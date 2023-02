Villa La Bolsa: destino ideal para pasar el día, a una hora de la Capital

Especial para La Nueva Mañana

Cuando tenemos ganas de salir a pasear pero no hay mucho tiempo, está bueno tener opciones a mano para elegir un destino que esté cerca. Es el caso del valle de Paravachasca, que está pegado a Córdoba capital y que cuenta con un puñado de pueblos hilvanados por la Ruta N° 5. También entretejidos por el río Anisacate (que luego se vuelve Segundo o Xanaes) y que va serpenteando y dándole vida a todo, en su paso.

Alta Gracia es la ciudad neurálgica del valle, pero pasando de largo empiezan a aparecer esos pueblos que con sus balnearios, campings, hospedajes, restaurantes y ferias, dan colorido y son llamador para muchos turistas.

Villa La Bolsa

La Bolsa frente al camping Arenitas Blancas.

A casi 50 kilómetros de la capital cordobesa, Villa La Bolsa es uno de esos poblados típicos serranos donde abundan casas de veraneo, calles arboladas y la tranquilidad como su bien más preciado. Pegado a Anisacate y a Villa Los Aromos, la línea divisoria se hace difusa, de tal modo que a veces una no sabe de qué lado está. Pero lo que importa acá es la belleza que su paisaje nos regala.

Como decía antes, el río es uno de los atractivos de esta zona y, como todos, va variando su fisonomía a lo largo del recorrido.

Los balnearios

Para arrancar el recorrido, me bajé entre las calles Mendoza y Buenos Aires, donde está la bajada de la “Acequia del molino”. Así lo indicaba un cartel de madera que tenía un código QR para acceder a más información. Gracias a este recurso me enteré de que la boca toma de la acequia del molino se remonta al año 1685, cuando las monjas que tenían su convento en esas tierras tuvieron problemas para usar el molino y el batán, porque la cantidad de agua de la acequia no les alcanzaba. Así es que le solicitaron a los jesuitas de Alta Gracia la construcción de la boca toma, que finalmente quedó inconclusa; hoy permanecen los vestigios, después de casi 340 años.

El río se presenta calmo en algunas zonas.

Siguiendo las márgenes del río hacia la izquierda, en medio de un sendero rodeado de árboles, llegué al camping Arenitas Blancas, donde hay un lindo espacio para sentarse a tomar mates a la sombra. También más adelante, justo antes de cruzar el puente, me encontré con áreas de césped donde la gente tiende su manta o pone sus reposeras y aprovecha para pasar la tarde.

Ya del otro lado del puente, el balneario La Bolsa presenta piedras más grandes y se pone un poco más profundo: ideal para tirarse y darse uno de los últimos chapuzones de este verano.

Tal como detalla la información online de la Comuna, hay otras bajadas como El Pozo del Cura (llamado así porque cuentan que un sacerdote se tiró de una piedra alta cuando el río estaba crecido, el remolino del agua lo llevó debajo de la piedra y se ahogó) entre calles Buenos Aires y Tierra del Fuego, la Usina entre Buenos Aires y Antártida Argentina, La Cascada entre La Rioja y Tierra del Fuego, Misiones entre Misiones y Santa Cruz. Muy cerca de ahí está la bajada Río Negro (entre la calle homónima y Santa Cruz), y la bajada de la toma de agua también conocida como “El Remanso de los Patos” que es señalada como la zona de mayor asentamiento de pueblos originarios.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]