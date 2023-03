Por las importaciones, versiones cruzadas entre industriales y el Gobierno

Empresarios advierten que podría haber parálisis de la actividad, de no revertirse la situación en las importaciones. Economía asegura que aprobaron el 87% de las solicitudes.

“Cada empresa va por vías diferentes de acuerdo a su situación, rebuscándosela para importar. Cada uno ha hecho un vericueto para traer insumos de afuera de alguna forma, en algunos casos levantando teléfonos… Hay gente que se ha ido hasta Paraguay, otros incluso traen las importaciones por balsa”, señala una fuente del sector productivo. La realidad es que con el nuevo sistema para importar (a cuatro meses de su implementación) el Ministerio de Economía tiene más instrumentos para administrar las importaciones al dólar oficial, por esto se entiende desalentarlas en un contexto en donde en el Banco Central escasean los verdes.

El acceso a los dólares oficiales para importar difiere en cada sector, sostienen. Las operaciones aprobadas de comercio exterior les permiten a los importadores comprar mercadería e insumos afuera pagando cerca de 200 pesos por dólar. Sin embargo, la coordinación entre Banco Central y Aduana aprueba las importaciones “a cuentagotas”, para evitar el adelanto importador que estresan las reservas disponibles, según la explicación oficial. No obstante, para el sector productivo -según comentaron a este medio en off- Economía “pisa” importaciones porque no tiene las divisas necesarias para hacer frente a las importaciones que requiere el aparato productivo para funcionar a pleno.

Una realidad muy diversa

Un empresario metalúrgico dijo a LNM que hay faltante de insumos en algunas unidades productivas. Si bien no tienen información sobre empresas que hayan parado su nivel de actividad por faltantes, sostienen que la falta está afectando el ritmo de actividad “de todos los sectores productivos”. Esta situación, que afecta tanto a las pymes como a las grandes empresas, hace que “por falta de algún componente” producto del atraso en la aprobación “toda la cadena se frena”.

Es por eso que en muchos casos los industriales recurren a sus propios dólares para comprar afuera, lo cual descomprime presiones sobre el mercado único de cambios, pero con el riesgo de encenderle mecha a la inflación. Ocurre que en los sectores en donde la demanda aún se mantiene pujante, los que no importan a la cotización oficial toman el valor de los dólares paralelos para definir su estructura de costos. Pero la realidad es diversa, puesto que, dependiendo el sector, están quienes no tienen margen para aumentar, nos cuenta un industrial de peso.

Desde Economía desmienten y piden a las empresas que definan proyecciones

Sin embargo, desde Economía desmienten que haya obstrucciones. Con la implementación del nuevo sistema, aclaran fuentes oficiales, se han aprobado el 87% de las solicitudes para importar presentadas por las empresas. Además, del total de importaciones sólo el 4% se hicieron con recursos de las empresas. El equipo económico aclara que podrán respaldar con los dólares del Banco Central las importaciones traccionadas por un crecimiento de la oferta de bienes en torno a un 7%.

Por tanto, solicitan a las empresas que definan sus proyecciones productivas en base a esas cifras. La disponibilidad de divisas, según los cálculos de Sergio Massa, se basa en el flujo de financiamiento externo y el ahorro de dólares que generará la conclusión del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner que supone mayor producción de gas y menor importación. El gobierno ya se aprovisionó en el mercado internacional del gas para el invierno estimando en poco más de U$S2 mil millones el ahorro de divisas.

De acuerdo al cálculo que hacen desde el Palacio con sede en Hipólito Yrigoyen (Buenos Aires) la pérdida de reservas del Banco Central del primer trimestre se compensaría, en parte, cuando ingresen los dólares de la cosecha y no haya que erogar divisas para traer gas de afuera. Pero el ingreso de agrodólares no está garantizado, en parte, por las inclemencias climáticas que afectan la producción del principal complejo exportador, pero la cotización actual no incentiva a vender. Diferentes consultoras ligadas al agro dan cuenta que el campo le tomó el pulso al Gobierno y sin un Dólar Soja III la cosecha descansará en silobolsas.

El sector que más dólares requirió fue la industria química que comprende la producción de caucho y plásticos, seguido por la industria automotriz que anotó el mayor incremento interanual de importaciones.

Gran parte del pago por las importaciones de bienes se postergó en enero

A la espera de que el Central entre en ciclo comprador de moneda norteamericana, el gobierno disminuye la erogación de dólares para importar. El último informe del Banco Central da cuenta que en enero bajaron 17% los pagos por importaciones de bienes en relación a mismo mes del 2022. Sin embargo, esto no significa una disminución en ese porcentaje de la cantidad de bienes importados, de hecho, durante enero el volumen de importaciones se mantuvo prácticamente en el mismo nivel que hace un año atrás.

Menos pagos que hace un año atrás por importaciones y el ingreso a los puertos argentinos de casi la misma cantidad de mercancías se explica por la postergación de pagos. Información de la máxima autoridad monetaria afirma que sólo el 16% de las importaciones de bienes de enero se hicieron al contado o de forma anticipada, el resto de los pagos “se realizaron de forma diferida”. El sector que más dólares requirió fue la industria química que comprende la producción de caucho y plásticos, seguido por la industria automotriz. Ésta última se anotó el mayor incremento interanual de importaciones.

La industria automotriz sigue en alza

En efecto, así como la industria alimenticia es el sector que consiguió la mayor diferencia positiva entre exportaciones e importaciones, el balance de la industria química y del caucho fue el más negativo en el comienzo del año. La industria automotriz, por su parte, compensa parte de la demanda de dólares al incrementar sus exportaciones 22% sobre las de enero del año pasado. De este modo, el 2023 comenzó el año con un leve rojo en línea con lo que se propone el equipo económico, reducir el déficit de esa balanza comercial. Algo que parcialmente se cumplió el año pasado al cerrar con un déficit menor a los U$S2 mil millones, muy por debajo del saldo negativo de U$S3.520 millones del 2021.

Dentro del complejo automotriz destacan que la reducción del déficit entre los dólares que genera y los que insume el sector se da con producción al alza. En los primeros dos meses del año, comentan desde la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), la producción de automóviles creció 30% en relación al primer bimestre del 2022. En lo que va del año también se advierte una expansión de las exportaciones del orden de 20%. Se trata de una actividad clave para la recuperación del empleo industrial que el año pasado estuvo en el podio de los sectores que más asalariados incorporaron, por detrás del comercio y la construcción. Con la diferencia que el trabajo industrial se destaca por pagar salarios más altos.

