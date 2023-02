Jardineros sin Fronteras: una mirada popular sobre la remediación ecológica

“La remediación ecológica no hace foco en que tengamos que trabajar necesariamente en todas las sierras de Córdoba, en una gran extensión, sino que podemos trabajar en una microescala también. No importa el tamaño del terreno, por chiquito que sea nuestro patio, nuestro jardín, si reforestamos aportamos a mejorar las condiciones para que este sistema complejo mejore”, dice a LNM Juan Orco, asesor ambiental, docente y coordinador de “Jardineros sin Fronteras”, una organización de jardineros independientes, egresados de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional (UNC) en jardinería. Desde hace 12 años trabajan en la gestión de espacios verdes, especializados en evaluación y manejo de bosque nativo en la región centro de la provincia, así como también en educación ambiental y gestión en ecoturismo.

Este 10 y 11 de marzo Jardineros sin Fronteras, que articula con un programa de la Secretaría de Extensión de la UNC, llamado Educación de la Ciencia y la Tecnología, realizará una capacitación de remediación ambiental en el Refugio Libertad, un campo comunitario de trabajadoras y trabajadores rurales de distintas localidades como Los Molinos, Villa San Isidro y José de la Quintana. Funciona en el predio del ex Grupo de Artillería 141 del Ejército, localizado en una zona rural a 55 kilómetros al sur de Córdoba capital. El mismo tiene unas 880 hectáreas que en su mayoría son de extensión serrana y monte nativo que fueron afectados durante los incendios del año pasado. El taller se trata de una convocatoria abierta para productores, organizaciones sociales, ambientales, estudiantes, o personas que están trabajando en alguna dimensión de la problemática con el bosque, el vínculo con este.

“Nosotros trabajamos la línea desde una mirada popular del conocimiento. Estamos parados en la divulgación de la ciencia, pero desde una perspectiva popular y desde ahí trabajamos la agroecología fuertemente como noción productiva y como noción de vínculo con la naturaleza”, explica el docente, y añade que, en esta oportunidad, la organización trabajará con la problemática de los incendios forestales y fundamentalmente con lo que ocurre después de los incendios.

“Surge este vínculo con las organizaciones de este Refugio y también surge el interés de trabajar en estos territorios que se han quemado y tenemos que tratar de recuperar el bosque nativo y el manejo de las plantas exóticas”, explica Orco, y agrega que el taller está focalizado en la remediación ambiental, que en muchos casos “es la mano para tratar de encontrar soluciones y alternativas ambientales, ecológicas, para estos entornos”.

- ¿Cómo se puede interpretar la situación de incendios en la provincia y su impacto ambiental?

- Nosotros entendemos la recurrencia de los fuegos con una doble función: hay un interés político económico detrás de usarlo como una herramienta negativa, y por otro lado está cruzado el contexto climático y ecológico de los territorios que se están prendiendo fuego. El fuego siempre estuvo presente en nuestros ambientes, el problema es ahora el nivel de recurrencia que tienen, están impactando negativamente en los ciclos de nuestros sistemas ambientales y esto irrumpe en los ciclos ecológicos de las plantas. Y ese ciclo alterado afecta directamente a la salud y a las posibilidades de acceder a los alimentos por parte del hombre. Es un proceso muy complejo que tenemos que atender y acompañar, ayudar a cicatrizar la situación de estos fuegos. No hay una política específica y clara respecto a los procesos de remediación ambiental. Estamos en una etapa en Argentina y América del Sur de prueba y error de estos procesos.

- ¿Qué es la remediación ecológica y por qué es importante?

El enfoque de la remediación apunta a entender los sitios naturales, urbanos o no urbanos, que sufren disturbios de diferente magnitud. Los disturbios son interrupciones en su ciclo ecológico, que es el ciclo natural que deberían tener los espacios. Nosotros los seres humanos tenemos disrupciones en nuestra salud porque cometimos excesos, o sufrimos alguna patología, los sistemas naturales también tienen ciertas patologías e irrupciones de su ciclo; por ejemplo, los incendios serían un disturbio, la modificación de extracción de plantas para la agricultura convencional o la ganadería convencional es un disturbio, la construcción de un camino, una casa, es un disturbio y hay que generar un nuevo equilibrio y ahí dependemos de un proceso llamado remediación que son pautas de trabajo, que no hay una receta sino hay que adecuar un proceso de remediación que no implica a una sola persona ni tampoco a una sola disciplina, al contrario, hay que juntarse con muchas disciplinas y personas para tratar de armar un plan de remediación. La remediación es un proceso para buscar un equilibrio de esos sistemas afectados por algún disturbio.

- ¿Cómo se hace?

-Se hace en los ambientes periurbanos, recuperando algo fundamental que son el rol de los árboles en los ambientes periurbanos. La recuperación del arbolado, como pequeños bosques, son parte del proceso de remediación, por eso hay que producir esos árboles, qué especies se producen. Otro paso es la recuperación de los suelos, para eso se hacen compostajes. También, otra instancia de esa remediación es la recuperación de los jardines silvestres, tratar de entender que no tenemos que estar cortando el pasto todo el tiempo, por ejemplo, sino que por el contrario hay que dejar ciclos de descanso en esos pastos, y que se recupere la flora silvestre, que en algunos casos es autóctona y en otros no, pero que esa recuperación genera estabilidad en el sistema. Uno de los indicadores de esa estabilidad es la presencia y diversidad de insectos.

- Y en la ciudad, desde los barrios, ¿cómo se puede aportar a mejorar el medio ambiente?

- Los baldíos controlados de las ciudades son refugios ecológicos, nosotros trabajamos con esta profundidad: de recuperar esos baldíos y pensarlos como sitios de remediación. Por eso nos interesa vincularnos con las organizaciones, sobre todo en barrios populares, para que piensen que esos baldíos, primero que no son escombreras ni lugares para tirar la basura, sino que son lugares que van a ser productivos, no solamente para hacer una huerta y producir un zapallo, un choclo, sino productivos en términos ecológicos, porque pueden ayudar a disminuir las temperaturas de los barrios, puede haber insectos benéficos para nuestro barrio, que pueden albergar aves, que van a mejorar la calidad de vida de los entornos barriales. Entonces la propuesta de remediación se hace más al alcance de la mano, más popular, porque un vecino, vecina, un niño puede estar trabajando en remediación cuando logramos incorporar esta matriz y esta perspectiva. Algo pequeño, pero algo que impacta.

