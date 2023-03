Especial para La Nueva Mañana

¿Cómo definirías “Allí mis pequeños ojos”?

En su expresión editorial es un libro en lo que llamamos edición de lujo: un formato cuadrado de amplias dimensiones, con tapas duras y costura noble, que alberga gran parte de las fotografías de Guillermo Franco que nacieron bajo ese nombre, y algunos poemas en diálogo. También un aparato crítico, con textos de Rodrigo Fierro, María Paulinelli y Juan Travnik, incluidas versiones al inglés y al francés.

Pero antes de ser un libro, ese verso de García Lorca dio espíritu y nombre a una muestra generosa que recorrió a su vez otras ciudades del mundo. En el transcurso de innumerables caminatas cotidianas, y desde un pulso analógico que puedo traducir muy bien desde el que anima a Viento de Fondo, Guillermo Franco ha sabido detener una suma de instantes que ecualizan el latido de nuestra ciudad. Me conmovieron las fotos cuando di con ellas en el museo de fotografía de la provincia, y creí entender que había allí un libro.

Guillermo Franco es un capturador de momentos narrativos a través de fotografías. A la hora de elegir qué imágenes conformarían la obra, ¿qué tomaron en cuenta?

Rodrigo Fierro, amigo y fotógrafo, con quien habíamos compartido otros libros y su película “Embarcados”, que también derivó en un libro (puede leerse completo en vientodefondo.com), le dio forma final a la selección, a partir de un conjunto más amplio. Por cierto, en esa orientación no estuvieron ausentes el hallazgo, una pícara ternura y el humor. De eso habla Rodrigo en un prólogo sensible.

Es habitual encontrar obras poéticas ilustradas y las ilustraciones se crean a partir del texto. ¿Cómo fue el proceso en este caso?

Es que el centro aquí no es el texto sino las fotografías. A partir del trabajo fotográfico de Guillermo Franco, nos sumamos tres amigos en un proceso largo y de mucho disfrute, entre asados y ping pong. De alguna manera, también el ping pong (que nos encuentra, y a propósito del cual compartimos ya otra muestra con Rodrigo Fierro y Gerardo Repetto en el Museo Evita) tuvo que ver con la selección misma de las fotografías, cuya totalidad pegamos en una pared antes de su montaje final. Rodrigo Fierro orientó esa selección, Santiago Guerrero desde el diseño logró la factura delicada que buscábamos, yo escribí poemas que acompañan a algunas de las imágenes.

“Allí mis pequeños ojos” no se vende pero se puede descargar del sitio web de Viento de Fondo. ¿Por qué decidiste publicar de esta manera?

Los costos de este tipo de ediciones son prohibitivos en nuestro país para la escala que he decidido habitar. Por supuesto, el componente principal de un libro, el papel, ha quedado totalmente librado a esa entelequia omnipresente que llamamos “el mercado”. Bien podría el Estado intervenir, regular, asegurar un cierto equilibrio entre pequeños editores locales, eso que a falta de mejor nombre llamamos independientes, y los grupos multinacionales. El Estado podría y debería jugar de verdad, desde la edición, la impresión y hasta en una papelera estatal, por qué no. Pero estamos en un pequeño país periférico, sin soberanía, sojuzgado por fondos monetarios y unos pocos buitres, autóctonos pero cipayos. En este contexto, el precio derivado habría hecho que este libro no pudiera estar en las manos a las que queríamos llegar. Entonces decidimos hacer una tirada de sólo cien ejemplares (y esa leyenda que dice “Este libro no se vende”), que en general serán para nuestros afectos, destinando un cierto número a bibliotecas, museos y centros de fotografía que aseguren su consulta pública.

Además de “Allí mis pequeños ojos”, Viento de Fondo sale con otra novedad. Para ser precisos, con una reedición: una segunda edición ampliada de “La pesadora de perlas” de Circe Maia. ¿Qué nos podés contar de este libro?

“La pesadora de perlas” fue el primer libro de Circe Maia en Argentina. Se publicó en 2013, lo presentó la misma Circe en una lectura inolvidable en el Festival Internacional de Poesía de Córdoba: más de setecientas personas en un silencio religioso, junto con María Teresa Andruetto, que hizo la antología y la larga entrevista a Circe, unas setenta páginas de conversaciones que preceden a los poemas. Allí se desgranan los temas de Circe (el tiempo, la luz, la realidad) y sus pasiones (la filosofía, la traducción, el delicado trabajo de la escritura). Ese libro fue un puente entre nuestros países, una coedición con la Biblioteca Nacional, sumada a la BN de Uruguay, y una contratapa que nos regaló Eduardo Galeano. Aunque la tirada fue importante para nuestro campo, casi dos mil ejemplares, en un par de años se agotó. Diez años después, ambos países son una sombra de lo que eran entonces, y los Estados nacionales han retirado sus apoyos. En todo este tiempo nunca dejé de sentir la necesidad de este libro, y aunque con una tirada menor, ahora está. No se trata de una simple reedición, sino de una segunda edición ampliada: incorpora poemas que Circe publicó sólo en Uruguay con posterioridad a aquella edición de 2013; un enlace a un documental editado por Juana Luján y Esteban Monteleone, con imágenes que registré durante las conversaciones de Circe y María Teresa en los días de Tacuarembó, más su participación en el Festival de Poesía de Córdoba; un prólogo-estudio de Andruetto, y una historia editorial que escribí sobre el recorrido tan particular de este libro. El estudio, la historia del libro y el audiovisual están en www.vientodefondo.com.

Ficha técnica

“Allí mis pequeños ojos”

Guillermo Franco. 2022.

Fotografías de

Guillermo Franco.

Poesía de Gastón Sironi.

Textos de Rodrigo Fierro, María Paulinelli y Juan Travnik.

120 páginas. 21,5 x 21,5 cm. Edición de lujo, tapas duras.

