfermedades la primera respuesta sea protegerte”, sostiene Cámara.

“El Covid fue como un golpe que nos hizo reaccionar ante lo que estábamos muy relajados pero seguimos viendo mucha gente con barbijo, lo cual es una comodidad para muchos y como una barrera para protegerse del frío y de los gérmenes; seguir con la ventilación de los ambientes y el uso de alcohol en gel y lavandina al 1%, continuar con los cuidados en la cocina, si bien el pollo no se come crudo se deben seguir las recomendaciones de no utilizar el mismo cuchillo para cortar la carne cruda y la cocida, además de todos los cuidados en el proceso de preparación de alimentos, con diferentes tablas para verduras y carnes”.

También, se debe informar bien de fuentes confiables, pues la gente está muy agobiada por las redes sociales porque se pasa información falsa, incompleta, en especial tomar precauciones antes de que llegue el frío.

En cuanto a los síntomas de la gripe aviar, “se presenta como una influenza estacional fuerte, que como todas las enfermedades de este tipo afecta mucho más a las personas mayores, donde el índice de mortalidad es mayor. Hay que estar alertas, leer e informarse”, finalizó.

Características del Virus

El virus se mantiene por años como cíclicamente sin cambios o con pequeños cambios, produciendo en las personas los mismos síntomas, pero a veces genéticamente “se modifican y generan un montón de cambios y ya no es más lo que venía siendo. Otra cosa que nos demostró la Influenza porcina en 2009 fue que la fiebre alta no resultó el signo más marcado y además afectó a todas las edades y tuvimos en Argentina muchas embarazadas que resultaron casos fatales”, aclaró la investigadora del Virológico.



