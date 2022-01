Los días después del fuego: a dos semanas del incendio en San Marcos Sierras

Elena Parra y Natalia de Luca pisan el mismo suelo y miran el mismo paisaje: parte del bosque que rodea a la ruta E-92 está incendiado. Lo que sienten casi se parece, las hectáreas de monte autóctono quemado les provoca una desazón semejante.

Cuando Elena, una fotógrafa aficionada, se enteró del incendio, agarró su cámara y salió al bosque. A unos kilómetros de su casa el fuego lo estaba invadiendo todo. Los días posteriores no fueron muy distintos, a diferencia que a su paso sólo quedaban cenizas. Natalia estaba en plena época de colecta de semillas de especies nativas cuándo le llegó la noticia. Su profesión, ingeniería forestal, la llevó a recorrer la zona quemada unos días después.

A 15 días del incendio que afectó varias viviendas y quemó alrededor de 15 hectáreas de monte autóctono, nos preguntamos: ¿Qué pasa después del fuego? ¿El bosque se recupera? ¿Qué podemos hacer y qué no? ¿Qué se pierde en cada incendio?

“Lo que se pierde es la historia”

“La mayoría de las veces que he recorrido lugares post fuego lo que más me impacta es el daño directo a las personas, por eso quizás quien no valora el monte no lo percibe como un hecho de gravedad”, dice Natalia De Luca a La Nueva Mañana. En su recorrido, contó entre 12 y 14 viviendas de familias afectadas. No es la primera vez que Natalia recorre entre las cenizas. En 2020, perdió a una persona cercana en un incendio forestal y acompañó a una familia que se quedó sin nada.

“Lo que se pierde es la historia, no lo recuperas más. Eso es como mi primera reflexión. Hasta que extremo hemos llegado, de no tener las herramientas de prevención suficiente y todas las responsabilidades, atentos a estos hechos que ya se vienen anunciando hace mucho tiempo”, reflexiona.

La profesional argumenta que la prevención es lo primordial, antes de preguntarnos por el después. Para Natalia, los impactos del cambio climático son ahora, “no estamos a la altura del contexto, de las circunstancias y de los hechos. Es urgente que nos preparemos para eso, que exijamos a los que son responsables que se preparen y que nos preparen para no volver a sufrirla de esta manera”.

El ecosistema se va a recuperar más rápido

Un ecosistema es un ser vivo, dice Natalia, y como todo ser vivo tiene una característica fundamental que es la capacidad de recuperarse de un impacto o un disturbio. A pocos días de los incendios, en el lugar ya se observan “muchas plántulas de especies germinando que son las especies que ayudan a la cicatrización del ecosistema”.

“Generalmente, cuando los fuegos son rápidos porque hay mucho viento o porque hay material combustible, el banco de semillas del suelo permanece vivo y gran parte del suelo permanece vivo, solo se quema la capa superficial. Muchas raíces y microorganismos permanecen vivos, fauna y flora del suelo. Y muchas semillas, que es fundamental para la regeneración de ese ecosistema”, detalla la especialista.

En el caso de los incendios en San Marcos Sierras, Natalia destaca que el fuego ocurrió en temporada de lluvias, “entonces podemos decir a priori que el ecosistema se va a recuperar más rápido porque hay agua disponible y hay mucha actividad biológica. No es lo mismo que un fuego en julio, agosto o septiembre que tenemos que esperar la lluvia y que todo el ecosistema se active de ese periodo de descanso. Pero eso hay que estudiarlo”.

Sin embargo, si hay especies que son más frágiles y que va a costar años o décadas que se recuperen. “No lo sabemos porque tampoco tenemos estudios exhaustivos de la biodiversidad. Si existiera, podríamos tener un punto de partida de cómo era el antes. Tener un ecosistema de referencia de hacia donde ir como para acompañar la restauración ecológica hacia ese camino”.

Restauración ecológica

Si nos preguntamos por el después del incendio, la restauración ecológica es la respuesta clave. Ante esto, Natalia llama a la paciencia, a tener capacidad de observación y hacer relevamientos de los procesos que van sucediendo en el bosque.

“Además de observar también podemos generar algunas acciones preventivas para que el ecosistema no se siga degradando. Evitar nuevas presiones, nuevos disturbios como el pisoteo humano o la extracción de leña. Después, ver que especies se están regenerando, cómo podemos ayudar”, explica.

“No nos creamos omnipotentes que vamos a poder recuperar eso reforestando porque, primero que necesitamos muchas semillas, y eso lo vamos a tener que sacar del bosque que quedó en pie. Es una actividad extractiva que no estamos midiendo los impactos, hay que ser muy cautos en ese sentido. Y bueno, esperar y saber que los ecosistemas nos sorprenden”, agrega.

Cómo ultimo paso de la recuperación ecológica, la especialista pide “más educación ambiental y campañas preventivas reales. No quedarnos solo en discursos ni en publicidad, porque eso no es una campaña preventiva. Eso hay que traducirlo a acciones concretas porque si no, no alcanza”.

Contenido relacionado: