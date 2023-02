El regreso docente y la urgencia de pensar otras escuelas posibles

La escuela debe mutar y lo tiene que hacer con cambios que surjan en (y desde) las aulas. En esto coinciden directivos y coordinadores de tres instituciones educativas de la provincia de Córdoba a pocos días del inicio del calendario académico. Algunos sostienen la necesidad de pensar propuestas disruptivas, mientras la palabra “pospandemia” todavía resuena entre los pasillos.

“Hay que generar acuerdos grandes que son desde el punto de vista normativo, pero también desde lo actitudinal de los docentes. El acuerdo tiene que ser que en el aula debe generarse un cambio. Esto lo veo cada vez con mayor preocupación. El tema es generar acuerdos de trabajo al interior de cada escuela, como los acuerdos escolares de convivencia”, dice Marcelo Coppari, director del IPEM 147 en Villa María, mientras apenas consumado el regreso al trabajo atraviesan el taller de autoevaluación institucional y de planificación pedagógica.

Algo similar señala Cecilia Baigorria, coordinadora de la Escuela Quechalén, de Rio Cuarto: “No sé si todavía tomamos dimensión de las consecuencias de la pandemia, y eso implica que la escuela deba ser otra hoy, porque los jóvenes son otros, pero ese proceso implica mucha discusión y reflexión de los equipos docentes y directivos para dar cuenta de este momento epocal”. Esta institución es un anexo que funciona en un barrio de familias en situación de pobreza. Surgió para abordar la problemática de que la mayoría de jóvenes de la zona no ingresaba ni permanecía en el secundario.

Lengua, Matemáticas y asistencia, los principales desafíos

La dificultad en el aprendizaje de Matemáticas y Lengua es la principal urgencia de este ciclo lectivo, tanto para docentes y directivos como para el Ministerio de Educación de Córdoba. A esto se suma un tercer proyecto incorporado por la cartera educativa, que es el de cultura digital. Y este depende también de las herramientas tecnológicas con las que se cuente en cada escuela. Además, el objetivo está puesto en sostener la presencialidad, con la exigencia de captar la atención de estudiantes con “propuestas disruptivas”.

“En mi zona escolar, nos han orientado y pedido que seamos flexibles en el manejo de tiempos y espacios y que busquemos la forma de garantizar la presencia de los chicos en el aula. Pensando en esto hay que hacer propuestas disruptivas que puedan captar la atención de estos niños que hoy están muy digitalizados aún en entornos poco favorables. Muchos docentes siguen trabajando con la pizarra y la tiza”, dice Alejandra Fotín, de la Escuela Héroes de Malvinas de barrio Villa Posse, de Córdoba. Así piensan estrategias como las “aulas taller” con la idea de reagrupar al alumno que tenga dificultades con algún aprendizaje pero que no pierda el trayecto que viene realizando. “En vez de hacerlos quedar de grado poder flexibilizar eso y abordar estas debilidades de manera diversa”, explica.

En Río Cuarto, desde la escuela Quechalén empiezan por fortificar el entramado institucional y barrial, convocando a organizaciones cercanas a la escuela y el barrio para fortalecer al estudiante, sostener su participación y hasta abordar conflictos de convivencia. También apuntan a revisar contenidos para mejorarlos, porque aseguran, “una de las consecuencias más dramáticas de la pandemia está puesta en las posibilidades de aprendizaje”.

Por otra parte, Coppari habla sobre la calidad pedagógica: “Hay que pensar en el aula para generar la transformación necesaria, llegar planificados y buscar alternativas, tenemos que tener actitud de cambio para que sea significativo. Es cambiar cómo llegar al estudiante, estamos utilizando estrategias pedagógicas que no están dando resultado. Es toda la organización pedagógica la que tenemos que reformular, hay cosas que se han reformulado para bien, hay otras cosas que todavía estamos en un tránsito de cambio y organización, pero necesitamos iniciar”.

Emergencia edilicia

En la última sesión del 2022, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que declaró la “emergencia de infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Provincia de Córdoba, hasta el 31 de diciembre de 2023”. En este sentido, las condiciones edilicias son, para los directivos, un eje fundamental de este año. En algunas escuelas está incluido en su planificación y en otras sigue siendo “una deuda pendiente”. En la escuela de Villa Posse, donde han tenido que suspender clases los días de lluvias por filtraciones en el techo, esperan que las obras arranquen este año. En el IPEM 147, su director dice que el fondo establecido por ley “es un monto significativo, pero esperemos que llegue. A mí no me cubre la necesidad en un 100%, me cubre la necesidad en un 50% o 60% pero seguimos autofinanciando los recursos de la escuela a través de la cooperadora”.

Pensar en la autoevaluación y establecer criterios comunes

“Todo lo que tenga que ver con pospandemia me suena a feo y a malo, porque ya llega un momento que no podemos seguir echándole la culpa a la pandemia. Hay algo que el año pasado hizo eclosión y es que en la medida en que no adoptemos criterios comunes, cada uno interpreta cosas distintas”, dice Coppari. Establecer criterios comunes y la planificación docente son las tareas. Baigorria opina: “Tenemos que pensar nuevas estrategias para enfrentar las situaciones que vivimos, pero hay pocos espacios institucionales, excepto a inicio de año que son los de mayor planificación docente; la propia dinámica de los secundarios, donde los docentes trabajan en muchas escuelas, hace difícil coordinar reuniones. Los docentes son los que sostienen el día a día, cuando uno dice que es necesario pensar otra escuela también es necesario pensar otras estrategias docentes, otras formas de vincularnos con estudiantes. Pensar esta otra escuela que tanto necesitamos”.

